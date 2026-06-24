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    AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartında "dip fiyat" fırsatı

    Amazon'da Gigabyte AMD Radeon RX 9060 XT Gamıng 8 G ekran kartı bugüne kadarki en düşük fiyata indi. Yeni sistem toplayan veya ekran kartını yenilemek isteyenler bu fırsatı değerlendirebilir.

    AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartında 'dip fiyat' fırsatı Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime Day kampanyası kapsamında öne çıkan indirimli ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ekran kartlarının her geçen gün arttığı ve uygun fiyatlı ekran kartı bulmanın zorlaştığı bu günlerde AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartında “Bugüne Kadarki En Düşük Fiyat” kampanyası dikkat çekiyor.

    Fiyatı 15 bin 344 TL'ye indi

    AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB ekran kartı piyasaya sürüldüğünde 20 bin TL fiyatla satılırken sonraki aylarda 17-18 bin TL’ye satıldığına şahit olmuştuk. Amazon’un Prime Day indirimlerinde Gigabyte AMD RX 9060 XT GAMING 8G ekran kartı 15.344 TL’ye indi. Amazon’da ve Akakçe’den fiyat geçmişini kontrol ettiğimizde bugüne kadarki en düşük fiyata indiğini görüyoruz.

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    GIGABYTE VGA AMD 8GB GDDR6 RX9060XT GAMING

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    RX 9060 XT oyunlarda kaç FPS veriyor?

    RX 9060 XT 8 GB, özellikle 1080p çözünürlüğünde yüksek ayarlarda oldukça yüksek FPS değerleri veriyor. Oyuna ve kullanılan ayarlara göre değişmekle birlikte, bazı oyunlarda ortalama FPS değerleri şu şekilde: 

    • Counter-Strike 2 (1080p, yüksek ayarlar): 250 FPS ve üzeri
    • Valorant (1080p, yüksek ayarlar): 300 FPS ve üzeri
    • Call of Duty: Warzone (1080p, yüksek ayarlar): 110-140 FPS
    • Cyberpunk 2077 (1080p, yüksek ayarlar): 90-110 FPS
    • Forza Horizon 6 (1080p, ultra ayarlar): 120 FPS ve üzeri
    • Black Myth: Wukong (1080p, yüksek ayarlar): 70-90 FPS
    • Assassin’s Creed Shadows (1080p, yüksek ayarlar): 80-100 FPS

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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