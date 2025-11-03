Giriş
    AMD, RDNA 1 ve RDNA 2 ekran kartları için destek sözü verdi

    AMD, RDNA 1 tabanlı RX 5000 ve RDNA 2 tabanlı RX 6000 ekran kartlarının sürücü desteğini sürdüreceğini açıkladı. Şirket, eski kartlara da yeni oyun ve optimizasyon güncellemeleri sunacak.

    AMD, RDNA 1 ve RDNA 2 ekran kartları için destek sözü verdi Tam Boyutta Gör
    AMD, son günlerde kullanıcılar arasında kafa karışıklığı yaratan sürücü politikasıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada RDNA 1 tabanlı Radeon RX 5000 ve RDNA 2 tabanlı Radeon RX 6000 ekran kartlarının güncel oyunlar için sürücü desteği almaya devam edeceğini doğruladı.

    Son Adrenalin 25.10.2 sürücü güncellemesinin notlarında yer alan ifadeler RDNA 1 ve RDNA 2 tabanlı kartların “bakım moduna” alınacağı yönünde yorumlanmış ve bu durum kullanıcıların endişe duymasına neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından AMD, bazı teknoloji yayınlarına yaptığı açıklamalarda oyun sürücü desteğinin kaldırılmadığını, sadece yeni bir sürücü dalına geçileceğini belirtmişti. Ancak “pazar ihtiyaçlarına göre” ifadesi yeterince net bulunmayınca, şirket resmi bir açıklama yayımlayarak durumu tamamen netleştirdi.

    RX 5000 ve RX 6000 desteği sürecek

    AMD’nin açıklamasına göre, Radeon RX 5000 ve RX 6000 serileri bundan sonra da yeni oyun sürücüleri, performans optimizasyonları, güvenlik yamaları ve hata düzeltmeleri almaya devam edecek.

    Yeni yapılandırma, eski nesil kartlara özel olarak kararlı ve optimize edilmiş bir sürücü hattı sunarken, RDNA 3 (RX 7000) ve RDNA 4 (RX 9000) gibi yeni nesil GPU’lar için de daha hızlı yeni özelliklerin geliştirileceği ayrı bir dal oluşturacak. Böylece AMD, hem eski hem de yeni ekran kartı kullanıcılarına uzun vadeli ve dengeli bir destek sağlamayı hedefliyor.

    Şirketin bu açıklaması, RDNA mimarisine sahip tüm ekran kartları için uzun ömürlü oyun desteği sözü anlamına geliyor. AMD’nin bu taahhüdünü önümüzdeki sürücü güncellemelerinde nasıl hayata geçireceği ise merakla bekleniyor. Şu anda RDNA ailesi için en güncel sürüm Adrenalin 25.10.2 olarak listeleniyor.

