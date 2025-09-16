Giriş
    AMD Ryzen 5 9500F geliyor: Ryzen 5 7400 ve 7400F de tanıtıldı

    AMD, Ryzen 5 9500F'nin global satışını başlattı. Ayrıca Zen 4 tabanlı Ryzen 5 7400 ve 7400F modelleri de listelendi. Özellikle 7400F performans farkıyla öne çıkabilir. İşte detaylar...

    AMD Ryzen 5 9500F geliyor: Ryzen 5 7400 ve 7400F de tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisine yeni F modelleri eklerken, Ryzen 5 9500F artık dünya genelinde satışa sunuldu. Bunun yanında şirket, Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7000 serisini de genişletiyor. Güney Koreli fiyat karşılaştırma platformu Danawa üzerinde Ryzen 5 7400 ve Ryzen 5 7400F modelleri ortaya çıktı.

    AMD Ryzen 5 9500F globale geliyor

    Ryzen 5 7400F, 6 çekirdek ve 12 izlek yapısına sahip. 3,7 GHz taban frekansta çalışan işlemci, 4,7 GHz'e kadar çıkabiliyor. 32 MB L3 önbellek ve 65W TDP değeriyle geliyor. Entegre grafik birimine sahip olmayan bu model, Intel'in F modellerinde de olduğu gibi saat hızları ve önbellek kapasitesiyle öne çıkacak. Ryzen 5 7400 ise benzer şekilde 6 çekirdek ve 12 izlek sunuyor. Ancak entegre grafik birimi, 3,3 GHz taban, 4,3 GHz boost frekansı ve 16 MB L3 önbelleğe sahip.

    AMD Ryzen 5 9500F geliyor: Ryzen 5 7400 ve 7400F de tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Danawa verilerine göre Ryzen 5 7400, yaklaşık 147 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor. Ancak her iki model de yalnızca OEM veya sistem üreticileri üzerinden temin edilebilecek. Öte yandan Ryzen 5 9500F artık global pazarda satışta. 6 çekirdek ve 12 izlek yapısı, 3,8 GHz taban ve 5,0 GHz boost frekansı ile Zen 5 tabanlı bu model, 38 MB birleşik önbellek kapasitesi ve 65W TDP değeriyle Ryzen 5 9600X'e yakın bir yapıda. 

    AMD’nin önümüzdeki dönemde bu işlemcilerin resmi fiyatlarını açıklaması muhtemel. Ön listelere göre Ryzen 5 9500F'nin ise, 200 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor.

