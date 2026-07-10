AMD Ryzen 7 4700LE sessiz sedasız tanıtıldı: Zen 2 işlemcilere yeni destek

Ryzen 7 4700LE'nin özellikleri belli oldu
Ryzen 7 4700LE, Zen 2 tabanlı Renoir tasarımını kullanıyor ve 8 çekirdek ile 16 izlek sunuyor. İşlemci, 3,6 GHz temel ve 4,2 GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Yeni model isim olarak Ryzen 7 4700G'yi çağrıştırsa da önemli bir fark bulunuyor. Ryzen 7 4700G'de yer alan Radeon Vega 8 entegre grafik birimi, Ryzen 7 4700LE'de yer almıyor. Bu nedenle işlemcinin kullanılabilmesi için harici ekran kartı gerekiyor.
İşlemci toplam 12 MB L2 + L3 önbellek, 65W TDP ve 95 derece maksimum çalışma sıcaklığı değerlerine sahip. Önbellek kapasitesi güncel masaüstü Ryzen modellerine göre daha düşük olsa da 8 çekirdekli yapısıyla giriş ve orta seviye sistemlere hitap ediyor.
AMD'den gelen kararın sürpriz olmadığını söyleyelim. Niketim DDR5 tabanlı sistemlerin fiyatı artarken, şirketler daha uygun fiyatlı ve eski nesil sistemlere odaklanmaya başladı. Ryzen 7 4700LE'nin sessiz sedasız piyasaya sürülmesi, AMD'nin AM4 platformunu desteklemeye ve mevcut Zen 2 stoklarını değerlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: