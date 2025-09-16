AMD Ryzen 5 9500F geliyor: Ryzen 5 7400 ve 7400F de tanıtıldı

Ryzen 5 7400F, 6 çekirdek ve 12 izlek yapısına sahip. 3,7 GHz taban frekansta çalışan işlemci, 4,7 GHz'e kadar çıkabiliyor. 32 MB L3 önbellek ve 65W TDP değeriyle geliyor. Entegre grafik birimine sahip olmayan bu model, Intel'in F modellerinde de olduğu gibi saat hızları ve önbellek kapasitesiyle öne çıkacak. Ryzen 5 7400 ise benzer şekilde 6 çekirdek ve 12 izlek sunuyor. Ancak entegre grafik birimi, 3,3 GHz taban, 4,3 GHz boost frekansı ve 16 MB L3 önbelleğe sahip.
AMD’nin önümüzdeki dönemde bu işlemcilerin resmi fiyatlarını açıklaması muhtemel. Ön listelere göre Ryzen 5 9500F'nin ise, 200 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...