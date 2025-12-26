Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin Ryzen 9000X3D serisi çok yakında iki yeni modele kavuşacak ve Ryzen 9 9950X3D2 ve Ryzen 7 9850X3D'nindoğrulandığından daha önce sizlere bahsetmiştik. Son olarak AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Sonuçlar Geekbench ve PassMark'tan geliyor.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 neler sunuyor?

Sızıntılara göre Ryzen 9 9950X3D2, Zen 5 mimarisini temel alan 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı yapılandırmasına sahip. İşlemcinin en dikkat çeken noktası ise çift X3D CCD tasarımı sayesinde toplamda 192 MB L3 önbellek sunması. Bu değer, şimdiye kadar ana akım masaüstü bir işlemcide görülen en yüksek önbellek kapasitesi olacak.

Saat hızları tarafında 4.3 GHz temel frekans ve 5.6 GHz maksimum boost değeri yer alıyor. Bu noktada, mevcut Ryzen 9 9950X3D'ye kıyasla boost frekansında 100 MHz'lik küçük bir düşüş söz konusu. Buna karşın TDP değeri 200W seviyesine çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan PassMark ve Geekbench testleri, işlemcinin sentetik yüklerde 9950X3D ile benzer sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bu durum, frekans düşüşü nedeniyle çok çekirdekli ve tek çekirdekli performansta büyük bir fark oluşmamasına bağlanabilir. Asıl kazanımın ise oyunlar ve önbelleğe duyarlı iş yüklerinde ortaya çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Keza ek 64 MB 3D V-Cache, özellikle bellek erişimine hassas senaryolarda daha stabil kare hızları ve daha düşük gecikme sağlayabilir. Test sisteminde DDR5-4800 bellek kullanıldığı da belirtiliyor. Daha yüksek frekanslı DDR5 kitleriyle sonuçların bir miktar daha iyileşmesi muhtemel.

Mevcut bilgiler ışığında AMD'nin Ryzen 9000X3D yenilemesini CES sahnesinde duyurması bekleniyor. Eğer sızıntılar doğrulanırsa, 9950X3D2 modeli oyun performansını önceliklendiren kullanıcılar için serinin en iddialı seçeneği hâline gelebilir.

