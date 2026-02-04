Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD’ye göre yeni nesil Xbox 2027’de çıkacak: Özel işlemci hazırlanıyor

    AMD CEO’su Lisa Su, Microsoft’un yeni nesil Xbox konsolu için 2027 yılını işaret etti. Konsol için geliştirilen yarı özel SoC’un bu tarihe hazır olacağı ifade edildi.

    AMD’ye göre yeni nesil Xbox 2027’de çıkacak: Özel SoC yolda Tam Boyutta Gör
    AMD CEO’su Lisa Su, şirketin son finansal sonuç toplantısında yaptığı açıklamalarda Microsoft’un yeni nesil Xbox konsolunu 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediği ima etti. Bu bilgi, doğrudan Microsoft’tan gelmiş resmi bir lansman tarihi olmasa da geliştirme sürecinin bu takvime göre ilerlediği ortaya koyuldu.

    AMD, 2027 için hazırlanıyor

    Lisa Su, toplantıda Microsoft’un AMD ile birlikte geliştirdiği yarı özel bir SoC üzerine kurulu yeni Xbox donanımının “2027’deki olası lansmanı destekleyecek şekilde iyi ilerlediğini” belirtti. Bu açıklama, yeni nesil Xbox planlarının yalnızca konsept aşamasında olmadığını, somut mühendislik çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

    Microsoft cephesinde bu iş birliğinin temelleri 2025 yılının ortasında Xbox Başkanı Sarah Bond tarafından duyurulmuştu. Bond, Microsoft ile AMD arasında konsollar için çok yıllı stratejik bir ortaklık kurulduğunu açıklamış ve bu iş birliğinin yalnızca klasik donanım üretimiyle sınırlı kalmayacağını vurgulamıştı.

    Bond’un açıklamalarına göre Microsoft, gelecekteki Xbox oyunlarında yapay zekave makine öğrenimi teknolojilerini daha yoğun şekilde kullanmayı planlıyor. Ayrıca şirketlerin “salonda ve elde kullanılan cihazlar” için birlikte silikon tasarlayacaklarını söylemesi, gelecekte bir Xbox el konsolu ihtimalini de güçlü biçimde gündeme getirmişti.

    Öte yandan daha önceki bilgiler yeni Xbox için hedeflenen çıkış tarihini 2028 olarak aktarıyordu. AMD CEO’sunun 2027 vurgusu, Microsoft’un bu takvimi öne çekmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor. Hatırlanacağı üzere Xbox Series X ve Series S’in 2020’de piyasaya çıkmıştı.

    Ek olarak Lisa Su’nun açıklamaları yalnızca Xbox ile sınırlı kalmadı. AMD CEO’su, AMD donanımına sahip yeni Steam Machine modellerinin bu yılın başlarında sevkiyata başlamasının planlandığını da doğruladı. Bu açıklama, Valve’ın daha önce Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller için işaret ettiği “2026’nın ilk dönemi” takvimiyle örtüşüyor ve yeni bir sürpriz barındırmıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    15 cent kaç tl beko beyaz eşya yorumları hastane wifi şifreleri qled mi mini led mi ford şase no ile araç özellikleri sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum