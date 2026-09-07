AMD Ryzen 5 7500 ortaya çıktı: 5GHz ve dahili GPU

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 ailesine yeni bir bütçe işlemcisi eklemeye hazırlanıyor olabilir. Sızdırılan bilgilere göre Ryzen 5 7500 adıyla gelecek yeni model, mevcut Ryzen 5 7500F ile büyük ölçüde aynı donanıma sahip olacak ancak önemli bir farkla ayrılacak: dahili grafik birimi.

AMD Ryzen 5 7500 ortaya çıktı

Paylaşılan detaylara göre Ryzen 5 7500'ün teknik özellikleri büyük ölçüde Ryzen 5 7500F ile aynı olacak. İşlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunacak. Temel saat hızı 3,7 GHz olarak belirlenirken, boost frekansının 5 GHz seviyesine ulaşacağı aktarılıyor. Önbellek tarafında ise toplam 38 MB kapasite bulunması bekleniyor.

Bunun 6 MB'lık bölümünü L2, 32 MB'lık bölümünü ise L3 önbellek oluşturacak. İşlemcinin TDP değeri de 65W olacak. İki model arasındaki temel fark ise dahili grafik birimi olacak. Ryzen işlemcilerinde "F" takısı bulunmayan modellerin aksine 7500F'de dahili GPU yer almıyor. Ryzen 5 7500'ün ise bu nedenle bir iGPU ile gelmesi bekleniyor. Ancak sızıntıda grafik biriminin teknik özellikleri henüz doğrulanmış değil.

Mevcut Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerindeki yapılandırma dikkate alındığında, Ryzen 5 7500'de RDNA 2 tabanlı ve iki Compute Unit içeren bir dahili GPU kullanılması beklenebilir. Ryzen 5 7600'de bulunan dahili grafik birimine benzer bir çözüm tercih edilmesi olası görünüyor. Ancak bu bölüm şu aşamada yalnızca beklenti olarak değerlendirilmeli.

Fiyatı da paylaşıldı

Yeni işlemcinin fiyatı konusunda da bir iddia bulunuyor. Ryzen 5 7500'ün Avrupa'da 230 euro seviyesinde satışa çıkabileceği paylaşıldı. Ryzen 5 7500'ün 230 euro seviyesindeki fiyatı gerçekleşirse, model 7500F'nin üzerinde ancak dahili grafik birimi bulunan daha esnek bir seçenek olarak konumlanabilir.

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Özellikle ekran kartını daha sonra satın almayı planlayan veya sisteminde geçici olarak harici GPU kullanmak istemeyen kullanıcılar açısından iGPU önemli bir avantaj sağlayabilir. Şimdilik Ryzen 5 7500'ün çıkış tarihi, dahili GPU'sunun kesin özellikleri ve küresel satış planı AMD tarafından doğrulanmış değil.

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