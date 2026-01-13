AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D ortaya çıktı: 16 çekirdek, 170W TDP ve dahası

AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D sızdırıldı
Kayıtlarda yer alan bilgilere göre, masaüstü platformu için tasarlanan AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D, 170W güç limiti ve 16 çekirdekli yapıda geliyor. Bu da mevcut Ryzen PRO 9000 ailesi için önemli bir sıçrama konumunda. Keza serinin en üst seviye modeli Ryzen 9 Pro 9945, 12 çekirdek ve 65W varsayılan TDP'ye sahip.
Bu durum, Ryzen 9 Pro 9965X3D'nin klasik kurumsal kullanıcıdan ziyade üst düzey profesyonellere hitap edebileceğini gösteriyor olabilir. Ayrıca yeni işlemcinin AMD'nin Platform Secure Boot (PSB) özelliğini desteklemesi bekleniyor. Bu da CPU'nun ilk takıldığı sistemle kilitlenmesi anlamına geliyor ve yeniden satış ya da farklı sistemlerde kullanım ihtimalini ortadan kaldırıyor.
AMD'den henüz resmi bir duyuru gelmiş değil. Dolayısıyla Ryzen 9 Pro 9965X3D'nin sınırlı üretime sahip, niş bir model olup olmayacağı bilinmiyor.