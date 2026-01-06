Giriş
    AMD Ryzen AI Halo çıktı: Nvidia DGX Spark’a doğrudan rakip

    AMD, Ryzen AI MAX tabanlı yeni mini PC’si Ryzen AI Halo’yu tanıttı. Tam ROCm desteği, Day-0 AI model uyumluluğu ve kompakt tasarımıyla Nvidia DGX Spark’a rakip olacak.

    AMD Ryzen AI Halo çıktı: Nvidia DGX Spark’a doğrudan rakip Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka geliştirme odaklı donanımlar alanında Nvidia’nın DGX Spark platformuna doğrudan rakip olacak yeni mini PC’sini tanıttı. Ryzen AI Halo adıyla duyurulan sistem, AMD’nin Ryzen AI MAX işlemcilerinden güç alıyor ve şirketin yapay zeka ekosistemine yönelik en iddialı donanım çözümlerinden biri olarak konumlandırılıyor. AMD, bu yeni platformla hem geliştiricilere hem de profesyonel AI iş akışlarına hitap etmeyi amaçlıyor.

    DGX Spark’a alternatif

    Ryzen AI MAX işlemci ailesi, AMD’nin Strix Halo kod adlı platformu üzerine inşa ediliyor. Son aylarda dizüstü bilgisayarlardan el konsollarına ve mini PC’lere kadar pek çok farklı ürün segmentinde kullanılmaya başlanan bu yüksek performanslı SoC’ler, Zen 5 CPU, RDNA 3.5 GPU ve XDNA 2 NPU mimarilerini tek bir yonga üzerinde birleştiriyor. AMD, bu mimariyi ilk kez doğrudan kendi geliştirdiği bir mini PC platformunda sunuyor.

    AMD Ryzen AI Halo çıktı: Nvidia DGX Spark’a doğrudan rakip Tam Boyutta Gör
    Ryzen AI Halo, kağıt üzerinde Nvidia DGX Spark’a benzer şekilde bir AI Developer Platform olarak tasarlanmış durumda. Amaç, yerel yapay zeka geliştirme, model eğitimi ve çıkarım (inference) süreçlerini kompakt ama güçlü bir sistem üzerinde mümkün kılmak.

    Tam ROCm desteği

    AMD’nin yeni mini PC’si, yazılım tarafında da dikkat çekici özellikler sunuyor. Sistem, tam AMD ROCm desteği ile geliyor ve ROCm 7.2.2 sürümünü doğrudan destekliyor. Ayrıca platform, geliştiriciler için hazır uygulamalar kapsamında LM Studio, ComfyUI, VS Code gibi popüler araçlar için optimize edilmiş durumda.

    AMD Ryzen AI Halo çıktı: Nvidia DGX Spark’a doğrudan rakip Tam Boyutta Gör
    Ryzen AI Halo, yapay zeka modelleri tarafında da iddialı. GPT-OSS, FLUX.2, SDXL gibi modeller için özel optimizasyonlar sunan sistem, aynı zamanda lider AI modelleri için Day-0 destek sağlayacak şekilde konumlandırılıyor. Bu da yeni modellerin yayınlandığı gün donanım uyumluluğunun hazır olacağı anlamına geliyor.

    Donanım tarafında Ryzen AI Halo Mini PC, oldukça kompakt bir kasa içinde yüksek performans sunmayı hedefliyor. Sistem, Ryzen AI MAX ailesinin tüm varyantlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Buna 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 compute unit’e kadar GPU, 128 GB’a kadar LPDDR5X-8533 bellek ve yüksek kapasiteli depolama seçenekleri dahil.

    Soğutma tarafında ise AMD, performansın sürdürülebilir olması için çift fanlı bir soğutma çözümüne yer veriyor. Bu yapı, uzun süreli yapay zeka iş yüklerinde termal sınırlamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

    Çıkış tarihi net, fiyat belirsiz

    AMD, Ryzen AI Halo Mini PC’nin fiyatlandırmasına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşmış değil. Ancak cihazın 2026’nın ikinci çeyreğinde perakende satışa sunulması planlanıyor. Şirketin, bu segmentteki ana rakibi olan Nvidai DGX Spark karşısında rekabetçi bir fiyat politikası izlemesi bekleniyor.

