AMD RX 9060 test edildi: RTX 5060'a rakip geldi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 4 mimarisine sahip yeni ekran kartı Radeon RX 9060 8GB, tanıtımdan kısa süre sonra kıyaslama testlerinde ortaya çıktı. Peki daha önce tanıtılan RX 9060 XT'den farklı olarak Navi 48 GPU'yu kullanacak olan bu kart, performans açısından neler sunacak? İşte sızdırılan ilk rakamlar...

AMD RX 9060 test edildi

Sızdırılan test sonuçları, Sapphire'in Pulse versiyonuna ait. Çift fanlı ve çift slot tasarıma sahip bu kompakt model, Full HD çözünürlükte yüksek ayarlarda yapılan oyun testlerinde ortalama olarak RTX 5050'ye kıyasla %20 daha yüksek performans gösterdi. Bazı oyunlarda ise farkı daha da açtı. Örneğin Red Dead Redemption 2'de RTX 5050'ye göre iki kata yakın FPS elde edildi. RTX 5060 ile fark ortalamada %2 seviyesinde kalırken, RX 9060 XT'ye karşı fark %6 civarında.

Tam Boyutta Gör RX 9060 8GB'ın Kore'de 350–390 bin won arasında fiyatlandırıldığı söyleniyor. ABD'de baz modellerde 250 dolar, premium modellerde ise 280 dolar seviyesinde olacak. Bu da kartı RTX 5060 ve RX 9060 XT’den daha uygun hale getirirken aynı zamanda RTX 5050'ye göre belirgin bir performans avantajı sunuyor.

Nvidia ve AMD, Çin gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek 1 gün önce eklendi

Radeon RX9060 neler sunuyor?

AMD RX 9060, Navi 48 GPU, 28 hesaplama birimi ve 1.792 akış işlemcisinin yanı sıra 56 yapay zeka hızlandırıcısı barındırıyor. XT versiyonunda bulunan 32 CU, 2048 akış işlemcisi ve 64 AI hızlandırıcıya kıyasla daha kırpılmış bir yapı sunsa da 64 ROP ve 112 TMU değerini koruyor. Saat hızları ise belirli özel modellerde 3.0 GHz seviyesine çıkabiliyor.

Kartın teknik özellikleri arasında 32 MB Infinity Cache, 8 GB GDDR6 VRAM, 18 Gbps bellek hızı ve 128-bit veri yolu üzerinden 288 GB/sn bant genişliği yer alıyor. Tek 8 pin güç girişiyle çalışan RX 9060, 132W TBP'ye sahip. Kaçıranlar için tanıtım etkinliğinde AMD, modelin yalnızca OEM ve sistem toplayıcılar (SI) aracılığıyla sunulacağını açıklamıştı. Dolayısıyla kartı şu an için yalnızca hazır sistem satın alan kullanıcılar edinebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD RX 9060 test edildi: RTX 5060'a rakip geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: