AMD'den tarihi çeyrek: EPYC, Ryzen ve Instinct satışları rekor kırdı

Tam Boyutta Gör AMD, 2025'in üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı ve şirket tarihinin en yüksek gelirine ulaştı. 9,2 milyar dolarlık çeyreklik gelir, yıllık bazda yüzde 36 artış anlamına geliyor. Brüt kâr marjı yüzde 52, faaliyet geliri 1,3 milyar dolar, net kâr ise 1,2 milyar dolar olarak açıklandı.

AMD'den çeyrek rekoru

AMD CEO'su Dr. Lisa Su, rekor sonuçların şirketin yüksek performanslı EPYC ve Ryzen işlemcilerine, ayrıca Instinct AI hızlandırıcılarına yönelik güçlü talebin bir yansıması olduğunu söylüyor. Detaylara gelirsek, Veri merkezi segmenti, 2025'in üçüncü çeyreğinde AMD'nin büyümesinde en büyük payı üstlendi.

Tam Boyutta Gör EPYC 5. nesil işlemciler ve Instinct MI350 serisi GPU'lara olan yoğun talep sayesinde bu bölümün geliri yıllık bazda yüzde 22 artarak 4,3 milyar dolara yükseldi. İstemci ve oyun bölümü toplam 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu da yıllık yüzde 73'lük dikkat çekici bir artış anlamına geliyor. Ryzen işlemcilerinin rekor satışlarıyla birlikte yalnızca istemci bölümü 2,8 milyar dolar gelir elde etti.

Tam Boyutta Gör Oyun segmenti ise yarı özel yongalardaki artan sevkiyat ve Radeon GPU talebi sayesinde 1,3 milyar dolara ulaştı. Buna karşın, gömülü sistemler segmenti yüzde 8 düşüşle 857 milyon dolar seviyesinde kaldı.

AMD'nin yapay zekâ platformlarındaki ivmesi de dikkat çekici. Şirket, OpenAI ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında 2026 yılının ikinci yarısında 1 gigawatt kapasitede Instinct MI450 GPU sevkiyatına başlayacak. Oracle Cloud Infrastructure, MI450 GPU'lar ve EPYC "Venice" işlemcilerle desteklenen ilk halka açık AI süper kümesini Q3 2026'da devreye alacak. Ayrıca Cisco, IBM ve DigitalOcean gibi firmalarla yeni iş birliği yapıldığını da söyleyelim.

