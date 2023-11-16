AMD sonunda başardı: Radeon RX 7900M, RTX 4090 karşısında

Tam Boyutta Gör AMD, yakın tarihte tanıtılan ve ''şimdiye kadar geliştirilen en hızlı Radeon dizüstü bilgisayar ekran kartı'' olarak lanse edilen Radeon RX 7900M ile ses getirmeyi başarmıştı. Son olarak mobil GPU'dan ilk sonuçlar internete düşmeye başladı. Amiral gemisi GPU, dizüstüler özelinde RTX 4090'a rakip olacak.

Radeon RX 7900M, RTX 4090'ı geride bıraktı

Kaçıranlar için RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilen AMD Radeon RX 7900M, şirketin en güçlü Navi 31 yongasına ek olarak chiplet tasarımını sunan ilk dizüstü bilgisayar GPU'su olarak kayıtlara geçti. Bu, ezeli rakibi Nvidia'nın bile güç/termal kısıtlamalar nedeniyle yapamadığı bir şey.

Teknik detaylara inersek mobil GPU, yapay zeka ve ikinci nesil ışın izleme hızlandırıcılarına sahip 72 AMD RDNA 3 işlem birimi, 144 yapay zeka hızlandırıcı, 16 GB 18Gbps GDDR6 VRAM, 256 Bit belek veri yolu, 1825 MHz (2090 MHz’e kadar yükseltme) saat hızı ve 160W TGP ile geliyor. Ayrıca SmartShift teknolojileriyle bu rakam 200W'a kadar yükseltilebilecek.

Tam Boyutta Gör Performans açısından Radeon RX 7900M Geekbench'in Vulkan testlerinde 171,430 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun RTX 4090 mobilden yüzde 9, RTX 4080'den ise yüzde 25 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca RTX 4070 Ti masaüstü ekran kartı ile neredeyse benzer bir performansa sahip.

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Amiral gemisi GPU'nun OpenCL skorları ise 144,611 seviyelerinde. Bu da RTX 4080 mobilden yüzde 11 oranında daha yavaş ve RX 7800 XT ile 6800XT arasında bir performansa işaret ediyor. Ancak Vulkan sonuçlarının oyunlar için daha önem arz ettiğini hatırlatalım. Dolayısıyla AMD sonunda başarmış gibi görünüyor. Halihazırda Alienware m18 modeline güç veren GPU, çok yakında daha fazla modelde karşımıza çıkacak.

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AMD sonunda başardı: Radeon RX 7900M, RTX 4090'ı geride bıraktı