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    AMD Ryzen 7 4700LE sessiz sedasız tanıtıldı: Zen 2 işlemcilere yeni destek

    AMD, Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 7 4700LE işlemcisini sessiz sedasız tanıttı. 8 çekirdekli yeni model, entegre grafik birimi olmadan yalnızca OEM sistemlerde yer alacak.

    AMD Ryzen 7 4700LE sessiz sedasız tanıtıldı: Zen 2'ye yeni destek Tam Boyutta Gör
    AMD, eski Ryzen ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, herhangi bir resmi duyuru yapmadan Ryzen 7 4700LE modelini internet sitesine ekledi. Zen 2 mimarisini temel alan yeni işlemci, AM4 platformunu hedeflerken hazır sistem üreticilerine sunulacak.

    Ryzen 7 4700LE'nin özellikleri belli oldu

    Ryzen 7 4700LE, Zen 2 tabanlı Renoir tasarımını kullanıyor ve 8 çekirdek ile 16 izlek sunuyor. İşlemci, 3,6 GHz temel ve 4,2 GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Yeni model isim olarak Ryzen 7 4700G'yi çağrıştırsa da önemli bir fark bulunuyor. Ryzen 7 4700G'de yer alan Radeon Vega 8 entegre grafik birimi, Ryzen 7 4700LE'de yer almıyor. Bu nedenle işlemcinin kullanılabilmesi için harici ekran kartı gerekiyor.

    İşlemci toplam 12 MB L2 + L3 önbellek, 65W TDP ve 95 derece maksimum çalışma sıcaklığı değerlerine sahip. Önbellek kapasitesi güncel masaüstü Ryzen modellerine göre daha düşük olsa da 8 çekirdekli yapısıyla giriş ve orta seviye sistemlere hitap ediyor.

    AMD Ryzen 7 4700LE sessiz sedasız tanıtıldı: Zen 2'ye yeni destek Tam Boyutta Gör
    AMD'nin resmi sayfasına göre Ryzen 7 4700LE, yalnızca OEM üreticilerine sunulacak ve perakende olarak satışa çıkmayacak. Bunlardan biri olan Qehi, Ryzen 7 4700LE ve GeForce RTX 3050 ekran kartına sahip hazır oyuncu bilgisayarını yaklaşık 799 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda.

    AMD'den gelen kararın sürpriz olmadığını söyleyelim. Niketim DDR5 tabanlı sistemlerin fiyatı artarken, şirketler daha uygun fiyatlı ve eski nesil sistemlere odaklanmaya başladı. Ryzen 7 4700LE'nin sessiz sedasız piyasaya sürülmesi, AMD'nin AM4 platformunu desteklemeye ve mevcut Zen 2 stoklarını değerlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

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