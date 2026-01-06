Oyunlarda daha güçlüsü yok: AMD Ryzen 7 9850X3D resmen tanıtıldı

AMD Ryzen 7 9850X3D neler sunuyor?
Ryzen 7 9850X3D, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısını koruyor. Maksimum boost frekansı 5.6 GHz seviyesine çıkarılmış durumda. Bu değer, 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık 400 MHz'lik bir artış anlamına geliyor. Önbellek tarafında toplam 104 MB (L2 + L3) yapı devam ederken, TDP yine 120W olarak listeleniyor. İşlemci AM5 soketi üzerinde çalışıyor ve DDR5 bellekler için AMD EXPO desteği sunuyor.
|Özellik
|Ryzen 7 9850X3D
|Ryzen 7 9800X3D
|Mimari
|Zen 5
|Zen 5
|Üretim süreci
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|Çekirdek / İş Parçacığı
|8 / 16
|8 / 16
|Temel Frekans
|4.7 GHz
|4.7 GHz
|Maksimum Boost
|5.6 GHz
|5.2 GHz
|L2 + L3 Önbellek
|104 MB
|104 MB
|3D V-Cache
|Var
|Var
|Soket
|AM5
|AM5
|Bellek Desteği
|DDR5 (AMD EXPO)
|DDR5 (AMD EXPO)
|TDP
|120W
|120W
|Çıkış Dönemi
|2026 Q1
|2025
AMD Ryzen 7 9850X3D çıkış tarihi
AMD, Ryzen 7 9850X3D'nin 2026’nın ilk çeyreğinde satışa çıkacağını doğruladı. Fiyat tarafı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak mevcut konumlandırmaya bakıldığında, 9800X3D'nin biraz üzerinde konumlanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: