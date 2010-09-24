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AMD üçüncü çeyrek gelir beklentisini aşağı çekti

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile üçüncü çeyrek gelir beklentilerini, düşen bilgisayar satışlarına paralel olarak aşağı çeken Intel'den sonra benzer bir açıklama AMD'den de geldi. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da beklentilerin altında seyreden dizüstü bilgisayar talebine bağlı olarak AMD, gelir beklentilerini düşürdü.

Önümüzdeki hafta ile birlikte sona erecek üçüncü çeyrek için gelir beklentisini azaltan AMD, Temmuz-Haziran-Ağustos döneminde, ikinci çeyreğin (1.65 milyar dolar) %1 ile %4 altında gelir elde edeceğini öngörüyor.


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maglev45 8 yıl
Güveniyoruz amd'ye... :)
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Zero Limit 8 yıl
AMD gelir beklentisini aşağıya çeker, ama kullanıcıları tersine yukarıya çeker.

Çünkü fanatikler daha iyi bilir
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok iyi. Demek ki Intel'den para almamasına (geçtiğimiz çeyreklerde Intel'den 1.45Milyar USD aldığı zaman kâr açıklamıştı diye söyledim) rağmen yine de kâr açıklıyor. Yani çok az düşse de geçtiğimiz senelerde sürekli zarar yazdığı için bana iyi geldi. Demek ki artık zarar bitti kâra döndü. Sevindim.
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El Mukteda 8 yıl
fiyatlar hiç düşmüyor ki şöyle güzel bir indirim olsa bir laptop düşünüyorum. bakalım şu fusion'a i5'lerin fiyatlarını indirecek mi?
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atyay 8 yıl

OverClocKing

Çok iyi. Demek ki Intel'den para almamasına (geçtiğimiz çeyreklerde Intel'den 1.45Milyar USD aldığı zaman kâr açıklamıştı diye söyledim) rağmen yine de kâr açıklıyor. Yani çok az düşse de geçtiğimiz senelerde sürekli zarar yazdığı için bana iyi geldi. Demek ki artık zarar bitti kâra döndü. Sevindim.

kar açıklamıyoki gelir beklentisini açıklıyo,ki 1.65milyar dolar net gelir elde etse bile bunu zarar olarak açıklayabilirde,o dönemde büyük yatırım yapmıştır yada ödenmesi gerek borcu vardır mesela
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