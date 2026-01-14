AMD Ryzen 7 9850X3D çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 X3D ailesinin yeni üyesi Ryzen 7 9850X3D için lansman takvimini netleştirdi. Daha önce resmi olarak tanıtılan işlemcinin, inceleme ambargosunun kalkış tarihi ve satış başlangıcına dair detaylar paylaşıldı. Buna göre Ryzen 7 9850X3D, ay sonunda raflardaki yerini alacak.

Sızdırılan ambargo bilgilerine göre AMD, Ryzen 7 9850X3D için inceleme ambargosunu 28 Ocak'ta kaldıracak. Satışlar ise 29 Ocak itibarıyla başlayacak. Ayrıca AMD, bu model için ön sipariş süreci planlamıyor. İncelemeler yayınlandığında işlemci doğrudan satışa sunulacak.

AMD Ryzen 7 9850X3D özellikleri

Ryzen 7 9850X3D, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısını koruyor. Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen işlemci, 4.7 GHz temel saat hızına ve 5.6 GHz’e kadar çıkan boost frekansına sahip. Önbellek tarafında toplam 104 MB (L2 + L3) yapı devam ederken, AM5 platformu ve DDR5 bellek desteği korunuyor. TDP değeri ise 120W seviyesinde.

AMD'nin önceki paylaşımlarına göre Ryzen 7 9850X3D, 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda yapılan oyun testlerinde Intel Core Ultra 9 285K'ya karşı %27’ye varan performans avantajı sunuyor. Aynı senaryolarda Ryzen 7 9800X3D’nin farkı %24 seviyesinde kalıyor. Üretkenlik tarafında ise Cinebench ve V-Ray gibi tek çekirdek odaklı testlerde Intel hâlâ güçlü konumda.

Fiyat belirsizliğini koruyor

AMD, Ryzen 7 9850X3D'nin fiyatını henüz resmî olarak açıklamış değil. Ancak önceki nesil Ryzen 7 9800X3D'nin 479 dolar çıkış fiyatı dikkate alındığında, yeni modelin de benzer bir seviyeden konumlandırılması bekleniyor.

