Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, ekran kartı hız aşırtma yarışında yeni bir dünya rekoruna imza attı. Radeon RX 9060 XT modeli, profesyonel hız aşırtmacı Splave ile gerçekleştirilen denemede 4.769 GHz seviyesine çıkarılarak bugüne kadarki en yüksek GPU frekansına ulaştı. Daha önce 4.0 GHz barajını aşabilen tek GPU ise, Splave'in GeForce RTX 4090 ile yaptığı denemeydi.

Radeon RX 9060 XT 4.769 GHz'e nasıl ulaştı?

Kaçıranlar için Referans tasarımda 3.13 GHz boost frekansına sahip olan RX 9060 XT, sıvı nitrojen (LN2) soğutma kullanılarak yaklaşık 1.6 GHz daha yukarı taşındı. Hava ya da sıvı soğutma ile genellikle 3.3-3.5 GHz seviyeleri mümkün olurken, 4.0 GHz üzeri için ekstrem soğutma şart. Splave'in ise başlangıç hedefinin 4.4-4.5 GHz aralığı olduğu, hatta 5.0 GHz seviyesinin zorlanmak istendiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör 5 GHz henüz ulaşılamaz olsa da, mevcut sonuç bu psikolojik sınırın artık eskisi kadar uzak olmadığını kanıtlıyor. Bu tür hız aşırtma denemeleri günlük kullanım için sürdürülebilir değil. Ancak mühendislik potansiyelini göstermesi açısından önemli. Özellikle uygun fiyat segmentinde konumlanan bir GPU’nun bu seviyeye çıkabilmesi, saf frekans tarafında da şirketin iddiasını ortaya koymuş durumda.

Nvidia vs AMD: Körlemesine testin galibi DLSS 4.5 oldu 1 gün önce eklendi

4.769 GHz’lik sonuç, GPU hız aşırtma tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak yerini aldı. Şimdi ise gözler, 5.0 GHz barajının ne zaman aşılacağına çevrilmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 9060 XT ile dünya rekoru: 4.7 GHz barajı aşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: