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AMD yeni mobil platformunu göstermeye hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni mobil platformunu göstermeye hazırlanıyor
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Phenom II işlemci ailesiyle masaüstü sistemlerde hızlı bir çıkış yakalayan AMD, dizüstü bilgisayar arenasında da uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, önümüzdeki Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında yeni mobil platformunu göstermeyi planlıyor.

Firmanın Tigris kod adını taşıyan yeni mobil platformu, Caspian kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli mobil işlemcilerden, gelişmiş entegre grafik işlem birimiyle dikkat çekmesi beklenne RS880M yonga setinden ve 55nm/40nm M9x kod adlı GPU ailesinden oluşuyor.

AMD'nin gelecek yıla ilişkin mobil planları da gün ışığına çıkmaya başladı. Açıklanan detaylara göre firma önümüzdeki yıl ile birlikte yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Champlain kod adını taşıyan, ürün gamının dört çekirdekli ilk mobil işlemcilerini ve SB8xxM serisi yonga setlerini duyurmayı planlıyor.

Ayrıca gelecek yıl ile birlikte mobil sistemlerde de DDR3 bellek desteği sunmaya hazırlanan firma, USB 3.0 teknolojisine destek vermeyi de planlıyor. Ekran kartı tarafında ise Manhattan kod adlı yeni nesil GPU'ların kullanılacak 2010 model mobil platformun diğer detayları hakkındaysa henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Yukon ve Congo platformlarıyla 13-inç ve altı kategoride yer alan dizüstü bilgisayarları hedefleyen AMD, Tigris platformunu ise 14-inç ve üstü segmentlerde kullanacak.


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sertacaygun 10 yıl
Şu mahkeme sonucu ve yeni nesil mimarinin getirileri çok olacak AMD'de...
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WinteR 10 yıl
Hala gelecek yıl diyorlar?
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sadtneverdie 10 yıl
Fettah34: tam aorlak ne demek istedin? amd enerji bakımından intele yetişebilirse deöişsin ondan sonra bunu başarırsa amd intelden çok daha iyi olur demişsin. nasıl olacak o?
intelin cephanesi konusuda çok komik olmuş. adamların amd nin bütçesi kadar ar-ge bütçesi var siz neden söz ediyorsunuz :)
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

Fettah34: tam aorlak ne demek istedin? amd enerji bakımından intele yetişebilirse deöişsin ondan sonra bunu başarırsa amd intelden çok daha iyi olur demişsin. nasıl olacak o?



intelin cephanesi konusuda çok komik olmuş. adamların amd nin bütçesi kadar ar-ge bütçesi var siz neden söz ediyorsunuz :)


AMD nin yongaları intel yongalarına oranla çok çok daha az güç tüketiyor..
O babta...
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Fettah34 10 yıl
AMD mobil işlemcilerin enerji tüketimini intel seviyesine çekebilirse, AMD platformu enerji tüketimi açısından intel platformunda çok daha iyi seviyelerde olacaktır. Bu da performanstan çok mobiliteye önem veren kullanıcıları kendine çekecektir.
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Barısİnce 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

AMD mobil işlemcilerin enerji tüketimini intel seviyesine çekebilirse, AMD platformu enerji tüketimi açısından intel platformunda çok daha iyi seviyelerde olacaktır. Bu da performanstan çok mobiliteye önem veren kullanıcıları kendine çekecektir.



Kesinlikle
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yonex78 10 yıl
amd den güzel bir mobil platform gelirse iyi olur notebook piyasası intelin tekelinde. en azndan türkiyede öyle
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scan 10 yıl
İstanbul'dan sonra şimdi de Tigris ( Dicle ). AMD doğuyu fethetmeye çalışıyor :)
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GurcellOnline 10 yıl
AMD den uzun zmandir mobil atak bekliyordum. Sonunda adim atildi. Ama merak ediyorum neden bu kadar beklediler, maddi yetersizlikmi yoksa intelin butun silahlarini kulllanip cephanesini bitirmesinimi?
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tanak 10 yıl
mobil platformda da guzel bir seri yakalanırsa amd basarısını artırabilir.
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