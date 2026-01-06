AMD Ryzen AI Halo çıktı: Nvidia DGX Spark’a doğrudan rakip

DGX Spark’a alternatif
Ryzen AI MAX işlemci ailesi, AMD’nin Strix Halo kod adlı platformu üzerine inşa ediliyor. Son aylarda dizüstü bilgisayarlardan el konsollarına ve mini PC’lere kadar pek çok farklı ürün segmentinde kullanılmaya başlanan bu yüksek performanslı SoC’ler, Zen 5 CPU, RDNA 3.5 GPU ve XDNA 2 NPU mimarilerini tek bir yonga üzerinde birleştiriyor. AMD, bu mimariyi ilk kez doğrudan kendi geliştirdiği bir mini PC platformunda sunuyor.
Tam ROCm desteği
AMD’nin yeni mini PC’si, yazılım tarafında da dikkat çekici özellikler sunuyor. Sistem, tam AMD ROCm desteği ile geliyor ve ROCm 7.2.2 sürümünü doğrudan destekliyor. Ayrıca platform, geliştiriciler için hazır uygulamalar kapsamında LM Studio, ComfyUI, VS Code gibi popüler araçlar için optimize edilmiş durumda.
Donanım tarafında Ryzen AI Halo Mini PC, oldukça kompakt bir kasa içinde yüksek performans sunmayı hedefliyor. Sistem, Ryzen AI MAX ailesinin tüm varyantlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Buna 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 compute unit’e kadar GPU, 128 GB’a kadar LPDDR5X-8533 bellek ve yüksek kapasiteli depolama seçenekleri dahil.
Soğutma tarafında ise AMD, performansın sürdürülebilir olması için çift fanlı bir soğutma çözümüne yer veriyor. Bu yapı, uzun süreli yapay zeka iş yüklerinde termal sınırlamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.
Çıkış tarihi net, fiyat belirsiz
AMD, Ryzen AI Halo Mini PC'nin fiyatlandırmasına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşmış değil. Ancak cihazın 2026'nın ikinci çeyreğinde perakende satışa sunulması planlanıyor. Şirketin, bu segmentteki ana rakibi olan Nvidai DGX Spark karşısında rekabetçi bir fiyat politikası izlemesi bekleniyor.