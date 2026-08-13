AMD Ryzen işlemcilerde ciddi TPM açığı keşfedildi: BIOS güncellemeleri hazır

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Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen işlemcilerde kullanılan TPM 2.0 uygulamalarını etkileyen iki yüksek önem dereceli güvenlik açığını açıkladı. CVE-2026-6726 ve CVE-2026-6727 olarak takip edilen açıklar için gerekli firmware düzeltmeleri anakart üreticilerine haftalar önce gönderilirken, AMD'nin resmi güvenlik bülteni 11 Ağustos'ta yayımlandı.

AMD Ryzen işlemcilerde ciddi TPM açıkları

AMD'nin paylaştığı bilgilere göre ilk açık olan CVE-2026-6726, yerel sistemde yükseltilmiş yetkilere sahip bir saldırganın sahte bir TPM anahtarına ait kimlik bilgilerini elde etmesine ve TPM doğrulamalarını taklit etmesine imkan verebiliyor. CVSS 4.0 skoru 8,5 olarak belirlenen ikinci açık CVE-2026-6727 ise RSA OAEP zamanlama yan kanalı üzerinden şifrelenmiş TPM verilerinin açığa çıkmasına veya sahte doğrulama anahtarları oluşturulmasına yol açabiliyor.

Her iki güvenlik açığı da Intel güvenlik araştırmacıları tarafından Trusted Computing Group'a bildirildi. Açıkların etki alanı da oldukça geniş. AMD'nin açıklamasına göre Ryzen 3000'den Ryzen 9000'e kadar olan işlemciler, Ryzen AI 300 ve 400 serileri, Ryzen AI Max 300, Threadripper, Ryzen Z1 ve Z2 ile bazı Ryzen Embedded işlemciler etkileniyor.

BIOS güncellemeleri yayınlandı

AMD, güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeleri üreticilere Mayıs ayında sağlamıştı. Ryzen 3000 için ComboAM4PI 1.0.0.11, Ryzen 4000 ve 5000 için ComboAM4v2PI 1.2.0.12, Ryzen 7000, 8000 ve 9000 için ise çeşitli ComboAM5PI sürümleri hazırlandı. Bu AGESA sürümlerinin önemli bölümü daha sonra perakende anakart BIOS güncellemelerine dahil edildi.

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AM5 platformunda da üreticiler resmi duyurudan önce güncellemeleri dağıtmaya başladı. ASUS, bazı X870 modellerinde ComboAM5 PI 1.3.0.1b sürümünü haziran ayında sunarken, MSI temmuz başında çeşitli B650 ve X670E anakartlara 1.3.0.1b Patch A güncellemesini yayınladı. ASRock aynı yamanın dağıtımını temmuzun ikinci yarısında B650, B850 ve A620 modellerine genişletti. GIGABYTE ise 1.3.0.1b Patch A sürümünü haziran ayında yayınladı. Bu nedenle Ryzen kullanıcılarının anakart üreticisinin destek sayfasını kontrol etmeleri tavsiye edliyor.

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AMD Ryzen işlemcilerde ciddi TPM açığı keşfedildi! Ne yapılmalı?

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