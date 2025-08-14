AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü: İşte sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 3 tabanlı ve AM4 soketli en ucuz X3D işlemcisi olan Ryzen 5 5500X3D, ilk kez PassMark testlerinde görüntülendi. Haziran ayında sessizce tanıtılan model, 6 çekirdek 12 izlek yapısını korurken, 3D V-Cache sayesinde 96 MB L3 önbellek ile geliyor. Bu değer, hem Ryzen 5 5600X3D hem de Ryzen 7 5800X3D ile aynı seviyede. İşte erken sonuçlar...

AMD Ryzen 5 5500X3D ilk testlerde göründü

Yeni benchmark verilerine göre işlemci, tek çekirdek testinde 3.005, çoklu çekirdek testinde ise 20.498 puan aldı. Bu sonuçlar, Ryzen 5 5500'e kıyasla tek çekirdekte yaklaşık %1,8 daha düşük, çoklu çekirdekte ise %6 daha yüksek performans anlamına geliyor. Üstelik saat hızları 5.500 modeline göre 600 MHz (taban) ve 200 MHz (boost) daha düşük olmasına rağmen, eklenen L3 önbellek özellikle oyun performansında belirgin bir artış elde edilmiş.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için X3D serisinde saat hızlarının daha düşük olmasının temel nedeni, 3D V-Cache teknolojisinin termal limitler üzerindeki etkisi. Bu teknoloji, işlemcinin çekirdek üzerine ek bir bellek katmanı yerleştirilerek önbellek kapasitesini ciddi ölçüde artırıyor. Bu sayede CPU tabanlı uygulamalarda sınırlı bir fark oluşsa da, oyunlarda bellek erişim süresini düşürerek FPS değerlerini belirgin biçimde yükseltebiliyor.

Bu arada, Ryzen 5 5500X3D'nin erişilebilirlik durumu ise kısıtlı. Şu an yalnızca Latin Amerika sunulan modelin, ilerleyen dönemde küresel pazara açılıp açılmayacağı belirsiz. AMD, geçmişte bazı modellerini bölgesel lansman sonrası küresel olarak piyasaya sürdüğünden, benzer bir adımın bu modelde de atılma ihtimali bulunuyor.

AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı 7 sa. önce eklendi

Son olarak AM4 platformunda 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemci seçenekleri artık oldukça sınırlı. Ryzen 7 5800X3D ve Ryzen 7 5700X3D modelleri üretimden kaldırılırken, geriye sadece Ryzen 5 5600X3D ve Ryzen 5 5500X3D kaldı. Bu iki model, AM4 tabanlı uygun fiyatlı oyun sistemlerinin bir süre daha güncel kalmasına yardımcı olabilir. Ancak tedarik sürecinin 2025 sonrasına uzayıp uzamayacağı henüz net değil.

