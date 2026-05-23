    AMD, sektörün ilk 2nm sunucu işlemcisi Venice EPYC çiplerinin üretimine başladı

    AMD, yeni nesil EPYC sunucu işlemcileri “Venice”in üretim sürecine resmen başladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Venice, TSMC'nin 2nm üretim teknolojisinde seri üretime giren ilk yüksek performanslı bilgi işlem çipi oldu. İlk üretim aşaması Tayvan’daki tesislerde gerçekleştirilecek, ilerleyen dönemde ise Arizona fabrikasında da üretim yapılması planlanıyor. 

    AMD CEO’su Lisa Su, Venice’in 2nm sürecine geçişinin yapay zeka altyapıları açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şirkete göre artan yapay zeka ve ajan tabanlı iş yükleri, veri merkezlerinde daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği ihtiyacını beraberinde getiriyor.

    Venice, AMD’nin EPYC yol haritasında Genoa ve Turin nesillerinin ardından gelen yeni jenerasyon sunucu işlemcisi olacak. Daha önce 5nm ve 3nm süreçlerini kullanan şirket, Venice ile birlikte TSMC’nin FinFET mimarisinden gate-all-around (GAA) nanosheet transistör tasarımına geçtiği ilk nesil N2 üretim teknolojisini kullanacak. Bu sayede, enerji verimliliğinde büyük iyileştirmeler gerçekleşecek.

    %70 daha yüksek performans sunacak

    AMD’nin paylaştığı teknik verilere göre Venice işlemcileri 256 çekirdeğe kadar yapılandırılabilecek. Ayrıca 1.6 TB/s bellek bant genişliği sunacağı ve mevcut Turin nesline kıyasla yaklaşık 1.7 kat performans artışı sağlayacağı belirtiliyor. Nihai saat hızları ve TDP değerleri ise henüz açıklanmış değil.

    Şirket ayrıca Venice işlemcileri ile AMD Instinct MI450X GPU’larını bir araya getiren Helios platformunun 2026’nın ikinci yarısından itibaren gigawatt seviyesinde veri merkezi kurulumlarında kullanılacağını açıkladı. AMD’nin Venice sonrası dönemde “Verano” kod adlı yeni 2nm EPYC işlemcileri üzerinde çalıştığı da doğrulandı.

    Intel ile rekabet kızışıyor

    Venice’in üretime girmesi, veri merkezi işlemci rekabetinde AMD ile Intel arasındaki yarışı daha da kızıştıracak. Intel’in Granite Rapids ve gelecekteki Clearwater Forest çözümlerine karşı AMD’nin en büyük avantajları arasında yüksek çekirdek sayısı, bellek bant genişliği ve enerji verimliliği gösteriliyor. Ancak sektörde şirketlerin kendi özel hızlandırıcılarını geliştirmeye başlaması, geleneksel CPU üreticileri üzerindeki rekabet baskısını artırıyor.

    Öte yandan Venice hakkında halen netleşmeyen bazı kritik detaylar bulunuyor. AMD, işlemcinin mevcut SP5 soketini kullanıp kullanmayacağını açıklamadı. Ayrıca DDR5 ve CXL 3.0 desteği gibi platform özellikleri de henüz kesinleşmiş değil. 

