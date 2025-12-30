AMD Ryzen 7 9850X3D yakında geliyor: Fiyat bilgisi paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 5 mimarili yeni işlemcisi Ryzen 7 9850X3D, perakende tarafında görünmeye başladı. ABD merkezli bir mağazada listelenen işlemci, 500 dolar bandında satışa çıkabilir. Daha önce iddia edilen 550 dolar seviyesinin ardından, bu yeni listeleme daha gerçekçi bir fiyat aralığına işaret ediyor.

9800X3D'den biraz pahalı

Perakende platformundan alınan bilgiler, Ryzen 7 9850X3D'nin yaklaşık 511 dolar seviyesinde konumlanacağını gösteriyor. Bu rakam, Ryzen 7 9800X3D'nin çıkış fiyatına kıyasla yaklaşık 20 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ancak liste fiyatlarının henüz geçici olduğu ve nihai rakamın CES 2026'da açıklanacağını söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta ise tablo büyük ölçüde korunuyor. Ryzen 7 9850X3D, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapısını sürdürürken, 96 MB L3 önbellek ve 120W TDP ile geliyor. Asıl fark, saat hızlarında kendini gösteriyor. İşlemci, 4.7 GHz temel frekansını korurken, boost tarafında 5.6 GHz seviyesine ulaşarak 9800X3D'ye kıyasla yaklaşık 400 MHz'lik bir artış sunuyor.

Bu frekans artışının özellikle oyunlarda ve tek çekirdek ağırlıklı senaryolarda hissedilir bir avantaj yaratması bekleniyor. Bellek tarafında DDR5-5600 desteği ve RDNA 2 tabanlı entegre grafik birimi de korunmuş durumda. Genel tabloya bakıldığında Ryzen 7 9850X3D, büyük bir sıçramadan ziyade rafine edilmiş bir güncelleme olarak çıkacak.

Dolayısıyla AMD'nin fiyatı 480-500 dolar bandında tutması halinde, oyun odaklı kullanıcılar için 9000 X3D serisinin ana seçeneklerinden biri haline gelebilir.

