Asus Türkiye yanlışlıkla yeni AMD Ryzen yongasını tanıttı

AMD Ryzen 7 7730U sızdırıldı
Asus Türkiye tarafından yanlışlıkla paylaşılan bir gönderide yeni nesil Asus Zenbook 14 dizüstü modelinin özelliklerine değiniliyor. Dizüstünde henüz tanıtılmayan AMD Ryzen 7 7730U APU modeli yer alıyor.
Henüz net bilgiler yok ancak bu yonganın 8 Zen 3 çekirdekli ve Vega grafik birimli olacağı belirtiliyor. Ryzen 7000 serisinde hem Vega hem de Navi mimarisine ait grafikler olması bekleniyor. Örneğin Ryzen 5 7640U yongasında Zen 4 çekirdekler ve RDNA3 grafikler bulunuyor.
12.5K NanoEdge ekran ile gelen dizüstünde 1TB SSD, 16GB RAM, Wi-Fi 6E, Windows 11 Pro, ErgoSense touchpad, 180 derecelik menteşe gibi özellikler yer alıyor. Muhtemelen Ryzen 7000 lansmanı sonrasında Asus yeni dizüstü modelini piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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