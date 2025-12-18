Giriş
    AMD Ryzen 7 9850X3D listelenmeye başladı: İşte beklenen fiyatı

    AMD'nin Zen 5 tabanlı yeni oyun işlemcisi Ryzen 7 9850X3D, perakende kanallarında listelenmeye başladı. İşte ilk fiyatlar ve dahası...                          

    AMD'nin kısa süre önce doğruladığı Ryzen 7 9850X3D, bu kez perakende listelerinde görünmeye başladı. Zen 5 mimarisi ve 3D V-Cache yapısıyla konumlanan yeni işlemci, hem daha yüksek saat hızı hem de 9800X3D'ye kıyasla daha yüksek fiyatla geliyor. 

    AMD Ryzen 7 9850X3D listelenmeye başladı

    İsviçre merkezli bir mağazada görünen Ryzen 7 9850X3D, 473,55 CHF fiyat etiketiyle listeledi. Bu rakam, aynı mağazada satılan Ryzen 7 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık %20 daha yüksek bir seviyeye karşılık geliyor. ABD tarafında ise işlemci 553 dolar civarında görünüyor ve "stokta yok" durumunda listelenmiş.

    Donanım tarafında tablo değişmiş değil. Ryzen 7 9850X3D'nin 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 120W TDP ve 96 MB L3 önbellek ile gelmesi bekleniyor. Asıl fark, boost frekansında ortaya çıkıyor. 9850X3D, 5.6 GHz seviyesine ulaşarak 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık 400 MHz daha yüksek saat hızına sahip olacak. Bu artış, özellikle tek çekirdek performansında ve yüksek kare hızlarında avantaj sunabilir.

     

    Şu ana kadar işaret edilen takvim, Ryzen 7 9850X3D'nin CES 2026 civarında tanıtılacağı yönünde. Çift 3D V-Cache’e sahip olduğu söylenen daha üst seviye modeller hâlâ belirsizliğini korurken, 9850X3D'nin Ryzen 9000 X3D serisinin oyun odaklı ana temsilcisi olacağı düşünülüyor.

