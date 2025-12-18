AMD Ryzen 7 9850X3D listelenmeye başladı: İşte beklenen fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin kısa süre önce doğruladığı Ryzen 7 9850X3D, bu kez perakende listelerinde görünmeye başladı. Zen 5 mimarisi ve 3D V-Cache yapısıyla konumlanan yeni işlemci, hem daha yüksek saat hızı hem de 9800X3D'ye kıyasla daha yüksek fiyatla geliyor.

AMD Ryzen 7 9850X3D listelenmeye başladı

İsviçre merkezli bir mağazada görünen Ryzen 7 9850X3D, 473,55 CHF fiyat etiketiyle listeledi. Bu rakam, aynı mağazada satılan Ryzen 7 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık %20 daha yüksek bir seviyeye karşılık geliyor. ABD tarafında ise işlemci 553 dolar civarında görünüyor ve "stokta yok" durumunda listelenmiş.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında tablo değişmiş değil. Ryzen 7 9850X3D'nin 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 120W TDP ve 96 MB L3 önbellek ile gelmesi bekleniyor. Asıl fark, boost frekansında ortaya çıkıyor. 9850X3D, 5.6 GHz seviyesine ulaşarak 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık 400 MHz daha yüksek saat hızına sahip olacak. Bu artış, özellikle tek çekirdek performansında ve yüksek kare hızlarında avantaj sunabilir.

AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar resmen doğrulandı 6 gün önce eklendi

Şu ana kadar işaret edilen takvim, Ryzen 7 9850X3D'nin CES 2026 civarında tanıtılacağı yönünde. Çift 3D V-Cache’e sahip olduğu söylenen daha üst seviye modeller hâlâ belirsizliğini korurken, 9850X3D'nin Ryzen 9000 X3D serisinin oyun odaklı ana temsilcisi olacağı düşünülüyor.

