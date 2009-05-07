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AMD yeni nesil işlemcilerinde Intel AVX komut setini kullanacak

10 yıl
14,9b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil işlemcilerinde Intel AVX komut setini kullanacak
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Phenom II X4 955 Black Edition ile hız aşırtma konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan AMD, kapalı kapılar ardında yeni nesil mikroişlemci mimarisini geliştirmeye devam ediyor. Hazırlık çalışmaları devam eden yeni mimarinin detaylarına yönelik henüz çok fazla bilgi olmasa da önemli bir gelişme yaşandı ve AMD, geliştiriciler için yaptığı duyuruda yeni nesil mikroişlemci mimarisinde AVX komut setini kullanacağını açıkladı.

Gelen bilgilere göre firma, yeni mimaride, Intel ile paralel şekilde AVX (Advanced Vector Extensions) komut setine yer verecek. Bilindiği üzere Intel daha önce yaptığı açıklamasında, Nehalem sonrası gelecek yeni nesil mikroişlemci mimarisinde AVX (Advanced Vector Extensions) setini kullanacağını açıklamıştı. Bu arada yapılan açıklamalara göre AMD, ilk defa iki yıl önce duyurduğu SSE5'ten de tam anlamıyla vazgeçmiş değil.

AMD, SSE5'e dahil 3 önemli uzantıyı - ki bunlar XOP (eXtended Operations), CVT16 (half-precision floating point converts) ve FMA4 (four-operand Fused Multiply/Add)- yeni nesil işlemci mimarisinde de kullanacak gibi görünüyor. Intel AVX ile vektör uzantısı 128-bit'ten 256-bite çıkartılacak bu bu sayede özellikle kayar nokta ağırlıklı uygulamalarda ciddi performans kazanımları sağlanabilecek.


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firat_kilic 10 yıl
edi ile budu , hacivat ile karagoz , ac-cd , guns and roses , siyah ve beyaz......
sonucta bunlar 1970lerde ortaktı ikiye ayrıldı simetrik olarak sen soyle ben boyle derken bizleri izletip bize mal satan adamlar bunlar. sonucta chip.leri tsmc yapıyor 2sinin babası da ibm.dir. sirketler yahudi.dir. komutsetleri mtematiksel işlemleri daha kolay yapma cpu kod.ları. yahudiler matematikte iyidir. adamlar din kitaplarında yazan olayı gerceklestirio. yani tum dunya yı saymak tanımlamak hesaplanabilir hale getirmek tum dunyayı kontrol etmek. tum dunyayı bilgisayarlastırıp gezegenın enerjisini emecekler. her taraf beton bina olacak radyasyondan ki gosteren gozluk taksanız sokak ta yuruyemessiniz. belki de mars.ta bir onceki gezegenimizdi ve yasanabiliyordu.
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yonex78 10 yıl
hayırlısı bakalım amd performans çıtasını yükseltiyor gibi geliyor bana...
ama amd iyi intel iyi tartışması bana abes geliyor ben tüketiciyim kardeşim bakarım fiyatına özelligine,toplam sistem maliyetine güç tüketimine hangisi daha mantıklı gelirse alırım. sonuç itibarı ile amd veya intel bize madalya vermiyecek forumlarda savunuyoruz diye artı her iki firmanında buna ihtiyacı yok
bizki 4 bacaklı bir entegreyi bile üretemezken yüksek teknoloji hakkında ne çok bilmiş yorum yapıyoruz.bilipte konuşan arkadaşlara lafım yok sözüm hiçbirşey bilmeyipte herşeyi bildigini sanan boş insanlara
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KANUNI61 10 yıl
Lacano
Kadrdeş Mavi bayraklı arkadaşların dediklerini kaile alma zaten intel Entegre bellek kontrolcüsünü AMD den yıllar sonra görüp işlemcilerinin içine koymadı,Zaten intel GPU+CPU düşüncesini AMD den sonra gündemlerine getirip uygulamaya koymadı,Zaten O çok küçümsediğiniz AMD sizleri intelin faiş fiyat politikasından (Aynı zamanda Nvidia cepesinde ) kurtarmadı,Zaten O küçümsediğiniz AMD Server işlemcilerinde halen İnteden çok daha iyi pazar payına sahip değil,Zatem AMD çok ısınıyor :) , Zatem AMD toplam platform bazında intelden bariz şekilde daha az enerji harcamıyor dolaysı ile daha az elektirk fatırası gelmiyor. v.s v.s v.s v.s
Madem bizim sevincimizi veya üzüntümüzden bukadar rahatsız oluyorsunuz ozaman Konu başlığında AMD yazan konulara girmemenizi ve bu forumu kirletmemenizi rica ediyorum. lütfen biraz saygılı olunuz kelimeleriniz bazı arkadaşalrımız tarafından çok yanlış nlaşılabilecek bir yapıya sahip..
@Necessa®i kalın yazı ile yazdıklarımı intel yapınca taklit olmuyorda AMD yapıncamı taklit oluyor lütfen biraz daha gerçekçi yorumlarda bulunalım....
...........................sonunakadar katılıyorum arkadaşımıza
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
@HoLY.oNE
Gene konuştun... Yaw kardeşim girme şu amd ati topiclerine madem, bizde kendi halimizde sevincimizi yaşayalım... :) :D
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Lacano 10 yıl
Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

