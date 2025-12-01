Giriş
    AMD Ryzen 7 9850X3D doğrulandı: 5.6 GHz ve dahası

    AMD'nin sürpriz güncellemesiyle Ryzen 7 9850X3D doğrulandı. Daha yüksek frekans değerleri ve 3D V-Cache yapısıyla serinin en iddialı 8 çekirdekli modeli olabilir.

    AMD Ryzen 7 9850X3D doğrulandı: 5.6 GHz ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD, uzun süredir konuşulan Ryzen 7 9850X3D modelini kendi sürücü sayfasında listeleyerek doğruladı. AMD'nin Fransız sürücü sitesinde görüntülenen CPU, yaklaşan X3D güncellemesinin artık netleştiğini gösteriyor. Böylece 9950X3D2 ile birlikte serinin iki yeni Zen 5 tabanlı işlemcisinden biri resmileşmiş oldu.

    AMD Ryzen 7 9850X3D doğrulandı

    Şu an için detaylar sınırlı olsa da, 9850X3D, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapılandırmasını koruyacak. Ancak mevcut 9800X3D'den daha yüksek hızlara çıkacak şekilde konumlandırılıyor. İşlemci, 5.6 GHz’e ulaşan boost frekansı ve 96 MB L3 önbelleğiyle sunulacak. 120W TDP değeri ise önceki nesille benzer bir güç aralığını işaret ediyor.

    Sızıntılarda yer alan 9950X3D2 modeli ise çift 3D V-Cache tasarımıyla geliyor ve 192 MB L3 önbellek, 16 çekirdekli yapı ve 200W TDP ile serinin en üst seçeneği hâline dönüşecek. Her iki modelin de Zen 5 tabanlı AM5 platformunda oyun performansını yukarı taşıması bekleniyor. Özellikle 9850X3D'nin 400 MHz daha yüksek boost saatine sahip olması, tek çekirdek performansında belirgin bir avantaj sağlayabilir.

    AMD henüz resmi lansman tarihi paylaşmadı. Ancak işlemcilerin Ryzen 9000G serisiyle birlikte CES 2026 etkinliğinde tanıtılması muhtemel görünüyor.

