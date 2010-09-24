AMD üçüncü çeyrek gelir beklentisini aşağı çekti

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile üçüncü çeyrek gelir beklentilerini, düşen bilgisayar satışlarına paralel olarak aşağı çeken Intel'den sonra benzer bir açıklama AMD'den de geldi. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da beklentilerin altında seyreden dizüstü bilgisayar talebine bağlı olarak AMD, gelir beklentilerini düşürdü.

Önümüzdeki hafta ile birlikte sona erecek üçüncü çeyrek için gelir beklentisini azaltan AMD, Temmuz-Haziran-Ağustos döneminde, ikinci çeyreğin (1.65 milyar dolar) %1 ile %4 altında gelir elde edeceğini öngörüyor.