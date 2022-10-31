Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus Türkiye yanlışlıkla yeni AMD Ryzen yongasını tanıttı

    Asus Türkiye tarafından yanlışlıkla paylaşılan Asus Zenbook 14 dizüstü modelinde AMD Ryzen 7 7730U yongası yer alıyor. Paylaşım apar topar kaldırılmış durumda.  
    Oy Ver
    AMD Tam Boyutta Gör
    AMD’nin özellikle mobil tarafta iddiasını güçlendirecek Ryzen 7000 APU serisi henüz tanıtılmadı ancak üretici ortaklara entegrasyon testleri veya ilk ürünler için gönderilmeye başlandı. Yavaş yavaş bu ortaklardan sızıntılar geliyor.

    AMD Ryzen 7 7730U sızdırıldı

    Asus Türkiye tarafından yanlışlıkla paylaşılan bir gönderide yeni nesil Asus Zenbook 14 dizüstü modelinin özelliklerine değiniliyor. Dizüstünde henüz tanıtılmayan AMD Ryzen 7 7730U  APU modeli yer alıyor.

    Henüz net bilgiler yok ancak bu yonganın 8 Zen 3 çekirdekli ve Vega grafik birimli olacağı belirtiliyor. Ryzen 7000 serisinde hem Vega hem de Navi mimarisine ait grafikler olması bekleniyor. Örneğin Ryzen 5 7640U yongasında Zen 4 çekirdekler ve RDNA3 grafikler bulunuyor.

    12.5K NanoEdge ekran ile gelen dizüstünde 1TB SSD, 16GB RAM, Wi-Fi 6E, Windows 11 Pro, ErgoSense touchpad, 180 derecelik menteşe gibi özellikler yer alıyor. Muhtemelen Ryzen 7000 lansmanı sonrasında Asus yeni dizüstü modelini piyasaya sürecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız