Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    AMD, Ryzen 9000X3D serisini genişletmeye hazırlanıyor ve Ryzen 9 9950X3D2 modeline ait ilk performans sonuçları sızdırıldı. Çift 3D V-Cache yapısıyla masaüstü segmentinde sınırları zorlayacak.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Ryzen 9000X3D serisi çok yakında iki yeni modele kavuşacak ve Ryzen 9 9950X3D2 ve Ryzen 7 9850X3D'nindoğrulandığından daha önce sizlere bahsetmiştik. Son olarak AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Sonuçlar Geekbench ve PassMark'tan geliyor.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 neler sunuyor?

    Sızıntılara göre Ryzen 9 9950X3D2, Zen 5 mimarisini temel alan 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı yapılandırmasına sahip. İşlemcinin en dikkat çeken noktası ise çift X3D CCD tasarımı sayesinde toplamda 192 MB L3 önbellek sunması. Bu değer, şimdiye kadar ana akım masaüstü bir işlemcide görülen en yüksek önbellek kapasitesi olacak.

    Saat hızları tarafında 4.3 GHz temel frekans ve 5.6 GHz maksimum boost değeri yer alıyor. Bu noktada, mevcut Ryzen 9 9950X3D'ye kıyasla boost frekansında 100 MHz'lik küçük bir düşüş söz konusu. Buna karşın TDP değeri 200W seviyesine çıkıyor.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan PassMark ve Geekbench testleri, işlemcinin sentetik yüklerde 9950X3D ile benzer sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bu durum, frekans düşüşü nedeniyle çok çekirdekli ve tek çekirdekli performansta büyük bir fark oluşmamasına bağlanabilir. Asıl kazanımın ise oyunlar ve önbelleğe duyarlı iş yüklerinde ortaya çıkması bekleniyor. 
    AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Keza ek 64 MB 3D V-Cache, özellikle bellek erişimine hassas senaryolarda daha stabil kare hızları ve daha düşük gecikme sağlayabilir. Test sisteminde DDR5-4800 bellek kullanıldığı da belirtiliyor. Daha yüksek frekanslı DDR5 kitleriyle sonuçların bir miktar daha iyileşmesi muhtemel. 

    Mevcut bilgiler ışığında AMD'nin Ryzen 9000X3D yenilemesini CES sahnesinde duyurması bekleniyor. Eğer sızıntılar doğrulanırsa, 9950X3D2 modeli oyun performansını önceliklendiren kullanıcılar için serinin en iddialı seçeneği hâline gelebilir.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-9950x3d2-16-core-cpu-with-192mb-l3-cache-finally-leaks-out https://wccftech.com/alleged-amd-ryzen-9-9950x3d2-192-mb-3d-v-cache-cpu-benchmarks-leak/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    direksiyon sınavı şikayet cimer dominos xl pizza kaç cm castrol edge 5w30 m ve ll farkı stargate izleme sırası birinin ev adresini nasıl öğrenirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF GAMING F16
    ASUS TUF GAMING F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum