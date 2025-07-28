AMD, yapay zeka hızlandırıcısının fiyatını %70 arttırdı

Özellikle hızlandırıcı pazarında Nvidia, güçlü donanım-yazılım altyapısı ve başarılı ürün döngüleri sayesinde uzun süredir lider konumda. Ancak AMD, rekabeti artırmaya kararlı görünüyor. HSBC analistlerinin yeni raporuna göre, AMD Instinct MI350 AI hızlandırıcısının fiyatını %70 arttırarak 15.000 dolardan 25.000 dolara çıkardı. Buna rağmen, Nvidia'nın benzer ürünlerine kıyasla hala daha ucuz olduğu belirtiliyor.
Bu fiyat güncellemesi, AMD’nin yapay zeka ürünlerine olan talebin arttığını ve dolayısıyla önümüzdeki çeyreklerde gelirlerinin önemli ölçüde artabileceğini işaret ediyor. Performans açısından bakıldığında, AMD'nin en gelişmiş ürünü olan MI350’nin, NVIDIA’nın Blackwell B200 çipine rakip olduğu belirtiliyor.
AMD'nin 2023-2026 yıllarını kapsayan Instinct ürün yol haritasında görüldüğü üzere, şirket yapay zeka alanında yeni ve rekabetçi çözümler sunma planlarını sürdürüyor. Bu çözümler arasında MI355X hızlandırıcısı ve Helios gibi raf düzeyinde sistemler de yer alıyor. Daha da önemlisi, AMD’nin OpenAI ve Tesla gibi büyük firmalara halihazırda donanım tedarik ettiği açıklanmış durumda. Bu da AMD’nin yapay zeka pazarında ana akımda daha fazla yer edindiğini gösteriyor.
Uzun süredir yapay zeka pazarında Nvidia'nın büyük hakimiyeti bulunuyor. Ancak önümüzdeki dönemde rekabet daha fazla kızışacak gibi görünüyor.Kaynakça https://x.com/wallstengine/status/1949741428097323273 https://wccftech.com/amd-hikes-the-price-of-its-instinct-mi350-ai-accelerator-by-70-percent/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi