    AMD RX 9060 test edildi: RTX 5060'a rakip geldi

    AMD'nin yeni orta seviye ekran kartı Radeon RX 9060 için geri sayım resmen başladı. Yeni ekran kartı, ilk testlerde RTX 5050'yi geride bırakırken RTX 5060 ve 9060 XT'ye yakın performans sergiliyor. 

    AMD RX 9060 test edildi: RTX 5060'a rakip geldi Tam Boyutta Gör
    AMD'nin RDNA 4 mimarisine sahip yeni ekran kartı Radeon RX 9060 8GB, tanıtımdan kısa süre sonra kıyaslama testlerinde ortaya çıktı. Peki daha önce tanıtılan RX 9060 XT'den farklı olarak Navi 48 GPU'yu kullanacak olan bu kart, performans açısından neler sunacak? İşte sızdırılan ilk rakamlar...

    AMD RX 9060 test edildi

    Sızdırılan test sonuçları, Sapphire'in Pulse versiyonuna ait. Çift fanlı ve çift slot tasarıma sahip bu kompakt model, Full HD çözünürlükte yüksek ayarlarda yapılan oyun testlerinde ortalama olarak RTX 5050'ye kıyasla %20 daha yüksek performans gösterdi. Bazı oyunlarda ise farkı daha da açtı. Örneğin Red Dead Redemption 2'de RTX 5050'ye göre iki kata yakın FPS elde edildi. RTX 5060 ile fark ortalamada %2 seviyesinde kalırken, RX 9060 XT'ye karşı fark %6 civarında.

    AMD RX 9060 test edildi: RTX 5060'a rakip geldi Tam Boyutta Gör
    RX 9060 8GB'ın Kore'de 350–390 bin won arasında fiyatlandırıldığı söyleniyor. ABD'de baz modellerde 250 dolar, premium modellerde ise 280 dolar seviyesinde olacak. Bu da kartı RTX 5060 ve RX 9060 XT’den daha uygun hale getirirken aynı zamanda RTX 5050'ye göre belirgin bir performans avantajı sunuyor.

    Radeon RX9060 neler sunuyor?

    AMD RX 9060, Navi 48 GPU, 28 hesaplama birimi ve 1.792 akış işlemcisinin yanı sıra 56 yapay zeka hızlandırıcısı barındırıyor. XT versiyonunda bulunan 32 CU, 2048 akış işlemcisi ve 64 AI hızlandırıcıya kıyasla daha kırpılmış bir yapı sunsa da 64 ROP ve 112 TMU değerini koruyor. Saat hızları ise belirli özel modellerde 3.0 GHz seviyesine çıkabiliyor.

    Kartın teknik özellikleri arasında 32 MB Infinity Cache, 8 GB GDDR6 VRAM, 18 Gbps bellek hızı ve 128-bit veri yolu üzerinden 288 GB/sn bant genişliği yer alıyor. Tek 8 pin güç girişiyle çalışan RX 9060, 132W TBP'ye sahip. Kaçıranlar için tanıtım etkinliğinde AMD, modelin yalnızca OEM ve sistem toplayıcılar (SI) aracılığıyla sunulacağını açıklamıştı. Dolayısıyla kartı şu an için yalnızca hazır sistem satın alan kullanıcılar edinebiliyor.

