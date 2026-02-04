AMD’ye göre yeni nesil Xbox 2027’de çıkacak: Özel işlemci hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD CEO’su Lisa Su, şirketin son finansal sonuç toplantısında yaptığı açıklamalarda Microsoft’un yeni nesil Xbox konsolunu 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedeflediği ima etti. Bu bilgi, doğrudan Microsoft’tan gelmiş resmi bir lansman tarihi olmasa da geliştirme sürecinin bu takvime göre ilerlediği ortaya koyuldu.

AMD, 2027 için hazırlanıyor

Lisa Su, toplantıda Microsoft’un AMD ile birlikte geliştirdiği yarı özel bir SoC üzerine kurulu yeni Xbox donanımının “2027’deki olası lansmanı destekleyecek şekilde iyi ilerlediğini” belirtti. Bu açıklama, yeni nesil Xbox planlarının yalnızca konsept aşamasında olmadığını, somut mühendislik çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Microsoft cephesinde bu iş birliğinin temelleri 2025 yılının ortasında Xbox Başkanı Sarah Bond tarafından duyurulmuştu. Bond, Microsoft ile AMD arasında konsollar için çok yıllı stratejik bir ortaklık kurulduğunu açıklamış ve bu iş birliğinin yalnızca klasik donanım üretimiyle sınırlı kalmayacağını vurgulamıştı.

Bond’un açıklamalarına göre Microsoft, gelecekteki Xbox oyunlarında yapay zekave makine öğrenimi teknolojilerini daha yoğun şekilde kullanmayı planlıyor. Ayrıca şirketlerin “salonda ve elde kullanılan cihazlar” için birlikte silikon tasarlayacaklarını söylemesi, gelecekte bir Xbox el konsolu ihtimalini de güçlü biçimde gündeme getirmişti.

Öte yandan daha önceki bilgiler yeni Xbox için hedeflenen çıkış tarihini 2028 olarak aktarıyordu. AMD CEO’sunun 2027 vurgusu, Microsoft’un bu takvimi öne çekmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor. Hatırlanacağı üzere Xbox Series X ve Series S’in 2020’de piyasaya çıkmıştı.

Ek olarak Lisa Su’nun açıklamaları yalnızca Xbox ile sınırlı kalmadı. AMD CEO’su, AMD donanımına sahip yeni Steam Machine modellerinin bu yılın başlarında sevkiyata başlamasının planlandığını da doğruladı. Bu açıklama, Valve’ın daha önce Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller için işaret ettiği “2026’nın ilk dönemi” takvimiyle örtüşüyor ve yeni bir sürpriz barındırmıyor.

