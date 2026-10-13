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    AMD RDNA 5 ekran kartları için tarih verildi: Nvidia'dan önce gelebilir

    AMD'nin RDNA 5 ekran kartlarını ne zaman tanıtacağı ortaya çıktı. Yeni mimari, Nvidia GeForce RTX 6000 serisinden önce tanıtılabilir. İşte beklenen tarih...    

    AMD RDNA 5 ekran kartları için tarih ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    AMD'nin RDNA 4 mimarisini temel alan Radeon RX 9000 serisini Mart 2025'te piyasaya sürmesinin ardından gözler yeni nesil ekran kartlarına çevrildi. Son olarak, şirketin RDNA 5 mimarisi için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Sızıntılara göre şirket, yeni Radeon modelleriyle Nvidia'dan önce davranabilir.

    Daha önce de AMD'nin yeni nesil ekran kartlarının 2027'de geleceğini öne süren sızıntı kaynağı Kepler_L2, AnandTech forumlarında yaptığı paylaşımda takvimi biraz daha daralttı. Buna göre yeni kartlar en erken Haziran 2027'de düzenlenecek Computex fuarında tanıtılabilir. 

    AMD, RDNA 5 ailesini iki aşamada piyasaya sürebilir

    RDNA 5 ailesinin çıkış takvimine ilişkin en dikkat çekici iddialardan biri, AMD'nin bu kez üst seviye modellerden başlamayabileceği yönünde. Önceki sızıntılara göre orta segmente hitap etmesi beklenen AT2 GPU'su 2027'de piyasaya sürülebilir. Serinin amiral gemisi olması beklenen AT0 ile daha alt segmentte konumlandırılacak AT3 ve AT4 GPU'larının ise 2028'de gelmesi gündemde.

    Bu iddialar doğru çıkarsa AMD, yeni nesil ekran kartlarında önce orta segmente odaklanan farklı bir lansman stratejisi izleyebilir. Ancak henüz AMD tarafından doğrulanmış bir ürün takvimi bulunmuyor. RDNA 5'in çıkış tarihi, önceki nesiller arasındaki süreyle de örtüşüyor. Radeon RX 7000 serisi ile RX 9000 ailesi arasında yaklaşık iki yıl iki aylık bir dönem bulunuyordu. 

    RDNA 5 ekran kartlarında GDDR7 bellek detayı

    Yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili bir diğer soru işareti ise kullanılacak bellek teknolojisi. Sektörde 4GB ve 6GB kapasiteli GDDR7 bellek yongalarının önümüzdeki yıllarda seri üretime girmesi bekleniyor. Ancak Kepler_L2, 4 GB GDDR7 yongalarının tüketici ekran kartlarında kullanılmasını beklemediğini belirtiyor.

    Nvidia tarafında ise yeni nesil ekran kartlarının daha geç piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntı kaynağı Kopite7kimi'nin iddiasına göre RTX 6000 serisinin çıkışı 2028'den önce gerçekleşmeyebilir. Bu takvim gerçekleşirse AMD, RDNA 5 ailesiyle yeni nesil ekran kartı pazarında Nvidia'dan önce sahneye çıkabilir. Ancak erken lansman tek başına pazar avantajı sağlayacak anlamına gelmiyor. 

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