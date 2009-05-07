AMD yeni nesil işlemcilerinde Intel AVX komut setini kullanacak

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Phenom II X4 955 Black Edition ile hız aşırtma konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan AMD, kapalı kapılar ardında yeni nesil mikroişlemci mimarisini geliştirmeye devam ediyor. Hazırlık çalışmaları devam eden yeni mimarinin detaylarına yönelik henüz çok fazla bilgi olmasa da önemli bir gelişme yaşandı ve AMD, geliştiriciler için yaptığı duyuruda yeni nesil mikroişlemci mimarisinde AVX komut setini kullanacağını açıkladı.

Gelen bilgilere göre firma, yeni mimaride, Intel ile paralel şekilde AVX (Advanced Vector Extensions) komut setine yer verecek. Bilindiği üzere Intel daha önce yaptığı açıklamasında, Nehalem sonrası gelecek yeni nesil mikroişlemci mimarisinde AVX (Advanced Vector Extensions) setini kullanacağını açıklamıştı. Bu arada yapılan açıklamalara göre AMD, ilk defa iki yıl önce duyurduğu SSE5'ten de tam anlamıyla vazgeçmiş değil.

AMD, SSE5'e dahil 3 önemli uzantıyı - ki bunlar XOP (eXtended Operations), CVT16 (half-precision floating point converts) ve FMA4 (four-operand Fused Multiply/Add)- yeni nesil işlemci mimarisinde de kullanacak gibi görünüyor. Intel AVX ile vektör uzantısı 128-bit'ten 256-bite çıkartılacak bu bu sayede özellikle kayar nokta ağırlıklı uygulamalarda ciddi performans kazanımları sağlanabilecek.