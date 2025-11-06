Giriş
    AMD, Ryzen Embedded 9000 serisini tanıttı: Zen 5 ve 10 yıl destek

    AMD, yeni nesil Zen 5 mimarili Ryzen Embedded 9000 serisini tanıttı. 10 yıla kadar destek sunan seri, endüstriyel otomasyon ve kurumsal sistemler için uzun ömürlü çözümler sunucak.

    AMD Ryzen Embedded 9000 serisini tanıttı: Zen 5 ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen Embedded 9000 serisini resmen duyurdu. Yeni seri, Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerinden türetilen ancak endüstriyel kullanım için optimize edilen gömülü modellerden oluşuyor. İşlemciler özellikle otomasyon sistemleri, makine görüsü, tıbbi cihazlar ve endüstriyel yapay zeka altyapılarında kullanılacak.

    Zen 5 mimarisi ve 10 yıl destek

    Ryzen Embedded 9000 ailesi, Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilmiş durumda ve 4nm üretim süreciyle geliyor. Seride 16 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına kadar yapılandırmalar yer alırken, 5.7 GHz'e kadar çıkabilen saat hızları mevcut. Ayrıca seçili modellerde 3D V-Cache teknolojisiyle 128 MB'a kadar L3 önbellek kapasitesi sağlanıyor.

    Yeni nesil işlemciler, DDR5 bellek ve PCIe 5.0 bağlantısını destekliyor. Seçili SKU'larda entegre RDNA 2 grafik birimi bulunuyor. Bu sayede görselleştirme, kontrol sistemleri ve düşük güç tüketimli iş yükleri için harici GPU ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ryzen Embedded 9000 ailesi aynı zamanda AM5 soketini temel alıyor.

    AMD, gömülü çözümlerin uzun ömürlü çalışmasını güvence altına almak amacıyla seriyi 7 yıla kadar ürün yaşam döngüsü garantisiyle sunuyor. Bunun yanı sıra, yıl sonuna doğru çıkacak Ryzen PRO Embedded sürümleriyle bu desteğin 10 yıla kadar uzatılacağını söyleyelim.

    Ryzen Embedded 9000 ailesinde Ryzen Embedded 9950X3D, 9950X, 9900X3D, 9900X, 9800X3D, 9800X ve 9600X olmak üzere yedi model yer alıyor. 170W TDP’ye sahip Ryzen Embedded 9950X3D, 16 çekirdekli tasarımı ve 128 MB L3 önbelleğiyle serinin en güçlü üyesi konumunda.

    Model Adı Temel Frekans (GHz) Boost Frekansı (GHz) Çekirdek / İş Parçacığı L3 Önbellek TDP
    Ryzen Embedded 9950X3D 4.3 5.7 16 / 32 128 MB 170 W
    Ryzen Embedded 9950X 4.3 5.7 16 / 32 64 MB 170 W
    Ryzen Embedded 9900X3D 4.4 5.5 12 / 24 128 MB 120 W
    Ryzen Embedded 9900X 4.4 5.6 12 / 24 64 MB 120 W
    Ryzen Embedded 9800X3D 4.7 5.5 8 / 16 96 MB 120 W
    Ryzen Embedded 9800X 3.8 5.5 8 / 16 32 MB 65 W
    Ryzen Embedded 9600X 3.9 5.4 6 / 12 32 MB 65 W
    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

