Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 5 7500 ortaya çıktı: 5GHz ve dahili GPU

    AMD'nin Zen 4 tabanlı yeni Ryzen 5 7500 işlemcisini hazırladığı ortaya çıktı. 6 çekirdekli modelin 5 GHz boost hızı ve dahili grafik birimiyle 7500F’nin üzerinde konumlanması bekleniyor.

    AMD Ryzen 5 7500 ortaya çıktı: 5GHz ve dahili GPU Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 ailesine yeni bir bütçe işlemcisi eklemeye hazırlanıyor olabilir. Sızdırılan bilgilere göre Ryzen 5 7500 adıyla gelecek yeni model, mevcut Ryzen 5 7500F ile büyük ölçüde aynı donanıma sahip olacak ancak önemli bir farkla ayrılacak: dahili grafik birimi.

    AMD Ryzen 5 7500 ortaya çıktı

    Paylaşılan detaylara göre Ryzen 5 7500'ün teknik özellikleri büyük ölçüde Ryzen 5 7500F ile aynı olacak. İşlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunacak. Temel saat hızı 3,7 GHz olarak belirlenirken, boost frekansının 5 GHz seviyesine ulaşacağı aktarılıyor. Önbellek tarafında ise toplam 38 MB kapasite bulunması bekleniyor.

    Bunun 6 MB'lık bölümünü L2, 32 MB'lık bölümünü ise L3 önbellek oluşturacak. İşlemcinin TDP değeri de 65W olacak. İki model arasındaki temel fark ise dahili grafik birimi olacak. Ryzen işlemcilerinde "F" takısı bulunmayan modellerin aksine 7500F'de dahili GPU yer almıyor. Ryzen 5 7500'ün ise bu nedenle bir iGPU ile gelmesi bekleniyor. Ancak sızıntıda grafik biriminin teknik özellikleri henüz doğrulanmış değil.

    Mevcut Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerindeki yapılandırma dikkate alındığında, Ryzen 5 7500'de RDNA 2 tabanlı ve iki Compute Unit içeren bir dahili GPU kullanılması beklenebilir. Ryzen 5 7600'de bulunan dahili grafik birimine benzer bir çözüm tercih edilmesi olası görünüyor. Ancak bu bölüm şu aşamada yalnızca beklenti olarak değerlendirilmeli.

    Fiyatı da paylaşıldı

    Yeni işlemcinin fiyatı konusunda da bir iddia bulunuyor. Ryzen 5 7500'ün Avrupa'da 230 euro seviyesinde satışa çıkabileceği paylaşıldı. Ryzen 5 7500'ün 230 euro seviyesindeki fiyatı gerçekleşirse, model 7500F'nin üzerinde ancak dahili grafik birimi bulunan daha esnek bir seçenek olarak konumlanabilir.

    Özellikle ekran kartını daha sonra satın almayı planlayan veya sisteminde geçici olarak harici GPU kullanmak istemeyen kullanıcılar açısından iGPU önemli bir avantaj sağlayabilir. Şimdilik Ryzen 5 7500'ün çıkış tarihi, dahili GPU'sunun kesin özellikleri ve küresel satış planı AMD tarafından doğrulanmış değil. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg tv led değişimi fiyatı 7 24 kayıt yapan araç kamerası fiat punto 1.4 turkcell çekmiyor zonaya deniz suyu iyi gelir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum