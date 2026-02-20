Giriş
    AMD Radeon RX 9060 XT ile dünya rekoru: 4.7 GHz barajı aşıldı

    AMD, ekran kartı frekans aşırtma tarafında yeni bir dünya rekoruna imza attı. Radeon RX 9060 XT modeli, 4.769 GHz seviyesine çıkarılarak bugüne kadarki en yüksek GPU frekansına ulaştı.

    AMD Radeon RX 9060 XT ile dünya rekoru: 4.7 GHz barajı aşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, ekran kartı hız aşırtma yarışında yeni bir dünya rekoruna imza attı. Radeon RX 9060 XT modeli, profesyonel hız aşırtmacı Splave ile gerçekleştirilen denemede 4.769 GHz seviyesine çıkarılarak bugüne kadarki en yüksek GPU frekansına ulaştı. Daha önce 4.0 GHz barajını aşabilen tek GPU ise, Splave'in GeForce RTX 4090 ile yaptığı denemeydi.

    Radeon RX 9060 XT 4.769 GHz'e nasıl ulaştı?

    Kaçıranlar için Referans tasarımda 3.13 GHz boost frekansına sahip olan RX 9060 XT, sıvı nitrojen (LN2) soğutma kullanılarak yaklaşık 1.6 GHz daha yukarı taşındı. Hava ya da sıvı soğutma ile genellikle 3.3-3.5 GHz seviyeleri mümkün olurken, 4.0 GHz üzeri için ekstrem soğutma şart. Splave'in ise başlangıç hedefinin 4.4-4.5 GHz aralığı olduğu, hatta 5.0 GHz seviyesinin zorlanmak istendiği belirtiliyor.

    AMD Radeon RX 9060 XT ile dünya rekoru: 4.7 GHz barajı aşıldı Tam Boyutta Gör
    5 GHz henüz ulaşılamaz olsa da, mevcut sonuç bu psikolojik sınırın artık eskisi kadar uzak olmadığını kanıtlıyor. Bu tür hız aşırtma denemeleri günlük kullanım için sürdürülebilir değil. Ancak mühendislik potansiyelini göstermesi açısından önemli. Özellikle uygun fiyat segmentinde konumlanan bir GPU’nun bu seviyeye çıkabilmesi, saf frekans tarafında da şirketin iddiasını ortaya koymuş durumda.

    4.769 GHz’lik sonuç, GPU hız aşırtma tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak yerini aldı. Şimdi ise gözler, 5.0 GHz barajının ne zaman aşılacağına çevrilmiş durumda.

