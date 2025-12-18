Giriş
    AMD Radeon RX 9060 XT LP modelini duyurdu: 140W TDP ile geliyor

    AMD, RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9060 XT'nin Low Power sürümünü sessizce duyurdu. Yeni model, aynı donanımı korurken TDP'yi 140W seviyesine düşürüyor. İşte detaylar...

    AMD Radeon RX 9060 XT LP modelini duyurdu: 140W TDP ile geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, RDNA 4 mimarisine sahip Radeon RX 9060 XT serisini düşük güç tüketimine odaklanan yeni bir sürümle genişletiyor. Radeon RX 9060 XT Low Power (LP), standart sürümle aynı donanım özelliklerini korurken daha düşük TDP değeriyle sessizce tanıtıldı. 

    Aynı güç, daha düşük tüketim

    Paylaşılan detaylara göre RX 9060 XT LP, 140W TDP ile geliyor. Bu değer, mevcut RX 9060 XT'ye kıyasla 20W daha düşük. Bellek tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kart, 16 GB GDDR6 bellek, 128-bit bellek veri yolu ve 320 GB/s bant genişliği sunmaya devam ediyor. GPU yapılandırması da standart modelle aynı.

    RX 9060 XT LP, 32 RDNA 4 Compute Unit, 2048 Stream Processor, 64 ROP, 128 Texture Unit ve 64 AI Accelerator ile geliyor. Donanımsal ışın izleme tarafında ise Ray Accelerator birimleri korunmuş durumda. Nitekim teorik hesaplama gücünde küçük bir fark görülüyor. RX 9060 XT LP, 25 TFLOPs FP32 performans sunarken, standart model 25.6 TFLOPs seviyesinde yer alıyor.

    Bağlantı seçenekleri tarafında DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteği sunuluyor. Ayrıca H.264, H.265 ve AV1 için donanım hızlandırmalı kodlama ve çözme desteği de korunuyor.

    RX 9060 XT LP'nin çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak AMD'nin global sitesinde listelenmesi, kartın farklı bölgelerde de satışa çıkabileceğini gösteriyor. Daha düşük güç tüketimi sayesinde, özellikle verimlilik odaklı hazır PC'ler ve kompakt kasalartercih edilebilir.

