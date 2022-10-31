Asus Türkiye yanlışlıkla yeni AMD Ryzen yongasını tanıttı

Tam Boyutta Gör AMD’nin özellikle mobil tarafta iddiasını güçlendirecek Ryzen 7000 APU serisi henüz tanıtılmadı ancak üretici ortaklara entegrasyon testleri veya ilk ürünler için gönderilmeye başlandı. Yavaş yavaş bu ortaklardan sızıntılar geliyor.

AMD Ryzen 7 7730U sızdırıldı

Asus Türkiye tarafından yanlışlıkla paylaşılan bir gönderide yeni nesil Asus Zenbook 14 dizüstü modelinin özelliklerine değiniliyor. Dizüstünde henüz tanıtılmayan AMD Ryzen 7 7730U APU modeli yer alıyor.

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Henüz net bilgiler yok ancak bu yonganın 8 Zen 3 çekirdekli ve Vega grafik birimli olacağı belirtiliyor. Ryzen 7000 serisinde hem Vega hem de Navi mimarisine ait grafikler olması bekleniyor. Örneğin Ryzen 5 7640U yongasında Zen 4 çekirdekler ve RDNA3 grafikler bulunuyor.

12.5K NanoEdge ekran ile gelen dizüstünde 1TB SSD, 16GB RAM, Wi-Fi 6E, Windows 11 Pro, ErgoSense touchpad, 180 derecelik menteşe gibi özellikler yer alıyor. Muhtemelen Ryzen 7000 lansmanı sonrasında Asus yeni dizüstü modelini piyasaya sürecek.

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AMD Ryzen 7 7730U özellikleri neler?