AMD Ryzen 9 9950X3D2 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı

AMD Ryzen 9 9950X3D2 neler sunuyor?
Sızıntılara göre Ryzen 9 9950X3D2, Zen 5 mimarisini temel alan 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı yapılandırmasına sahip. İşlemcinin en dikkat çeken noktası ise çift X3D CCD tasarımı sayesinde toplamda 192 MB L3 önbellek sunması. Bu değer, şimdiye kadar ana akım masaüstü bir işlemcide görülen en yüksek önbellek kapasitesi olacak.
Saat hızları tarafında 4.3 GHz temel frekans ve 5.6 GHz maksimum boost değeri yer alıyor. Bu noktada, mevcut Ryzen 9 9950X3D'ye kıyasla boost frekansında 100 MHz'lik küçük bir düşüş söz konusu. Buna karşın TDP değeri 200W seviyesine çıkıyor.
Mevcut bilgiler ışığında AMD'nin Ryzen 9000X3D yenilemesini CES sahnesinde duyurması bekleniyor. Eğer sızıntılar doğrulanırsa, 9950X3D2 modeli oyun performansını önceliklendiren kullanıcılar için serinin en iddialı seçeneği hâline gelebilir.Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-9950x3d2-16-core-cpu-with-192mb-l3-cache-finally-leaks-out https://wccftech.com/alleged-amd-ryzen-9-9950x3d2-192-mb-3d-v-cache-cpu-benchmarks-leak/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: