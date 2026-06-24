AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartında "dip fiyat" fırsatı

Fiyatı 15 bin 344 TL'ye indi
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB ekran kartı piyasaya sürüldüğünde 20 bin TL fiyatla satılırken sonraki aylarda 17-18 bin TL’ye satıldığına şahit olmuştuk. Amazon’un Prime Day indirimlerinde Gigabyte AMD RX 9060 XT GAMING 8G ekran kartı 15.344 TL’ye indi. Amazon’da ve Akakçe’den fiyat geçmişini kontrol ettiğimizde bugüne kadarki en düşük fiyata indiğini görüyoruz.
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RX 9060 XT oyunlarda kaç FPS veriyor?
RX 9060 XT 8 GB, özellikle 1080p çözünürlüğünde yüksek ayarlarda oldukça yüksek FPS değerleri veriyor. Oyuna ve kullanılan ayarlara göre değişmekle birlikte, bazı oyunlarda ortalama FPS değerleri şu şekilde:
- Counter-Strike 2 (1080p, yüksek ayarlar): 250 FPS ve üzeri
- Valorant (1080p, yüksek ayarlar): 300 FPS ve üzeri
- Call of Duty: Warzone (1080p, yüksek ayarlar): 110-140 FPS
- Cyberpunk 2077 (1080p, yüksek ayarlar): 90-110 FPS
- Forza Horizon 6 (1080p, ultra ayarlar): 120 FPS ve üzeri
- Black Myth: Wukong (1080p, yüksek ayarlar): 70-90 FPS
- Assassin’s Creed Shadows (1080p, yüksek ayarlar): 80-100 FPS
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çok güzel