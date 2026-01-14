Giriş
    AMD Ryzen 7 9850X3D çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor

    AMD'nin Zen 5 tabanlı Ryzen 7 9850X3D işlemcisi için geri sayım başladı. Yeni tanıtılan işlemcinin satış ve inceleme takvimi resmen belli oldu. İşte detaylar...

    AMD Ryzen 7 9850X3D çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 X3D ailesinin yeni üyesi Ryzen 7 9850X3D için lansman takvimini netleştirdi. Daha önce resmi olarak tanıtılan işlemcinin, inceleme ambargosunun kalkış tarihi ve satış başlangıcına dair detaylar paylaşıldı. Buna göre Ryzen 7 9850X3D, ay sonunda raflardaki yerini alacak.

    Sızdırılan ambargo bilgilerine göre AMD, Ryzen 7 9850X3D için inceleme ambargosunu 28 Ocak'ta kaldıracak. Satışlar ise 29 Ocak itibarıyla başlayacak. Ayrıca AMD, bu model için ön sipariş süreci planlamıyor. İncelemeler yayınlandığında işlemci doğrudan satışa sunulacak.

    AMD Ryzen 7 9850X3D özellikleri

    Ryzen 7 9850X3D, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısını koruyor. Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen işlemci, 4.7 GHz temel saat hızına ve 5.6 GHz’e kadar çıkan boost frekansına sahip. Önbellek tarafında toplam 104 MB (L2 + L3) yapı devam ederken, AM5 platformu ve DDR5 bellek desteği korunuyor. TDP değeri ise 120W seviyesinde.

    AMD'nin önceki paylaşımlarına göre Ryzen 7 9850X3D, 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda yapılan oyun testlerinde Intel Core Ultra 9 285K'ya karşı %27’ye varan performans avantajı sunuyor. Aynı senaryolarda Ryzen 7 9800X3D’nin farkı %24 seviyesinde kalıyor. Üretkenlik tarafında ise Cinebench ve V-Ray gibi tek çekirdek odaklı testlerde Intel hâlâ güçlü konumda.

    Fiyat belirsizliğini koruyor

    AMD, Ryzen 7 9850X3D'nin fiyatını henüz resmî olarak açıklamış değil. Ancak önceki nesil Ryzen 7 9800X3D'nin 479 dolar çıkış fiyatı dikkate alındığında, yeni modelin de benzer bir seviyeden konumlandırılması bekleniyor. 

