AMD Ryzen 7 4700LE sessiz sedasız tanıtıldı: Zen 2 işlemcilere yeni destek

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Tam Boyutta Gör AMD, eski Ryzen ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, herhangi bir resmi duyuru yapmadan Ryzen 7 4700LE modelini internet sitesine ekledi. Zen 2 mimarisini temel alan yeni işlemci, AM4 platformunu hedeflerken hazır sistem üreticilerine sunulacak.

Ryzen 7 4700LE'nin özellikleri belli oldu

Ryzen 7 4700LE, Zen 2 tabanlı Renoir tasarımını kullanıyor ve 8 çekirdek ile 16 izlek sunuyor. İşlemci, 3,6 GHz temel ve 4,2 GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Yeni model isim olarak Ryzen 7 4700G'yi çağrıştırsa da önemli bir fark bulunuyor. Ryzen 7 4700G'de yer alan Radeon Vega 8 entegre grafik birimi, Ryzen 7 4700LE'de yer almıyor. Bu nedenle işlemcinin kullanılabilmesi için harici ekran kartı gerekiyor.

İşlemci toplam 12 MB L2 + L3 önbellek, 65W TDP ve 95 derece maksimum çalışma sıcaklığı değerlerine sahip. Önbellek kapasitesi güncel masaüstü Ryzen modellerine göre daha düşük olsa da 8 çekirdekli yapısıyla giriş ve orta seviye sistemlere hitap ediyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin resmi sayfasına göre Ryzen 7 4700LE, yalnızca OEM üreticilerine sunulacak ve perakende olarak satışa çıkmayacak. Bunlardan biri olan Qehi, Ryzen 7 4700LE ve GeForce RTX 3050 ekran kartına sahip hazır oyuncu bilgisayarını yaklaşık 799 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda.

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AMD'den gelen kararın sürpriz olmadığını söyleyelim. Niketim DDR5 tabanlı sistemlerin fiyatı artarken, şirketler daha uygun fiyatlı ve eski nesil sistemlere odaklanmaya başladı. Ryzen 7 4700LE'nin sessiz sedasız piyasaya sürülmesi, AMD'nin AM4 platformunu desteklemeye ve mevcut Zen 2 stoklarını değerlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

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AMD Ryzen 7 4700LE sessiz sedasız tanıtıldı: Zen 2'ye yeni destek

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