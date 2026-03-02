Giriş
    AMD Ryzen 5 5500X3D bir pazarda daha piyasaya çıktı: İşte özellikleri

    AMD, Zen 3 tabanlı Ryzen 5 5500X3D modelini sessizce piyasaya sürdü. AM4 soketini kullanan işlemci, şimdiye kadar tanıtılan en ucuz X3D model olacak. İşte detaylar...

    AMD Ryzen 5 5500X3D daha fazla pazara geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD'nin uygun fiyatlı X3D işlemcisi Ryzen 5 5500X3D, Latin Amerika'nın ardından bir pazarda daha piyasaya çıktı. Şirket lansmanı resmi bir etkinlikle duyurmasa da model artık daha geniş bir erişime sahip. Fiyat henüz açıklanmadı ancak önceki listelemeler 200 doların altında bir etiketine işaret ediyordu.

    AMD Ryzen 5 5500X3D özellikleri

    Ryzen 5 5500X3D, Zen 3 mimarisi üzerine kurulu, 6 çekirdek ve 12 izlek yapısına sahip. 3.0 GHz taban ve 4.0 GHz boost frekansları sunan model, 105W TDP değerine sahip. En dikkat çekici noktası ise 32 MB + 64 MB olmak üzere toplam 96 MB L3 önbellek. Bu yapı, yalnızca 16 MB L3 önbelleğe sahip standart Ryzen 5 5500 modeline kıyasla özellikle oyun tarafında ciddi avantaj sağlıyor.

    Daha önce Geekbench sonuçlarında tek çekirdekte benzer, çoklu çekirdekte ise yaklaşık yüzde 13'e varan performans artışı görülmüştü. Ancak asıl farkın oyun senaryolarında ortaya çıkması bekleniyor. 3D V-Cache tasarımı sayesinde 5500X3D'nin, X3D olmayan Ryzen 7000 serisi işlemcilerle benzer seviyede oyun performansı sunması, hatta bazı senaryolarda Ryzen 5 9600X ve Ryzen 7 9700X gibi modellere yaklaşması bekleniyor.

    Model, konumlandırma açısından Ryzen 5 5600X3D'nin altında yer alıyor ancak aynı önbellek yapılandırmasını daha düşük saat hızlarıyla sunuyor. Bu da onu AM4 platformunu uygun maliyetle güncellemek isteyen kullanıcılar için cazip hale getiriyor. AMD’nin daha güçlü X3D seçeneklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmış olması, 5500X3D'yi mevcut AM4 kullanıcıları için en erişilebilir oyun odaklı alternatiflerden biri yapıyor.

    5500X3D'nin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı henüz net değil. Ancak Çin lansmanı, modelin bölgesel bir ürün olmaktan çıkıp daha geniş kitlelere ulaşabileceğinin sinyalini veriyor. Özellikle uygun fiyat korunursa, AM4 platformu için yeni bir "fiyat/performans" yıldızı doğabilir.

