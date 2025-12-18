AMD Ryzen 7 9850X3D listelenmeye başladı: İşte beklenen fiyatı

İsviçre merkezli bir mağazada görünen Ryzen 7 9850X3D, 473,55 CHF fiyat etiketiyle listeledi. Bu rakam, aynı mağazada satılan Ryzen 7 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık %20 daha yüksek bir seviyeye karşılık geliyor. ABD tarafında ise işlemci 553 dolar civarında görünüyor ve "stokta yok" durumunda listelenmiş.
Şu ana kadar işaret edilen takvim, Ryzen 7 9850X3D'nin CES 2026 civarında tanıtılacağı yönünde. Çift 3D V-Cache’e sahip olduğu söylenen daha üst seviye modeller hâlâ belirsizliğini korurken, 9850X3D'nin Ryzen 9000 X3D serisinin oyun odaklı ana temsilcisi olacağı düşünülüyor.