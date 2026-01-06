Oyunlarda daha güçlüsü yok: AMD Ryzen 7 9850X3D resmen tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarili Ryzen 9000 X3D ailesinin yeni üyesi Ryzen 7 9850X3D modelini resmen tanıttı. Bir süredir sızıntılarda gördüğümüz Ryzen 7 9850X3D, doğrudan 9800X3D'nin üzerine konumlanıyor ve mimari değişikliklerden çok frekans artışına ve küçük yeniliklere odaklanan bir güncelleme olacak.

AMD Ryzen 7 9850X3D neler sunuyor?

Ryzen 7 9850X3D, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısını koruyor. Maksimum boost frekansı 5.6 GHz seviyesine çıkarılmış durumda. Bu değer, 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık 400 MHz'lik bir artış anlamına geliyor. Önbellek tarafında toplam 104 MB (L2 + L3) yapı devam ederken, TDP yine 120W olarak listeleniyor. İşlemci AM5 soketi üzerinde çalışıyor ve DDR5 bellekler için AMD EXPO desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin paylaştığı resmi verilere göre Ryzen 7 9850X3D, 1080p yüksek ayarlarda 35'ten fazla oyunda Intel Core Ultra 9 285K'ya karşı %27 daha yüksek performans sunuyor. Aynı testlerde Ryzen 7 9800X3D’nin avantajı ise %24 seviyesinde kalıyor. Üretkenlik tarafında tablo daha dengeli. V-Ray ve Cinebench 2024 tek çekirdek testlerinde Ryzen 7 9850X3D, Intel rakibinin gerisinde kalıyor.

Tam Boyutta Gör Buna karşın Geekbench tek çekirdek, PCMark 10 Extended ve PugetBench Photoshop testlerinde liderliği yeniden AMD tarafına taşıyor. Platform tarafında sürpriz yok. Ryzen 7 9850X3D, Precision Boost Overdrive ve Curve Optimizer gibi mevcut AMD ayar seçeneklerini desteklemeye devam ediyor. Çarpan kilidi tarafında da önceki X3D modellerine benzer bir yaklaşım korunuyor.

Özellik Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 9800X3D Mimari Zen 5 Zen 5 Üretim süreci TSMC 4nm TSMC 4nm Çekirdek / İş Parçacığı 8 / 16 8 / 16 Temel Frekans 4.7 GHz 4.7 GHz Maksimum Boost 5.6 GHz 5.2 GHz L2 + L3 Önbellek 104 MB 104 MB 3D V-Cache Var Var Soket AM5 AM5 Bellek Desteği DDR5 (AMD EXPO) DDR5 (AMD EXPO) TDP 120W 120W Çıkış Dönemi 2026 Q1 2025

AMD Ryzen 7 9850X3D çıkış tarihi

AMD, Ryzen 7 9850X3D'nin 2026’nın ilk çeyreğinde satışa çıkacağını doğruladı. Fiyat tarafı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak mevcut konumlandırmaya bakıldığında, 9800X3D'nin biraz üzerinde konumlanması bekleniyor.

