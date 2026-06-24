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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime Day kampanyası kapsamında öne çıkan indirimli ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ekran kartlarının her geçen gün arttığı ve uygun fiyatlı ekran kartı bulmanın zorlaştığı bu günlerde AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartında “Bugüne Kadarki En Düşük Fiyat” kampanyası dikkat çekiyor.

Prime Day'de sistem toplama zamanı: PC bileşenlerinde fırsatlar 22 sa. önce eklendi

Fiyatı 15 bin 344 TL'ye indi

AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB ekran kartı piyasaya sürüldüğünde 20 bin TL fiyatla satılırken sonraki aylarda 17-18 bin TL’ye satıldığına şahit olmuştuk. Amazon’un Prime Day indirimlerinde Gigabyte AMD RX 9060 XT GAMING 8G ekran kartı 15.344 TL’ye indi. Amazon’da ve Akakçe’den fiyat geçmişini kontrol ettiğimizde bugüne kadarki en düşük fiyata indiğini görüyoruz.

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RX 9060 XT oyunlarda kaç FPS veriyor?

RX 9060 XT 8 GB, özellikle 1080p çözünürlüğünde yüksek ayarlarda oldukça yüksek FPS değerleri veriyor. Oyuna ve kullanılan ayarlara göre değişmekle birlikte, bazı oyunlarda ortalama FPS değerleri şu şekilde:

Counter-Strike 2 (1080p, yüksek ayarlar): 250 FPS ve üzeri

250 FPS ve üzeri Valorant (1080p, yüksek ayarlar): 300 FPS ve üzeri

300 FPS ve üzeri Call of Duty: Warzone (1080p, yüksek ayarlar): 110-140 FPS

110-140 FPS Cyberpunk 2077 (1080p, yüksek ayarlar): 90-110 FPS

90-110 FPS Forza Horizon 6 (1080p, ultra ayarlar): 120 FPS ve üzeri

120 FPS ve üzeri Black Myth: Wukong (1080p, yüksek ayarlar): 70-90 FPS

70-90 FPS Assassin’s Creed Shadows (1080p, yüksek ayarlar): 80-100 FPS

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartında "dip fiyat" fırsatı

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