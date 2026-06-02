    AMD Radeon RX 9070 GRE globale geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    AMD, daha önce Çin'e özel olarak satışa sunduğu Radeon RX 9070 GRE modelini küresel pazara taşıdı. Yeni ekran kartı, RX 9060 XT ile RX 9070 arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

    AMD, Computex 2026 kapsamında Radeon RX 9070 GRE ekran kartını dünya genelinde satışa sunduğunu duyurdu. İlk olarak Çin pazarına özel tanıtılan model, artık küresel pazarda da satışa çıkacak. Yeni kart, RX 9060 XT 16 GB ile RX 9070 arasında konumlanıyor.

    Radeon RX 9070 GRE özellikleri

    RX 9070 GRE, RX 9070 ve RX 9070 XT modellerinde kullanılan 4 nm üretim sürecine sahip Navi 48 grafik işlemcisini temel alıyor. Ancak AMD, bu modelde GPU'nun bazı birimlerini devre dışı bırakarak daha uygun fiyatlı bir seçenek oluşturmuş durumda.

    Paylaşılan teknik özelliklere göre ekran kartında 48 Compute Unit (CU), 3.072 akış işlemcisi, 48 RT hızlandırıcısı ve 96 yapay zeka hızlandırıcısı bulunuyor. Bellek tarafında ise 192-bit veri yolu üzerinden çalışan 12 GB GDDR6 bellek tercih edilmiş.

    • GPU: Navi 48 (4 nm)
    • Compute Unit: 48
    • Akış işlemcisi: 3.072
    • RT hızlandırıcısı: 48
    • AI hızlandırıcısı: 96
    • TMU: 192
    • ROP: 96
    • Bellek: 12 GB GDDR6
    • Bellek veri yolu: 192-bit
    • Bellek hızı: 18 Gbps
    • Bellek bant genişliği: 432 GB/s
    • Oyun frekansı: 2.220 MHz
    • Boost frekansı: 2.790 MHz
    • TBP: 220W
    • Arayüz: PCIe 5.0 x16

    Karşılaştırıldığında RX 9070 modeli 56 CU ve 16 GB belleğe sahipken, RX 9070 XT tarafında bu sayı 64 CU'ya kadar çıkıyor. RX 9060 XT 16 GB ise Navi 44 GPU ile 32 CU sunuyor. Böylece RX 9070 GRE, iki model arasında köprü görevi görüyor.

    AMD'nin açıklamasına göre RX 9070 GRE'nin doğrudan rakibi NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB modeli olacak. Şirketin kendi testlerinde yeni ekran kartının RTX 5060 Ti 16 GB'dan ortalama yüzde 22 daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor. AMD ayrıca fiyat-performans tarafında yüzde 26'lık avantaj sunacak. Ayrıca AMD, RX 9070 GRE'nin 1440p çözünürlükte yüksek ayarlarda oyun deneyimi sunabilecek güçte olduğunu söylüyor.

    Fiyatı ne kadar?

    AMD Radeon RX 9070 GRE'nin küresel satış fiyatı 549 dolar olarak açıklandı. Böylece kart, 569 dolar seviyesindeki RTX 5060 Ti 16 GB'ın hemen altında konumlanıyor. Ekran kartı, Sapphire, PowerColor, ASRock, XFX, Gigabyte, Acer ve ASUS gibi AMD iş ortakları tarafından bugün itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Türkiye fiyatları ise henüz açıklanmadı.

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

