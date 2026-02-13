AMD RDNA 5 ekran kartları için tarih paylaşıldı: Xbox'a da geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un 2027 hedefli yeni nesil Xbox planlarına ek olarak, AMD cephesinden de dikkat çekici bir iddia geldi. Sızıntılara göre AMD, RDNA 5 mimarisine sahip yeni nesil Radeon RX ekran kartlarını 2027'nin ortası ya da sonlarına doğru piyasaya sürebilir. Daha da önemlisi, bu GPU'ların yeni Xbox ile aynı grafik chiplet tasarımını paylaşacağı belirtiliyor.

RDNA 5 mimarisi 2027'de geliyor

Moore’s Law is Dead tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft'un AMD ile birlikte geliştirdiği özel "Xbox Magnus" silikonunun tasarımı tamamlanmış durumda. Hatta test üretim birimlerinin dağıtılmaya başlandığı ve bunun 2027 sonu lansman için takvimi öne çektiği iddia ediliyor. Aynı kaynak, yeni nesil Xbox’ta kullanılacak GPU chiplet'inin, 2027'de çıkması beklenen Radeon RX 9070 XT halefiyle "temelde aynı yonga" olduğunu savunuyor.

Elbette konsoldaki sürümün masaüstü tarafındaki en güçlü RDNA 5 varyantı olması beklenmiyor. Daha çok orta-üst segment konumlandırılmış, optimize edilmiş bir yapıdan söz ediliyor. Sızdırılan teknik detaylara göre RDNA 5 tarafında "AT2" kod adlı yonganın 64'e kadar hesap birimi (CU) ve 18 GB GDDR7 bellekle gelebileceği konuşuluyor.

Xbox Magnus'un ise 68 CU’ya kadar ölçeklenebilen ve 48 GB'a kadar GDDR7 bellek desteği sunan bir yapıdan faydalanabileceği sızdırıldı. Bu tablo, Microsoft’un yeni nesil Xbox’ta PC tarafıyla daha senkron bir donanım mimarisi hedeflediğini gösteriyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, 2027'de hem masaüstü Radeon RX 9000 serisinin devamı hem de yeni Xbox aynı grafik temelini paylaşacak. Bu da optimizasyon ve çapraz platform performansı açısından geliştiricilere ciddi avantaj sağlayabilir.

