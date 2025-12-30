AMD Ryzen 7 9850X3D yakında geliyor: Fiyat bilgisi paylaşıldı

9800X3D'den biraz pahalı
Perakende platformundan alınan bilgiler, Ryzen 7 9850X3D'nin yaklaşık 511 dolar seviyesinde konumlanacağını gösteriyor. Bu rakam, Ryzen 7 9800X3D'nin çıkış fiyatına kıyasla yaklaşık 20 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ancak liste fiyatlarının henüz geçici olduğu ve nihai rakamın CES 2026'da açıklanacağını söyleyelim.
Bu frekans artışının özellikle oyunlarda ve tek çekirdek ağırlıklı senaryolarda hissedilir bir avantaj yaratması bekleniyor. Bellek tarafında DDR5-5600 desteği ve RDNA 2 tabanlı entegre grafik birimi de korunmuş durumda. Genel tabloya bakıldığında Ryzen 7 9850X3D, büyük bir sıçramadan ziyade rafine edilmiş bir güncelleme olarak çıkacak.
Dolayısıyla AMD'nin fiyatı 480-500 dolar bandında tutması halinde, oyun odaklı kullanıcılar için 9000 X3D serisinin ana seçeneklerinden biri haline gelebilir.