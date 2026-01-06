Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstüne 60 TOPS AI performansı geliyor

    AMD, Ryzen AI 400 “Gorgon Point” işlemcilerini tanıttı. 12 Zen 5 çekirdeği, 5.2 GHz hız, 60 TOPS AI gücü ve daha hızlı bellek desteği sunan seri, dizüstülerde performansı daha da artırmayı hedefliyor.

    AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstülerde 60 TOPS AI performansı Tam Boyutta Gör
    AMD, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni nesil Ryzen AI 400 “Gorgon Point” işlemcilerini CES 2026 kapsamında resmen duyurdu. Bir yıldır pazarda olan Ryzen AI 300 “Strix Point” serisinin yenilenmiş versiyonu konumundaki bu işlemciler, aynı mimari temeli korurken kapsamlı optimizasyonlarla daha yüksek performans, daha hızlı bellek desteği ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunuyor. Dolayısıyla bu işlemciler bir devrimden ziyade güçlü bir evrim gibi görünebilir.

    Mimari aynı, performans farklı

    AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstülerde 60 TOPS AI performansı Tam Boyutta Gör
    Ryzen AI 400 ailesi Zen 5/Zen 5c CPU, RDNA 3.5 GPU ve XDNA 2 NPU mimarilerini kullanmaya devam ediyor. AMD’nin bu nesildeki temel yaklaşımı, donanımı baştan aşağı değiştirmek yerine mevcut mimarilerden daha fazla verim almak üzerine kurulu. Şirket, yapılan optimizasyonlarla önceki nesle kıyasla yüzde 10-12 seviyesinde genel performans artışı sağlandığını vurguluyor. Bu sayede Ryzen AI 400 işlemciler, yüksek CPU ve GPU gücünün yanı sıra daha güçlü yapay zeka işlem gücüyle Copilot+ PC standartlarını da karşılıyor.

    Yeni serinin dikkat çeken yenilikleri arasında 12 adede kadar Zen 5 çekirdeği, 5,2 GHz’e ulaşan CPU boost frekansları, 60 TOPS seviyesine çıkan XDNA 2 NPU performansı ve 8533 MT/s LPDDR5X bellek desteği yer alıyor. Önceki Strix Point ailesinde 8000 MT/s ile sınırlı olan bellek hızının artırılması, özellikle entegre GPU performansına doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca AMD ROCm desteğinin eklenmesi, yapay zeka ve hesaplama iş yükleriyle ilgilenen kullanıcılar için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

    En tepede Ryzen AI 9 HX 475 var

    AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstülerde 60 TOPS AI performansı Tam Boyutta Gör
    Serinin en güçlü modeli olan Ryzen AI 9 HX 475, 4 adet Zen 5 ve 8 adet Zen 5C olmak üzere toplam 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı sunuyor. İşlemci, 5,2 GHz’e kadar boost frekansı, 36 MB toplam önbellek, 60 TOPS NPU gücü ve 16 RDNA 3.5 grafik çekirdeği ile geliyor. Entegre GPU tarafında 3,1 GHz’e ulaşan saat hızları, AMD’nin bugüne kadar sunduğu en yüksek iGPU frekansı olarak dikkat çekiyor. HX olmayan modellerde ise 50 TOPS NPU performansı standart olarak sunuluyor ve bazı SKU’larda grafik tarafında ek saat hızı artışları bulunuyor.

    Performansta nerede?

    AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstülerde 60 TOPS AI performansı Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen AI 400 serisinin yapay zeka performansını Intel’in mevcut çözümleriyle de kıyaslıyor. Gorgon Point ailesi, 60 TOPS’a kadar toplam yapay zeka gücü ile Intel’in yepyeni Panther Lake tabanlı çözümlerinde sunulan 50 TOPS seviyesinin üzerine çıkıyor. Lunar Lake’in 48 TOPS NPU performansına kıyasla, UL Procyon AI Vision testinde yüzde 5,5 daha yüksek sonuçlar elde edilirken, çoklu görev performansında yüzde 29’a varan avantaj sağlanıyor. AMD, Ryzen AI 9 HX 470 modelini 28W TDP değerinde test ederken, karşılaştırmada kullanılan Core Ultra 9 288V’nin 30W TDP ile çalıştığını özellikle vurguluyor.

    İçerik üretimi tarafında Ryzen AI 9 HX 470, ortalama olarak yüzde 71’e varan performans artışı sunuyor. Blender ve 7-Zip gibi uygulamalarda ise iki katı aşan kazanımlar dikkat çekiyor. Oyun tarafında, 3,1 GHz hızında çalışan RDNA 3.5 iGPU, Intel’in Lunar Lake Xe2’ye kıyasla ortalama yüzde 12 daha yüksek performans vadediyor. CS2, Black Myth: Wukong, Monster Hunter Wilds ve Civilization V gibi yapımlarda çift haneli FPS artışları AMD’nin özellikle altını çizdiği örnekler arasında yer alıyor.

    Tam gün pil ömrü

    AMD, Ryzen AI 400 tabanlı dizüstü bilgisayarlarda 24 saate kadar video oynatma ve 20 saate kadar web gezintisi pil ömrü iddiasında bulunuyor. Bu değerler, çok günlü mobil kullanım senaryolarını hedefleyen kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Yeni işlemciler yalnızca dizüstü bilgisayarlarda değil, Mini PC, hepsi bir arada (AIO) sistemler ve farklı platformlarda da kullanılacak.

    AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstülerde 60 TOPS AI performansı Tam Boyutta Gör
    Ryzen AI 400 tabanlı dizüstü işlemcilerin 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor.

    AMD, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal pazarı da unutmuş değil. Ryzen AI 400 PRO serisi işlemcilerin 2026’nın ilk çeyreğinin sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor. Bu modeller, özellikle kurumsal PC segmentini hedefleyecek ve güvenlik ile yönetilebilirlik odaklı özelliklerle gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eczanede testosteron ilacı satılır mı kpss pdf arşiv yeşil kundura 1 alana 2 bedava caddy 1.9 otomatik vites yorum arka lastiklere balans gerekir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30
    General Mobile Gm Era 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum