AMD Ryzen 7 9750X ve Ryzen 5 9650X ortaya çıktı: İşte beklenenler

Tam Boyutta Gör Günümüzde Zen 6 mimarisi üzerinde hazırlıklarını sürdüren AMD, Ryzen 9000 serisini de genişletmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre şirket, Zen 5 mimarisini temel alan iki yeni "refresh" model üzerinde çalışıyor. Ryzen 7 9750X ve Ryzen 5 9650X olmak üzere iki yeni model ortaya çıktı.

Ryzen 7 9750X ve Ryzen 5 9650X neler sunacak?

Ryzen 7 9750X ve Ryzen 5 9650X, mevcut serinin doğrudan devamı niteliğinde. Ancak bu kez odak noktası çekirdek sayısı değil, frekans ve 120W TDP ile güç limiti artışı olacak. İlk model Ryzen 7 9750X, 8 çekirdek ve 16 izlek korunuyor. Temel frekans 4.2 GHz seviyesine çıkarken, boost frekansı 5.6 GHz'e ulaşıyor.

Toplam önbellek ise 40 MB olarak kalıyor. Buradaki fark, Ryzen 7 9700X'e kıyasla +400 MHz temel ve +100 MHz boost artışı. TDP tarafında ise çok daha agresif bir geçiş var. 65W seviyesinden doğrudan 120W bandına çıkılıyor.

Benzer tablo Ryzen 5 9650X için de geçerli. 6 çekirdek ve 12 izlek yapısı korunuyor. Temel frekans 4.3 GHz’e, boost frekansı ise 5.5 GHz seviyesine yükseliyor. Önbellek tarafında değişiklik yok, ancak yine +400 MHz temel ve +100 MHz boost artışı sunuluyor. TDP burada da 120W olarak belirlenmiş durumda.

AMD'nin bu modelleri, Intel tarafında gelmesi beklenen Core Ultra 200S Plus serisine karşı konumlandırması bekleniyor. Bu noktada Intel'in Plus serisinin aynı fiyat bandında daha yüksek çekirdek sayısı sunduğunu söyleyelim. Fiyatlandırma tarafında ise AMD'nin agresif bir strateji izlemesi muhtemel. Yeni modellerin mevcut fiyat seviyesine yakın konumlanması, mevcut Ryzen 9000 işlemcilerin ise daha aşağı çekilmesi bekleniyor.

Şu an için Ryzen 7 9700X yaklaşık 299 dolar, Ryzen 5 9600X ise 199 dolar seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla yeni işlemcilerin benzer fiyat bandında çıktığını görebiliriz.

