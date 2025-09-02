AMD Ryzen 5 9500F ve Ryzen 7 9700F listelendi: İşte fiyat ve özellikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 5 mimarisine sahip Ryzen 9000 serisine, entegre grafik birimi bulunmayan yeni F modelleri ekleniyor. ABD merkezli perakendeci Shop BLT, Ryzen 5 9500F ve Ryzen 7 9700F işlemcilerini sırasıyla 217 ve 294 dolar fiyat etiketleriyle listelemeye başladı. İşte özellikleri...

AMD Ryzen 5 9500F ve Ryzen 7 9700F listelendi

Ryzen 7 9700F, 8 çekirdek ve 16 izlek yapısıyla Ryzen 7 9700X'in kırpılmış sürümü olarak öne çıkıyor. Temel frekansı 3,8 GHz seviyesinde tutulurken, resmi olarak belirtilmeyen hız aşırtma frekansının 9700X'e kıyasla daha düşük olması bekleniyor. İşlemci 65W TDP değeriyle enerji verimliliğini koruyor.

Tam Boyutta Gör Ryzen 5 9500F ise 6 çekirdek ve 12 izlek sunuyor. 3,8 GHz taban frekansa sahip olan işlemci, 5,0 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu değer, kısa süre önce Geekbench testlerinde de doğrulandı. 38 MB birleşik önbellek kapasitesi ve 65W TDP değeriyle Ryzen 5 9600X'e yakın bir yapıda. Ancak fiyatlandırma tarafında 217 dolarlık liste fiyatı, 200 doların altında satılan 9600X'e kıyasla daha yüksek görünüyor.

AMD RDNA 5 mimarisi sızdırıldı: 128 çekirdekli CU ve dahası 19 sa. önce eklendi

Resmi fiyatlar henüz açıklanmadı. Ryzen 7 9700F'nin 250–280 dolar bandında, Ryzen 5 9500F'nin ise 179–199 dolar seviyesinde piyasaya çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde AMD'nin, teknik detayları netleştirmesi bekleniyor.

