AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstüne 60 TOPS AI performansı geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni nesil Ryzen AI 400 “Gorgon Point” işlemcilerini CES 2026 kapsamında resmen duyurdu. Bir yıldır pazarda olan Ryzen AI 300 “Strix Point” serisinin yenilenmiş versiyonu konumundaki bu işlemciler, aynı mimari temeli korurken kapsamlı optimizasyonlarla daha yüksek performans, daha hızlı bellek desteği ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunuyor. Dolayısıyla bu işlemciler bir devrimden ziyade güçlü bir evrim gibi görünebilir.

Mimari aynı, performans farklı

Tam Boyutta Gör Ryzen AI 400 ailesi Zen 5/Zen 5c CPU, RDNA 3.5 GPU ve XDNA 2 NPU mimarilerini kullanmaya devam ediyor. AMD’nin bu nesildeki temel yaklaşımı, donanımı baştan aşağı değiştirmek yerine mevcut mimarilerden daha fazla verim almak üzerine kurulu. Şirket, yapılan optimizasyonlarla önceki nesle kıyasla yüzde 10-12 seviyesinde genel performans artışı sağlandığını vurguluyor. Bu sayede Ryzen AI 400 işlemciler, yüksek CPU ve GPU gücünün yanı sıra daha güçlü yapay zeka işlem gücüyle Copilot+ PC standartlarını da karşılıyor.

Yeni serinin dikkat çeken yenilikleri arasında 12 adede kadar Zen 5 çekirdeği, 5,2 GHz’e ulaşan CPU boost frekansları, 60 TOPS seviyesine çıkan XDNA 2 NPU performansı ve 8533 MT/s LPDDR5X bellek desteği yer alıyor. Önceki Strix Point ailesinde 8000 MT/s ile sınırlı olan bellek hızının artırılması, özellikle entegre GPU performansına doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca AMD ROCm desteğinin eklenmesi, yapay zeka ve hesaplama iş yükleriyle ilgilenen kullanıcılar için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

En tepede Ryzen AI 9 HX 475 var

Tam Boyutta Gör Serinin en güçlü modeli olan Ryzen AI 9 HX 475, 4 adet Zen 5 ve 8 adet Zen 5C olmak üzere toplam 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı sunuyor. İşlemci, 5,2 GHz’e kadar boost frekansı, 36 MB toplam önbellek, 60 TOPS NPU gücü ve 16 RDNA 3.5 grafik çekirdeği ile geliyor. Entegre GPU tarafında 3,1 GHz’e ulaşan saat hızları, AMD’nin bugüne kadar sunduğu en yüksek iGPU frekansı olarak dikkat çekiyor. HX olmayan modellerde ise 50 TOPS NPU performansı standart olarak sunuluyor ve bazı SKU’larda grafik tarafında ek saat hızı artışları bulunuyor.

Performansta nerede?

Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen AI 400 serisinin yapay zeka performansını Intel’in mevcut çözümleriyle de kıyaslıyor. Gorgon Point ailesi, 60 TOPS’a kadar toplam yapay zeka gücü ile Intel’in yepyeni Panther Lake tabanlı çözümlerinde sunulan 50 TOPS seviyesinin üzerine çıkıyor. Lunar Lake’in 48 TOPS NPU performansına kıyasla, UL Procyon AI Vision testinde yüzde 5,5 daha yüksek sonuçlar elde edilirken, çoklu görev performansında yüzde 29’a varan avantaj sağlanıyor. AMD, Ryzen AI 9 HX 470 modelini 28W TDP değerinde test ederken, karşılaştırmada kullanılan Core Ultra 9 288V’nin 30W TDP ile çalıştığını özellikle vurguluyor.

Intel Core Ultra Series 3 tanıtıldı: İşte tüm detaylar 4 sa. önce eklendi

İçerik üretimi tarafında Ryzen AI 9 HX 470, ortalama olarak yüzde 71’e varan performans artışı sunuyor. Blender ve 7-Zip gibi uygulamalarda ise iki katı aşan kazanımlar dikkat çekiyor. Oyun tarafında, 3,1 GHz hızında çalışan RDNA 3.5 iGPU, Intel’in Lunar Lake Xe2’ye kıyasla ortalama yüzde 12 daha yüksek performans vadediyor. CS2, Black Myth: Wukong, Monster Hunter Wilds ve Civilization V gibi yapımlarda çift haneli FPS artışları AMD’nin özellikle altını çizdiği örnekler arasında yer alıyor.

Tam gün pil ömrü

AMD, Ryzen AI 400 tabanlı dizüstü bilgisayarlarda 24 saate kadar video oynatma ve 20 saate kadar web gezintisi pil ömrü iddiasında bulunuyor. Bu değerler, çok günlü mobil kullanım senaryolarını hedefleyen kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Yeni işlemciler yalnızca dizüstü bilgisayarlarda değil, Mini PC, hepsi bir arada (AIO) sistemler ve farklı platformlarda da kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Ryzen AI 400 tabanlı dizüstü işlemcilerin 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor.

AMD, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal pazarı da unutmuş değil. Ryzen AI 400 PRO serisi işlemcilerin 2026’nın ilk çeyreğinin sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor. Bu modeller, özellikle kurumsal PC segmentini hedefleyecek ve güvenlik ile yönetilebilirlik odaklı özelliklerle gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstülerde 60 TOPS AI performansı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: