AMD Ryzen 9000G işlemcilerden kötü haber: 8000G Refresh geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 8000G işlemcilerin halefi olacak Ryzen 9000G masaüstü APU serisi yavaş yavaş netleşiyor. Daha önce bu seride Zen 5 mimarili işlemciler beklenirken, AMD tarafında farklı bir strateji tercih edilmiş olabilir. Chiphell forumlarında paylaşılan bilgilere göre, yeni masaüstü APU'lar büyük bir mimari değişiklik yerine Ryzen 8000G serisinin küçük çaplı bir güncellemesiyle sınırlı olacak.

Ryzen 9000G'den kötü haber

Kaçıranlar için AMD Ryzen 9000G serisinin, masaüstü AM5 platformunu hedefleyecek şekilde geliştirildiğinden sizlere bahsetmiştik. İşlemcilerin kaç farklı modelle geleceği henüz bilinmese de, söylentiler Zen 5 + RDNA 3.5 kombinasyonunun yaklaştığı yönündeydi. Ancak yeni raporlar, tüm beklentileri düşürmüş durumda.

Buna göre AMD'nin Ryzen 9000G serisi, halihazırda mevcut olan 8000G işlemcileri temel alacak. Bu da Zen 5 tabanlı Strix Point mimarisinin masaüstüne beklenenden daha geç geleceğine işaret ediyor. Hatta iddialar, gerçek anlamda Zen 5 tabanlı G serisinin bir sonraki nesilde, yani Ryzen 10000G altında geleceği yönünde.

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Aslına bakacak olursak, Ryzen G serisi tarihsel olarak pek fazla yenileme almamış bir aile. AMD'nin önceki nesillerde (örneğin Ryzen 6000G) tamamen yeni bir mimari geçiş yapmadan önce bazı serileri atladığı biliniyor. Bu da mevcut söylentileri doğruluyor olabilir. Şu an için Ryzen 9000G serisine ait doğrulanmış teknik özellik veya anakart üreticilerinden bir güncelleme bulunmuyor. Ancak eğer bu bilgiler doğruysa, masaüstü kullanıcıları için asıl yenilik 2026'ya kadar yani Strix Point'e kadar gecikecek.

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