AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü: İşte sonuçlar

AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü
Yeni benchmark verilerine göre işlemci, tek çekirdek testinde 3.005, çoklu çekirdek testinde ise 20.498 puan aldı. Bu sonuçlar, Ryzen 5 5500'e kıyasla tek çekirdekte yaklaşık %1,8 daha düşük, çoklu çekirdekte ise %6 daha yüksek performans anlamına geliyor. Üstelik saat hızları 5.500 modeline göre 600 MHz (taban) ve 200 MHz (boost) daha düşük olmasına rağmen, eklenen L3 önbellek özellikle oyun performansında belirgin bir artış elde edilmiş.
Bu arada, Ryzen 5 5500X3D'nin erişilebilirlik durumu ise kısıtlı. Şu an yalnızca Latin Amerika sunulan modelin, ilerleyen dönemde küresel pazara açılıp açılmayacağı belirsiz. AMD, geçmişte bazı modellerini bölgesel lansman sonrası küresel olarak piyasaya sürdüğünden, benzer bir adımın bu modelde de atılma ihtimali bulunuyor.
Son olarak AM4 platformunda 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemci seçenekleri artık oldukça sınırlı. Ryzen 7 5800X3D ve Ryzen 7 5700X3D modelleri üretimden kaldırılırken, geriye sadece Ryzen 5 5600X3D ve Ryzen 5 5500X3D kaldı. Bu iki model, AM4 tabanlı uygun fiyatlı oyun sistemlerinin bir süre daha güncel kalmasına yardımcı olabilir. Ancak tedarik sürecinin 2025 sonrasına uzayıp uzamayacağı henüz net değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: