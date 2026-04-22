Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD ve Intel işlemci fiyatları hızla yükseliyor

    AMD ve Intel işlemci fiyatları, yapay zeka talebi ve üretim kısıtları nedeniyle bir ayda %10’a varan artış gördü. Uzmanlar, zamların 2026-2027 boyunca sürebileceğini belirtiyor.

    AMD ve Intel işlemci fiyatları hızla yükseliyor Tam Boyutta Gör
    Küresel yarı iletken pazarında dengeleri değiştiren yapay zeka dalgası, bu kez doğrudan işlemci fiyatlarına yansımış durumda. Son veriler, hem tüketici hem de sunucu tarafında işlemci fiyatlarının kısa sürede ciddi biçimde arttığını ve bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ortaya koyuyor.

    Mart ayında ilk zam dalgası geldi

    Sektör kaynaklarına göre Mart ayı itibarıyla tüketici sınıfı işlemcilerde yüzde 5 ila 10 arasında fiyat artışı yaşandı. Sunucu tarafında ise artış daha sert gerçekleşti ve yüzde 10 ila 20 bandına ulaştı. Ancak bu artışın yalnızca başlangıç olduğu ifade ediliyor. Tedarik zinciri kaynakları 2026 ve 2027 boyunca birden fazla zam dalgasının daha beklendiğini belirtiyor.

    Son dönemde hız kazanan “Agentic AI” olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka iş akışları, işlemci kullanım alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Daha önce veri merkezlerinde ağırlıklı yük GPU’lar üzerinde taşınırken bu yeni yaklaşımda vektör işlemleri ve veri tabanı sorguları gibi kritik görevler CPU’lara kaymaya başladı.

    Bu durum, CPU’ların yeniden kritik bileşen haline gelmesine yol açarken talebi de ciddi biçimde artırıyor. Bununla birlikte yapay zeka ekosisteminin vazgeçilmez parçası olan bellek tarafında da rahatlama beklenmiyor. DRAM fiyatlarının da kısa vadede düşmeyeceği öngörülüyor.

    Artışlar devam edecek

    Fiyat artışlarının arkasındaki ikinci büyük neden ise üretim teknolojileri. Yeni nesil işlemciler, giderek daha gelişmiş üretim süreçleriyle üretiliyor. Ancak 3 nm ve yaklaşan 2 nm gibi ileri üretim teknolojilerinde kapasite sınırlı ve talep son derece yüksek. Bu durum, yarı iletken üreticilerinin maliyetlerini artırırken nihai ürün fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

    Mevcut tabloya göre 2026’nın ikinci yarısında işlemci fiyatlarının yüzde 8 ila 10 arasında yeniden artması bekleniyor. Özellikle AMD cephesinde daha agresif bir fiyat politikası gündemde. Şirketin, 2026 içinde ikinci ve üçüncü çeyrekte olmak üzere iki ayrı zam yapabileceği konuşuluyor. Bu artışların toplamda yüzde 16 ila 17 seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    necati şaşmaz boyu vital 1.5 kcal kullanıcı yorumları yağ yakmayı önleyen motor yağı setup only when vehicle is stationary ne demek nissan qashqai en çok tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum