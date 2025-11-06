AMD, Ryzen Embedded 9000 serisini tanıttı: Zen 5 ve 10 yıl destek

Zen 5 mimarisi ve 10 yıl destek
Ryzen Embedded 9000 ailesi, Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilmiş durumda ve 4nm üretim süreciyle geliyor. Seride 16 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına kadar yapılandırmalar yer alırken, 5.7 GHz'e kadar çıkabilen saat hızları mevcut. Ayrıca seçili modellerde 3D V-Cache teknolojisiyle 128 MB'a kadar L3 önbellek kapasitesi sağlanıyor.
Yeni nesil işlemciler, DDR5 bellek ve PCIe 5.0 bağlantısını destekliyor. Seçili SKU'larda entegre RDNA 2 grafik birimi bulunuyor. Bu sayede görselleştirme, kontrol sistemleri ve düşük güç tüketimli iş yükleri için harici GPU ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ryzen Embedded 9000 ailesi aynı zamanda AM5 soketini temel alıyor.
AMD, gömülü çözümlerin uzun ömürlü çalışmasını güvence altına almak amacıyla seriyi 7 yıla kadar ürün yaşam döngüsü garantisiyle sunuyor. Bunun yanı sıra, yıl sonuna doğru çıkacak Ryzen PRO Embedded sürümleriyle bu desteğin 10 yıla kadar uzatılacağını söyleyelim.
Ryzen Embedded 9000 ailesinde Ryzen Embedded 9950X3D, 9950X, 9900X3D, 9900X, 9800X3D, 9800X ve 9600X olmak üzere yedi model yer alıyor. 170W TDP’ye sahip Ryzen Embedded 9950X3D, 16 çekirdekli tasarımı ve 128 MB L3 önbelleğiyle serinin en güçlü üyesi konumunda.
|Model Adı
|Temel Frekans (GHz)
|Boost Frekansı (GHz)
|Çekirdek / İş Parçacığı
|L3 Önbellek
|TDP
|Ryzen Embedded 9950X3D
|4.3
|5.7
|16 / 32
|128 MB
|170 W
|Ryzen Embedded 9950X
|4.3
|5.7
|16 / 32
|64 MB
|170 W
|Ryzen Embedded 9900X3D
|4.4
|5.5
|12 / 24
|128 MB
|120 W
|Ryzen Embedded 9900X
|4.4
|5.6
|12 / 24
|64 MB
|120 W
|Ryzen Embedded 9800X3D
|4.7
|5.5
|8 / 16
|96 MB
|120 W
|Ryzen Embedded 9800X
|3.8
|5.5
|8 / 16
|32 MB
|65 W
|Ryzen Embedded 9600X
|3.9
|5.4
|6 / 12
|32 MB
|65 W