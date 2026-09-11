AMD Ryzen 5 7500 ve 5500F'i sessizce tanıttı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör AMD, yeni nesil işlemcilere odaklanırken eski Zen 4 ve Zen 3 platformlarını da genişletmeye devam ediyor. Şirket, herhangi bir lansman etkinliği düzenlemeden Ryzen 5 7500 ve Ryzen 5 5500F modellerini sessizce ürün ailesine ekledi. İşte Ryzen 5 7500 ve Ryzen 5 5500F özellikleri...

AMD'den Ryzen serisine iki yeni işlemci

Zen 4 tabanlı Ryzen 5 7500, daha önce satışta olan Ryzen 5 7500F'nin dahili grafik birimine sahip kardeşi olarak konumlanıyor. İşlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunarken 3,7 GHz temel, 5 GHz'e kadar boost frekansına ulaşıyor. İşlemcinin en önemli farkı ise adındaki "F" takısının bulunmaması.

AMD'nin F modellerinde dahili grafik birimi yer almazken Ryzen 5 7500'de RDNA 2 tabanlı iki grafik çekirdeği bulunuyor. Ancak bu iGPU'nun harici ekran kartlarının yerini alacak bir oyun performansı sunmayacağını belirtelim. Daha çok görüntü çıkışı ve temel grafik işlemleri için kullanılabilir.

Ryzen 5 7500 özellikleri:

Mimari: Zen 4

Çekirdek / İş parçacığı: 6 / 12

Temel frekans: 3,7 GHz

Boost frekansı: 5 GHz

Önbellek: 38 MB

TDP: 65W

Dahili GPU: RDNA 2

GPU çekirdeği: 2

iGPU frekansı: 2,2 GHz'e kadar

Soket: AM5

Hız aşırtma: Destekliyor

Ryzen 5000 ailesine de yeni model

AMD'nin diğer sürprizi ise yıllardır piyasada olan Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 ailesi için geldi. Ryzen 5 5500F, 3 GHz temel ve 4,4 GHz boost frekanslarıyla çalışıyor ve 65W TDP değerine sahip. Model, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunmasına rağmen Ryzen 5 5600 gibi diğer 6 çekirdekli Vermeer işlemcilerinden önemli bir fark taşıyor.

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Ryzen 5 5500F'de 16 MB L3 önbellek bulunuyor. Ryzen 5 5600'da ise bu kapasite 32 MB seviyesinde. Ryzen 5 5500'den farklı olarak 5500F, Vermeer ailesine dayanıyor. Her iki yeni işlemcinin de küresel olarak satışa sunulacağı belirtilirken AMD henüz resmi fiyat bilgilerini paylaşmadı.

Mimari: Zen 3

Çekirdek / İş parçacığı: 6 / 12

Temel frekans: 3,0 GHz

Boost frekansı: 4,4 GHz

Önbellek: 3+16MB

TDP: 65W

Soket: AM4

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