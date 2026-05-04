    AMD Ryzen AI MAX+ 495 ortaya çıktı: 192 GB bellek ve dahası

    AMD'nin yeni nesil Ryzen AI MAX+ 495 APU'su sızdırıldı. 16 çekirdekli Zen 5 mimarisi, güçlü entegre GPU'su ve 192 GB'a kadar bellek desteğiyle özellikle yapay zekâ tarafında iddialı görünüyor.

    AMD’nin "Gorgon Halo" kod adlı yeni nesil APU ailesine ait amiral gemisi model Ryzen AI MAX+ 495'e ait ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre yeni model, mevcut "Halo" çözümlerine kıyasla hem işlemci hem de yapay zekâ iş yüklerinde daha güçlü bir yapı sunmayı hedefliyor.

    Teknik tarafta AMD Ryzen AI MAX+ 495, 16 çekirdekli Zen 5 mimarisine dayanıyor ve 32 izlekle geliyor. Saat hızlarında küçük artışlar yapılırken, önbellek tarafında 16 MB L2 ve 64 MB L3 yapı korunuyor. Bu da AMD'nin mevcut mimariyi daha rafine ederek performans artışı sağladığını gösteriyor.

    Grafik tarafında ise APU'ya yeni nesil Radeon 8065S iGPU eşlik ediyor. RDNA 3.5 mimarisine dayanan bu birim, önceki nesil 8060S'e kıyasla daha yüksek frekanslarla çalışıyor. Çekirdek sayısında ise büyük bir değişim yok. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise bellek tarafında. Sızdırılan test platformunda tam 192 GB RAM kapasitesi yer alıyor.

    Bu değer, önceki nesil Ryzen AI MAX+ PRO 395 ve Strix Halo çözümlerine kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor. Özellikle büyük dil modelleri (LLM) gibi yerel yapay zekâ uygulamalarında bu kapasite, GPU'ya ayrılabilecek yüksek bellek miktarı sayesinde önemli avantaj sağlayabilir.
    Performans tarafında Paylaşılan PassMark sonuçlarına göre Ryzen AI MAX+ 495, tek çekirdekte yaklaşık %5, çok çekirdekte ise %10 civarında daha yüksek skorlar elde ediyor. Grafik testlerinde ise performansı büyük ölçüde mevcut nesille benzer.

    Ryzen AI MAX 400 "Gorgon Halo" ailesinin 2026 sonu veya 2027 başında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın Computex 2026 civarında netleşmesi muhtemel. Eğer bu sızıntılar doğruysa AMD, mobil platformda yapay zekâ odaklı performans yarışında önemli bir adım atabilir.

