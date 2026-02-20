AMD Radeon RX 9060 XT ile dünya rekoru: 4.7 GHz barajı aşıldı

Kaçıranlar için Referans tasarımda 3.13 GHz boost frekansına sahip olan RX 9060 XT, sıvı nitrojen (LN2) soğutma kullanılarak yaklaşık 1.6 GHz daha yukarı taşındı. Hava ya da sıvı soğutma ile genellikle 3.3-3.5 GHz seviyeleri mümkün olurken, 4.0 GHz üzeri için ekstrem soğutma şart. Splave'in ise başlangıç hedefinin 4.4-4.5 GHz aralığı olduğu, hatta 5.0 GHz seviyesinin zorlanmak istendiği belirtiliyor.
4.769 GHz’lik sonuç, GPU hız aşırtma tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak yerini aldı. Şimdi ise gözler, 5.0 GHz barajının ne zaman aşılacağına çevrilmiş durumda.
vay be gayet iyi