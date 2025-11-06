AMD'den tarihi çeyrek: EPYC, Ryzen ve Instinct satışları rekor kırdı

AMD CEO'su Dr. Lisa Su, rekor sonuçların şirketin yüksek performanslı EPYC ve Ryzen işlemcilerine, ayrıca Instinct AI hızlandırıcılarına yönelik güçlü talebin bir yansıması olduğunu söylüyor. Detaylara gelirsek, Veri merkezi segmenti, 2025'in üçüncü çeyreğinde AMD'nin büyümesinde en büyük payı üstlendi.
AMD'nin yapay zekâ platformlarındaki ivmesi de dikkat çekici. Şirket, OpenAI ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında 2026 yılının ikinci yarısında 1 gigawatt kapasitede Instinct MI450 GPU sevkiyatına başlayacak. Oracle Cloud Infrastructure, MI450 GPU'lar ve EPYC "Venice" işlemcilerle desteklenen ilk halka açık AI süper kümesini Q3 2026'da devreye alacak. Ayrıca Cisco, IBM ve DigitalOcean gibi firmalarla yeni iş birliği yapıldığını da söyleyelim.