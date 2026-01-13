Giriş
    AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D ortaya çıktı: 16 çekirdek, 170W TDP ve dahası

    AMD'nin Ryzen 9000X3D planları henüz netleşmemişken, Ryzen 9 Pro 9965X3D adlı yeni bir model sevkiyat kayıtlarında ortaya çıktı. 16 çekirdek, 170W güç limiti ve dahası

    AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D ortaya çıktı: 170W TDP ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 5 mimarili yeni işlemcisi Ryzen 7 9850X3D için geri sayım sürerken, şirketin Pro serisi için yepyeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sevkiyat kayıt hizmeti olan NBD Data listelerinde Ryzen 9 Pro 9965X3D sızdırıldı. 

    AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D sızdırıldı

    Kayıtlarda yer alan bilgilere göre, masaüstü platformu için tasarlanan AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D, 170W güç limiti ve 16 çekirdekli yapıda geliyor. Bu da mevcut Ryzen PRO 9000 ailesi için önemli bir sıçrama konumunda. Keza serinin en üst seviye modeli Ryzen 9 Pro 9945, 12 çekirdek ve 65W varsayılan TDP'ye sahip. 

    AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D ortaya çıktı: 170W TDP ve dahası Tam Boyutta Gör
    Buna karşılık 9965X3D'nin, standart Ryzen 9 9950X3D ile aynı güç sınırına sahip olması, performans tarafında çok daha agresif bir modele işaret ediyor. Model adındaki X3D ibaresi ise bu işlemciyi daha da ilginç kılıyor. 3D V-Cache teknolojisi, özellikle oyunlarda ciddi avantaj sağlarken, birçok profesyonel iş yükünde yüksek saat hızlarına kıyasla sınırlı fayda sunuyor.

    Bu durum, Ryzen 9 Pro 9965X3D'nin klasik kurumsal kullanıcıdan ziyade üst düzey profesyonellere hitap edebileceğini gösteriyor olabilir. Ayrıca yeni işlemcinin AMD'nin Platform Secure Boot (PSB) özelliğini desteklemesi bekleniyor. Bu da CPU'nun ilk takıldığı sistemle kilitlenmesi anlamına geliyor ve yeniden satış ya da farklı sistemlerde kullanım ihtimalini ortadan kaldırıyor.

    AMD'den henüz resmi bir duyuru gelmiş değil. Dolayısıyla Ryzen 9 Pro 9965X3D’nin sınırlı üretime sahip, niş bir model olup olmayacağı bilinmiyor.

