    Oyunlarda daha güçlüsü yok: AMD Ryzen 7 9850X3D resmen tanıtıldı

    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 7 9850X3D modelini duyurdu. Yeni işlemci, daha yüksek saat hızlarıyla gelirken AMD'ye göre oyunlarda Core Ultra 9 285K'dan %27 daha hızı. İşte özellikleri ve çıkış tarihi....

    AMD Ryzen 7 9850X3D resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 5 mimarili Ryzen 9000 X3D ailesinin yeni üyesi Ryzen 7 9850X3D modelini resmen tanıttı. Bir süredir sızıntılarda gördüğümüz Ryzen 7 9850X3D, doğrudan 9800X3D'nin üzerine konumlanıyor ve mimari değişikliklerden çok frekans artışına ve küçük yeniliklere odaklanan bir güncelleme olacak.

    AMD Ryzen 7 9850X3D neler sunuyor?

    Ryzen 7 9850X3D, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısını koruyor. Maksimum boost frekansı 5.6 GHz seviyesine çıkarılmış durumda. Bu değer, 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık 400 MHz'lik bir artış anlamına geliyor. Önbellek tarafında toplam 104 MB (L2 + L3) yapı devam ederken, TDP yine 120W olarak listeleniyor. İşlemci AM5 soketi üzerinde çalışıyor ve DDR5 bellekler için AMD EXPO desteği sunuyor.

    AMD Ryzen 7 9850X3D resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD'nin paylaştığı resmi verilere göre Ryzen 7 9850X3D, 1080p yüksek ayarlarda 35'ten fazla oyunda Intel Core Ultra 9 285K'ya karşı %27 daha yüksek performans sunuyor. Aynı testlerde Ryzen 7 9800X3D’nin avantajı ise %24 seviyesinde kalıyor. Üretkenlik tarafında tablo daha dengeli. V-Ray ve Cinebench 2024 tek çekirdek testlerinde Ryzen 7 9850X3D, Intel rakibinin gerisinde kalıyor.

     

    AMD Ryzen 7 9850X3D resmen tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Buna karşın Geekbench tek çekirdek, PCMark 10 Extended ve PugetBench Photoshop testlerinde liderliği yeniden AMD tarafına taşıyor. Platform tarafında sürpriz yok. Ryzen 7 9850X3D, Precision Boost Overdrive ve Curve Optimizer gibi mevcut AMD ayar seçeneklerini desteklemeye devam ediyor. Çarpan kilidi tarafında da önceki X3D modellerine benzer bir yaklaşım korunuyor.
    Özellik Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 9800X3D
    Mimari Zen 5 Zen 5
    Üretim süreci TSMC 4nm TSMC 4nm
    Çekirdek / İş Parçacığı 8 / 16 8 / 16
    Temel Frekans 4.7 GHz 4.7 GHz
    Maksimum Boost 5.6 GHz 5.2 GHz
    L2 + L3 Önbellek 104 MB 104 MB
    3D V-Cache Var Var
    Soket AM5 AM5
    Bellek Desteği DDR5 (AMD EXPO) DDR5 (AMD EXPO)
    TDP 120W 120W
    Çıkış Dönemi 2026 Q1 2025

    AMD Ryzen 7 9850X3D çıkış tarihi

    AMD, Ryzen 7 9850X3D'nin 2026’nın ilk çeyreğinde satışa çıkacağını doğruladı. Fiyat tarafı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak mevcut konumlandırmaya bakıldığında, 9800X3D'nin biraz üzerinde konumlanması bekleniyor. 

