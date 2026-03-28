    AMD Ryzen 5 5500X3D Avrupa'da ortaya çıktı: AM4 desteği sürecek

    AMD Ryzen 5 5500X3D, İngiltere'de bir perakendecide listelendi. AM4 platformunu hedefleyen işlemci, daha geniş erişime doğru ilerliyor. İşte detaylar...         

    AMD, bellek tedarik sorunlarının sürdüğü PC pazarında AM4 platformu için destek vermeye devam ediyor. Özellikle uygun fiyatlı X3D modellerle bu platformu canlı tutan şirket, şimdi de Ryzen 5 5500X3D modelini Avrupa'ya taşımaya başladı. 

    Ryzen 5 5500X3D Avrupa'da ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Ryzen 5 5500X3D, yakın tarihte Latin Amerika ve Çin gibi sınırlı bölgelerde görülmüş ve nispeten niş bir model olacağı paylaşılmıştı. Şimdi ise yeni CPU, bu kez İngiltere merkezli bir perakendeci listesinde 179.99 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Ancak ürünün şu an için stokta olmadığı ve sevkiyatın Mart sonu itibarıyla başlayacağı belirtiliyor.

    Dikkat çeken bir diğer nokta ise bu modelin kutulu perakende versiyon yerine OEM tray olarak listelenmiş olması. Ayrıca ürünün "yalnızca PC Tec UK üzerinden" sunulduğu belirtiliyor. Bu da henüz geniş çaplı bir Avrupa lansmanının yapılmadığını doğrular nitelikte.

    Ryzen 5 5500X3D, konumlandırma açısından Ryzen 5 5600X3D'nin altında yer alıyor ancak aynı önbellek yapılandırmasını daha düşük saat hızlarıyla sunuyor. Bu da onu AM4 platformunu uygun maliyetle güncellemek isteyen kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

    Teknik tarafta Zen 3 mimarisi üzerine kurulu olan işlemci, 6 çekirdek ve 12 izlek ile geliyor. Maksimum 4.0 GHz frekans ve 105W TDP değeri korunurken, 96 MB L3 önbellek ile destekleniyor. Bu bağlamda özellikle Ryzen 7 5700X3D gibi modellerle desteklenen X3D ailesi, eski platform kullanıcıları için hâlâ güçlü bir yükseltme seçeneği sunuyor.

