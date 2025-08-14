Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü: İşte sonuçlar

    AMD Ryzen 5 5500X3D'nin ilk benchmark sonuçları ortaya çıktı. Model, çoklu çekirdek performansında Ryzen 5 5500'ü %6 geride bırakırken, oyun tarafında önemli bir avantaj sunuyor.

    AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 3 tabanlı ve AM4 soketli en ucuz X3D işlemcisi olan Ryzen 5 5500X3D, ilk kez PassMark testlerinde görüntülendi. Haziran ayında sessizce tanıtılan model, 6 çekirdek 12 izlek yapısını korurken, 3D V-Cache sayesinde 96 MB L3 önbellek ile geliyor. Bu değer, hem Ryzen 5 5600X3D hem de Ryzen 7 5800X3D ile aynı seviyede. İşte erken sonuçlar...

    AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü

    Yeni benchmark verilerine göre işlemci, tek çekirdek testinde 3.005, çoklu çekirdek testinde ise 20.498 puan aldı. Bu sonuçlar, Ryzen 5 5500'e kıyasla tek çekirdekte yaklaşık %1,8 daha düşük, çoklu çekirdekte ise %6 daha yüksek performans anlamına geliyor. Üstelik saat hızları 5.500 modeline göre 600 MHz (taban) ve 200 MHz (boost) daha düşük olmasına rağmen, eklenen L3 önbellek özellikle oyun performansında belirgin bir artış elde edilmiş.

    AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için X3D serisinde saat hızlarının daha düşük olmasının temel nedeni, 3D V-Cache teknolojisinin termal limitler üzerindeki etkisi. Bu teknoloji, işlemcinin çekirdek üzerine ek bir bellek katmanı yerleştirilerek önbellek kapasitesini ciddi ölçüde artırıyor. Bu sayede CPU tabanlı uygulamalarda sınırlı bir fark oluşsa da, oyunlarda bellek erişim süresini düşürerek FPS değerlerini belirgin biçimde yükseltebiliyor.

    Bu arada, Ryzen 5 5500X3D'nin erişilebilirlik durumu ise kısıtlı. Şu an yalnızca Latin Amerika sunulan modelin, ilerleyen dönemde küresel pazara açılıp açılmayacağı belirsiz. AMD, geçmişte bazı modellerini bölgesel lansman sonrası küresel olarak piyasaya sürdüğünden, benzer bir adımın bu modelde de atılma ihtimali bulunuyor.

    Son olarak AM4 platformunda 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemci seçenekleri artık oldukça sınırlı. Ryzen 7 5800X3D ve Ryzen 7 5700X3D modelleri üretimden kaldırılırken, geriye sadece Ryzen 5 5600X3D ve Ryzen 5 5500X3D kaldı. Bu iki model, AM4 tabanlı uygun fiyatlı oyun sistemlerinin bir süre daha güncel kalmasına yardımcı olabilir. Ancak tedarik sürecinin 2025 sonrasına uzayıp uzamayacağı henüz net değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 kulaklık önerisi koşu bandı e05 hatası nasıl giderilir dünyaya gelmeden önce ruhun herşeyi bildiğini fakat bunları yaşam içinde unuttuğunu evden kaçan muhabbet kuşu nereye gider valorant giriş ekranında kalıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum