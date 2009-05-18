AMD yeni mobil platformunu göstermeye hazırlanıyor

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Phenom II işlemci ailesiyle masaüstü sistemlerde hızlı bir çıkış yakalayan AMD, dizüstü bilgisayar arenasında da uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, önümüzdeki Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında yeni mobil platformunu göstermeyi planlıyor.

Firmanın Tigris kod adını taşıyan yeni mobil platformu, Caspian kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli mobil işlemcilerden, gelişmiş entegre grafik işlem birimiyle dikkat çekmesi beklenne RS880M yonga setinden ve 55nm/40nm M9x kod adlı GPU ailesinden oluşuyor.

AMD'nin gelecek yıla ilişkin mobil planları da gün ışığına çıkmaya başladı. Açıklanan detaylara göre firma önümüzdeki yıl ile birlikte yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Champlain kod adını taşıyan, ürün gamının dört çekirdekli ilk mobil işlemcilerini ve SB8xxM serisi yonga setlerini duyurmayı planlıyor.

Ayrıca gelecek yıl ile birlikte mobil sistemlerde de DDR3 bellek desteği sunmaya hazırlanan firma, USB 3.0 teknolojisine destek vermeyi de planlıyor. Ekran kartı tarafında ise Manhattan kod adlı yeni nesil GPU'ların kullanılacak 2010 model mobil platformun diğer detayları hakkındaysa henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Yukon ve Congo platformlarıyla 13-inç ve altı kategoride yer alan dizüstü bilgisayarları hedefleyen AMD, Tigris platformunu ise 14-inç ve üstü segmentlerde kullanacak.