AMD ve Intel işlemci fiyatları hızla yükseliyor

Tam Boyutta Gör Küresel yarı iletken pazarında dengeleri değiştiren yapay zeka dalgası, bu kez doğrudan işlemci fiyatlarına yansımış durumda. Son veriler, hem tüketici hem de sunucu tarafında işlemci fiyatlarının kısa sürede ciddi biçimde arttığını ve bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ortaya koyuyor.

Mart ayında ilk zam dalgası geldi

Sektör kaynaklarına göre Mart ayı itibarıyla tüketici sınıfı işlemcilerde yüzde 5 ila 10 arasında fiyat artışı yaşandı. Sunucu tarafında ise artış daha sert gerçekleşti ve yüzde 10 ila 20 bandına ulaştı. Ancak bu artışın yalnızca başlangıç olduğu ifade ediliyor. Tedarik zinciri kaynakları 2026 ve 2027 boyunca birden fazla zam dalgasının daha beklendiğini belirtiyor.

Son dönemde hız kazanan “Agentic AI” olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka iş akışları, işlemci kullanım alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Daha önce veri merkezlerinde ağırlıklı yük GPU’lar üzerinde taşınırken bu yeni yaklaşımda vektör işlemleri ve veri tabanı sorguları gibi kritik görevler CPU’lara kaymaya başladı.

Bu durum, CPU’ların yeniden kritik bileşen haline gelmesine yol açarken talebi de ciddi biçimde artırıyor. Bununla birlikte yapay zeka ekosisteminin vazgeçilmez parçası olan bellek tarafında da rahatlama beklenmiyor. DRAM fiyatlarının da kısa vadede düşmeyeceği öngörülüyor.

Artışlar devam edecek

Fiyat artışlarının arkasındaki ikinci büyük neden ise üretim teknolojileri. Yeni nesil işlemciler, giderek daha gelişmiş üretim süreçleriyle üretiliyor. Ancak 3 nm ve yaklaşan 2 nm gibi ileri üretim teknolojilerinde kapasite sınırlı ve talep son derece yüksek. Bu durum, yarı iletken üreticilerinin maliyetlerini artırırken nihai ürün fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Mevcut tabloya göre 2026’nın ikinci yarısında işlemci fiyatlarının yüzde 8 ila 10 arasında yeniden artması bekleniyor. Özellikle AMD cephesinde daha agresif bir fiyat politikası gündemde. Şirketin, 2026 içinde ikinci ve üçüncü çeyrekte olmak üzere iki ayrı zam yapabileceği konuşuluyor. Bu artışların toplamda yüzde 16 ila 17 seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

