AMD ve Intel'den zam: İşlemci fiyatlarında çift haneli artış bekleniyor

Tam Boyutta Gör AMD ve Intel, PC işlemci pazarında fiyat artışı trendine birlikte katılıyor. Son bilgilere göre AMD, Ryzen işlemcilerde %15'e varan fiyat artışı planlarken, Intel tarafında da yaklaşık %10 seviyesinde bir zam hazırlığı bulunuyor. Bu artışların mart sonu itibarıyla başlayıp nisan ayında daha net hissedilmesi bekleniyor.

Fiyat artışının arkasında doğrudan tedarik sorunları yer alıyor. Artan talep ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle PC segmentine ayrılan işlemci miktarı ciddi şekilde düşmüş durumda. Özellikle veri merkezi ve sunucu tarafına öncelik verilmesi, masaüstü ve dizüstü işlemci stoklarını doğrudan etkiliyor.

Bu durum, donanım üreticilerini de zorlamaya başladı. HP ve Dell gibi büyük OEM üreticileri, talep ile arz arasında ciddi bir fark oluştuğunu söylüyor. Daha önce 1-2 hafta süren işlemci tedarik süresi, artık 8 ila 12 haftaya kadar uzamış durumda. Bu da nisan ayında verilen siparişlerin ancak haziran ayında teslim edilebileceği anlamına geliyor.

Yeni nesil X3D işlemci geliyor: AMD Ryzen 9 9950X3D2 ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Öte yandan kriz yalnızca işlemci tarafıyla sınırlı değil. DRAM ve SSD fiyatlarındaki artış da zincirleme bir etki yaratıyor. ASUS yöneticileri, artan maliyetler nedeniyle şirket genelinde %30'a varan fiyat artışı planladıklarını açıkladı. Kısa vadede stokların toparlanması beklenmiyor. Aksine ikinci çeyrekte arz sıkıntısının daha da belirgin hale gelmesi bekleniyor.

