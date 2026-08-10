AMD'den NPU'suz yeni Ryzen işlemciler geliyor: İşte Ryzen 7 449 ve Ryzen 5 439

AMD'nin yeni Ryzen 400 işlemcileri ortaya çıktı
Paylaşılan detaylara göre üst model Ryzen 7 449, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. İşlemci, dört Zen 5 ve dört Zen 5c çekirdeğini bir araya getiriyor ve 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ryzen 5 439 ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığıyla geliyor ve maksimum 4,6 GHz frekansa ulaşıyor. Ryzen 7 449'da 16 MB L3 önbellek bulunurken grafik tarafında RDNA 3.5 mimarisine dayanan 8 Compute Unit'li Radeon 860M kullanılıyor.
Ancak Ryzen AI 7 PRO 450, Zen 5 çekirdeklerinde 5,1 GHz'e, Zen 5c tarafında ise 3,6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca Radeon 860M'i 3,1 GHz'e kadar çalışırken Ryzen 7 449 için bu değer 2,8 GHz olarak listelenmiş.
En önemli fark ise yapay zeka tarafında ortaya çıkıyor. Ryzen AI 7 PRO 450'de NPU bulunurken Ryzen 7 449 için herhangi bir NPU değeri listelenmiyor. AMD, yeni işlemcilerde NPU'nun fiziksel olarak devre dışı bırakılıp bırakılmadığını veya farklı bir yapı kullanılıp kullanılmadığını henüz açıklamış değil.
AMD'nin bu işlemcileri hangi dizüstü bilgisayarlarda kullanacağı ise henüz bilinmiyor. Görselde yer alan bilgilere göre Ryzen 7 449 ve Ryzen 5 439 için henüz duyurulmuş bir dizüstü modeli bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: