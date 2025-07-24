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    Yılların hakimiyeti sona erdi: AMD, sunucu işlemci pazarında Intel’i yakaladı

    AMD, sunucu işlemci pazarında büyük bir başarıya imza attı. EPYC serisiyle hızlı yükselen firma, Intel’in yıllardır elinde tuttuğu liderliğe son verdi ve pazar payını yüzde 50’ye taşıdı.

    AMD, sunucu işlemci pazarında Intel’i yakaladı Tam Boyutta Gör
    AMD, veri merkezi işlemci pazarında tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin sunucu işlemci segmentindeki pazar payı ilk kez yüzde 50’ye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte Intel’in onlarca yıllıkliderliğiresmensona erdi.

    EPYC serisiyle gelen yükseliş

    AMD'nin bu yükselişi, doğrudan EPYC işlemci serisinin rekabetçi yapısına bağlanıyor. PassMark verilerine göre AMD, yalnızca birkaç çeyrekte pazar payını yüzde 20'lerden yüzde 50’ye çıkarmayı başardı. Bu büyüme özellikle veri merkezlerine yönelik güçlü performans ve enerji verimliliği sunan Zen mimarili çözümler sayesinde mümkün oldu.

    AMD, sunucu işlemci pazarında Intel’i yakaladı Tam Boyutta Gör

    AMD, 2017 yılında sunucu işlemci pazarında yalnızca yüzde 2 paya sahipti. Ancak CEO Lisa Su'nun liderliğinde başlattığı stratejik dönüşümün ne kadar yerinde olduğu kısa sürede ortaya çıktı. EPYC "Naples" serisiyle başlayan bu atılım, Zen mimarisinin veri merkezlerine taşınmasıyla şirketi Intel’e ciddi bir rakip haline getirdi.

    Öte yandan Intel cephesinde işler yolunda gitmiyor. Son birkaç çeyrekte yaşanan liderlik değişimleri ve üretim süreçlerindeki gecikmeler firmanın pazar payını olumsuz etkiledi. Xeon işlemciler teknik gelişmeler sunsa da, veri merkezi müşterileri daha verimli ve hızlı çözümler sunan AMD'yi tercih ediyor.

    Ayrıca Intel'in yapay zeka alanındaki girişimleri de beklenen ilgiyi görmedi. Gaudi işlemci serisi pazarda ses getiremedi ve firma bu segmentte de rakiplerinin gerisinde kaldı. Intel CEO’su Lip-Bu Tan, şirketin sektör standartlarının gerisinde kaldığını ve ilk 10 yarı iletken üreticisi arasında yer almadığını itiraf etti. Dolayısıyla AMD’nin zaferinde sadece firmanın başarısı değil, Intel’in de başarısızlığı etkili oldu.

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    vixx 1 gün önce

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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