AMD RDNA 4m mimarisi doğrulandı: FSR 4.0 desteği geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil mobil işlemcilerinde kullanması beklenen RDNA 4m grafik mimarisi için ilk önemli yazılım desteği ortaya çıktı. GFX1171 kod adıyla Mesa 26.3 sürücülerine eklenen mimarinin, şirketin Zen 6 tabanlı 10 çekirdekli Medusa Point işlemcisinde kullanılması bekleniyor.

RDNA 4m için ilk destek

RDNA 4m, masaüstü Radeon RX 9000 serisinde kullanılan tam RDNA 4 mimarisinin mobil ve entegre grafiklere yönelik bir türevi olacak. Yeni GPU'nun en önemli özelliklerinden biri ise INT8 desteği. Bu destek sayesinde AMD'nin yapay zeka destekli FSR 4 yükseltme teknolojisinin entegre grafik birimlerine yerel olarak gelmesinin önü açılacak.

RDNA 4m için bilinen iki farklı GPU yapılandırması bulunuyor. Bunlar GFX1171 ve GFX1172. GFX1171 desteğinin Mesa'ya eklenmesi, RDNA 4m'nin yalnızca söylenti seviyesinde kalmadığını ve Linux sürücü tarafındaki hazırlıkların başladığını gösteriyor. Yeni mimarinin 2026'nın dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

AMD'nin diğer taraftaki planı ise daha uzun vadeli görünüyor. Şirketin 2029'a kadar APU'larda RDNA 3.5 tabanlı entegre grafik birimlerini kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Kaçıranlar için RDNA 3.5 mimarisi, şu anda Ryzen AI 300 ve Ryzen AI 400 serisi işlemcilerde kullanılırken, ROG Xbox Ally X ve Legion Go 2 gibi taşınabilir oyun cihazlarında da yer alıyor.

FSR 4 desteği sunacak

RDNA 4m'nin tüm AMD APU ailesine kısa sürede yayılması beklenmiyor. Medusa Point ile birlikte daha yeni bir grafik mimarisi ortaya çıkacak olsa da RDNA 3.5, AMD'nin mobil ve taşınabilir cihaz portföyünde uzun süre daha kullanılmaya devam edecek.

RDNA 4m'nin FSR 4 desteği ise özellikle taşınabilir oyun bilgisayarları açısından önemli olabilir. AMD'nin FSR 4 teknolojisi daha önce masaüstü Radeon RX 9000 serisiyle öne çıkarken, yeni mimari sayesinde benzer yükseltme teknolojisinin daha düşük güç tüketimine sahip entegre GPU'lara taşınması mümkün hale gelecek.

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Bununla birlikte AMD'nin RDNA 3.5 için de FSR 4 desteği sunma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Şirketin eski masaüstü RDNA mimarilerine FSR 4 desteği sağlamaya başlaması, RDNA 3.5 GPU'ların da gelecekte bu teknolojiden yararlanabileceği beklentisini güçlendirmiş durumda.

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AMD RDNA 4m mimarisi doğrulandı: FSR 4.0 desteği geliyor

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