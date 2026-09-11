AMD Ryzen 5 7500 ve 5500F'i sessizce tanıttı: İşte özellikleri

AMD'den Ryzen serisine iki yeni işlemci
Zen 4 tabanlı Ryzen 5 7500, daha önce satışta olan Ryzen 5 7500F'nin dahili grafik birimine sahip kardeşi olarak konumlanıyor. İşlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunarken 3,7 GHz temel, 5 GHz'e kadar boost frekansına ulaşıyor. İşlemcinin en önemli farkı ise adındaki "F" takısının bulunmaması.
AMD'nin F modellerinde dahili grafik birimi yer almazken Ryzen 5 7500'de RDNA 2 tabanlı iki grafik çekirdeği bulunuyor. Ancak bu iGPU'nun harici ekran kartlarının yerini alacak bir oyun performansı sunmayacağını belirtelim. Daha çok görüntü çıkışı ve temel grafik işlemleri için kullanılabilir.
Ryzen 5 7500 özellikleri:
- Mimari: Zen 4
- Çekirdek / İş parçacığı: 6 / 12
- Temel frekans: 3,7 GHz
- Boost frekansı: 5 GHz
- Önbellek: 38 MB
- TDP: 65W
- Dahili GPU: RDNA 2
- GPU çekirdeği: 2
- iGPU frekansı: 2,2 GHz'e kadar
- Soket: AM5
- Hız aşırtma: Destekliyor
Ryzen 5000 ailesine de yeni model
AMD'nin diğer sürprizi ise yıllardır piyasada olan Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 ailesi için geldi. Ryzen 5 5500F, 3 GHz temel ve 4,4 GHz boost frekanslarıyla çalışıyor ve 65W TDP değerine sahip. Model, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı sunmasına rağmen Ryzen 5 5600 gibi diğer 6 çekirdekli Vermeer işlemcilerinden önemli bir fark taşıyor.
Ryzen 5 5500F'de 16 MB L3 önbellek bulunuyor. Ryzen 5 5600'da ise bu kapasite 32 MB seviyesinde. Ryzen 5 5500'den farklı olarak 5500F, Vermeer ailesine dayanıyor. Her iki yeni işlemcinin de küresel olarak satışa sunulacağı belirtilirken AMD henüz resmi fiyat bilgilerini paylaşmadı.
- Mimari: Zen 3
- Çekirdek / İş parçacığı: 6 / 12
- Temel frekans: 3,0 GHz
- Boost frekansı: 4,4 GHz
- Önbellek: 3+16MB
- TDP: 65W
- Soket: AM4