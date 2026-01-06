AMD Ryzen AI 400 Tanıtıldı: Dizüstüne 60 TOPS AI performansı geliyor

Yeni serinin dikkat çeken yenilikleri arasında 12 adede kadar Zen 5 çekirdeği, 5,2 GHz’e ulaşan CPU boost frekansları, 60 TOPS seviyesine çıkan XDNA 2 NPU performansı ve 8533 MT/s LPDDR5X bellek desteği yer alıyor. Önceki Strix Point ailesinde 8000 MT/s ile sınırlı olan bellek hızının artırılması, özellikle entegre GPU performansına doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca AMD ROCm desteğinin eklenmesi, yapay zeka ve hesaplama iş yükleriyle ilgilenen kullanıcılar için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.
En tepede Ryzen AI 9 HX 475 var
Performansta nerede?
İçerik üretimi tarafında Ryzen AI 9 HX 470, ortalama olarak yüzde 71’e varan performans artışı sunuyor. Blender ve 7-Zip gibi uygulamalarda ise iki katı aşan kazanımlar dikkat çekiyor. Oyun tarafında, 3,1 GHz hızında çalışan RDNA 3.5 iGPU, Intel’in Lunar Lake Xe2’ye kıyasla ortalama yüzde 12 daha yüksek performans vadediyor. CS2, Black Myth: Wukong, Monster Hunter Wilds ve Civilization V gibi yapımlarda çift haneli FPS artışları AMD’nin özellikle altını çizdiği örnekler arasında yer alıyor.
Tam gün pil ömrü
AMD, Ryzen AI 400 tabanlı dizüstü bilgisayarlarda 24 saate kadar video oynatma ve 20 saate kadar web gezintisi pil ömrü iddiasında bulunuyor. Bu değerler, çok günlü mobil kullanım senaryolarını hedefleyen kullanıcılar için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Yeni işlemciler yalnızca dizüstü bilgisayarlarda değil, Mini PC, hepsi bir arada (AIO) sistemler ve farklı platformlarda da kullanılacak.
AMD, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal pazarı da unutmuş değil. Ryzen AI 400 PRO serisi işlemcilerin 2026’nın ilk çeyreğinin sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor. Bu modeller, özellikle kurumsal PC segmentini hedefleyecek ve güvenlik ile yönetilebilirlik odaklı özelliklerle gelecek.