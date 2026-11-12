AMD sürücülerindeki SSD hatasını kullanıcılar çözdü: İşte adımlar

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Oynat AMD ekran kartı sürücülerindeki SSD sorununa topluluktan yeni bir çözüm geldi. Açık kaynaklı yeni araç, Windows dosya izinlerini değiştirerek sistemin sürekli veri yazmasını engelliyor. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar, FreeSync ve performans kaybı yaşamadan sürücü hatasının önüne geçebiliyor. Ayrıca araç, arka planda koruma sağlayarak AMD'nin resmi güncellemesine kadar güvenli bir kullanım sunuyor. Resmi düzeltme yayınlanana kadar kullanılabilecek araca GitHub üzerinden erişilebiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AMD Radeon ekran kartı sürücülerinde SSD'ye sürekli veri yazılmasına neden olan sorun için yeni bir çözüm geliştirildi. ComputerBase topluluğundan necanditool isimli geliştiricinin hazırladığı Radeon-atieclxx-SSD-Fix aracı, soruna neden olan işlemi engellerken Radeon'un bazı önemli özelliklerini kullanmaya devam etmenizi sağlıyor. Açık kaynaklı araç GitHub üzerinden erişime açıldı.

Yazma hatasını engelleyen araç yayınlandı

Bildiğiniz gibi sorun AMD sürücülerinde keşfedilen ve External Events Utility hizmetiyle bağlantılı hata, bilgisayar boşta olsa bile sistem sürücüsüne sürekli veri yazılmasına neden oluyor. Etkilenen kullanıcılar saniyede 0,3 MB ile 5 MB arasında değişen yazma etkinliği bildirdi. En yüksek hızın kesintisiz devam etmesi durumunda günlük veri yazımı 432 GB seviyesine, aylık toplam ise 12 TB'ın üzerine çıkabiliyor.

Bu durumun SSD ömrünü ne ölçüde etkilediği henüz netleşmiş değil. AMD sorunu kabul etmiş ve Adrenalin 26.11.1 sürümüyle düzeltme yayınlayacağını açıklamıştı. Daha önce önerilen çözümler arasında External Events Utility hizmetini kapatmak veya Resizable BAR özelliğini devre dışı bırakmak bulunuyordu. Ancak bu yöntemler FreeSync gibi özelliklerin çalışmasını etkileyebiliyor veya performans kaybına yol açabiliyor.

FreeSync ve Radeon özellikleri çalışıyor

Radeon-atieclxx-SSD-Fix, Windows dosya izinlerini değiştirerek SYSTEM hesabının ilgili dosyanın üzerine yazmasını engelliyor. Böylece sürekli tekrarlanan yazma işlemlerinin durdurulması amaçlanıyor. Geliştiriciye göre bu yöntem FreeSync, kare zamanlaması ve Radeon kısayol tuşları gibi özellikleri devre dışı bırakmıyor.

Araç ayrıca sistemde söz konusu sorunun bulunup bulunmadığını kontrol ediyor ve bugüne kadar gerçekleşmiş olabilecek gereksiz yazma miktarını tahmin ediyor. Başlangıçtan üç dakika sonra ve ardından her 30 dakikada bir korumayı yeniden kontrol eden zamanlanmış bir görev de oluşturuyor. Böylece sürücü güncellemelerinden sonra da kısıtlamanın korunması amaçlanıyor.

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Bununla birlikte aracın bazı sınırlamaları bulunuyor. Uyumluluğu ve farklı sistemlerdeki etkinliği kesinleşmiş sayılmaz. Ancak kullanıcılar araç üzerinden yapılan değişiklikleri geri alabiliyor. Yeni çözümün AMD'nin resmi düzeltmesi yayınlanana kadar alternatif sunacağını söyleyelim.

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