@HoLY.oNE
Gene konuştun... Yaw kardeşim girme şu amd ati topiclerine madem, bizde kendi halimizde sevincimizi yaşayalım... :) :D



Kadrdeş Mavi bayraklı arkadaşların dediklerini kaile alma zaten intel Entegre bellek kontrolcüsünü AMD den yıllar sonra görüp işlemcilerinin içine koymadı,Zaten intel GPU+CPU düşüncesini AMD den sonra gündemlerine getirip uygulamaya koymadı,Zaten O çok küçümsediğiniz AMD sizleri intelin faiş fiyat politikasından (Aynı zamanda Nvidia cepesinde ) kurtarmadı,Zaten O küçümsediğiniz AMD Server işlemcilerinde halen İnteden çok daha iyi pazar payına sahip değil,Zatem AMD çok ısınıyor :) , Zatem AMD toplam platform bazında intelden bariz şekilde daha az enerji harcamıyor dolaysı ile daha az elektirk fatırası gelmiyor. v.s v.s v.s v.s


Madem bizim sevincimizi veya üzüntümüzden bukadar rahatsız oluyorsunuz ozaman Konu başlığında AMD yazan konulara girmemenizi ve bu forumu kirletmemenizi rica ediyorum. lütfen biraz saygılı olunuz kelimeleriniz bazı arkadaşalrımız tarafından çok yanlış nlaşılabilecek bir yapıya sahip..


@Necessa®i kalın yazı ile yazdıklarımı intel yapınca taklit olmuyorda AMD yapıncamı taklit oluyor lütfen biraz daha gerçekçi yorumlarda bulunalım....


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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

@HoLY.oNE
Gene konuştun... Yaw kardeşim girme şu amd ati topiclerine madem, bizde kendi halimizde sevincimizi yaşayalım... :) :D

tamam hacı yeterki sen iste girmem bir daha
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murettep 10 yıl
ben daha almadım ama bende 720 BE alacam fikrim hiç değişmedi
0 işlemci 150$
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HoLY.oNE 10 yıl
sevinenlerin cogunun avatarında da amd resmi var..Adamlar geriden geliolar halen bence sevinmeyin fazla..
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sadtneverdie 10 yıl
bazı arkadaşlar cıdden cok komık adamlar en buyuk rakıplerınden teknolojı alıyor bazıları amd inteli yakalayacak diye seviniyor
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sertacaygun 10 yıl
Super PI gibi uygulamalara bakan bilinçsiz kullanıcılar epey yön değiştirecek. AMD fifti fifti olmaya geliyo Intel ile...
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Diablo 10 yıl
Yolun açık olsun AMD

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yekoo 10 yıl
bunlar sürekli birşey çıkarıo her malzeme alışımızda pişman oluyoruz yaaa.
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VenomS 10 yıl
bence iyi ama tamda önümüzdeki 3~5 sene için Phenom II X3 720 BE almışken
bence core 2 serisi zaten ssse3 ile performans farkı yapıyordu core i7 ile de sse4.1(4.2) ile performans farkı yapıyordu AVX'te yeniden uzlaşmaları iyi oldu bu arada AMD sse5'ide koymayı unutmasa iyi olur
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KANUNI61 10 yıl
güzel haber amd bence 2010 dansonra toparlanır gibi geliyorbana
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fatihcanery 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

güzel haber amd bence 2010 dansonra toparlanır gibi geliyorbana



bence phenom II ile toparlanmaya zaten başladı,böyle devam ederse işlemci pazarı baya kızışır.Bu da bizim işimize gelir.Örneğin ati 4770 çıkardı,2. el piyasası alt üst oldu.Rekabetin olması çok güzel,2. el fiyatına sıfır ve daha iyisini alabiliyorsun.tebrikler amd

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TELESCOPE 10 yıl
haber için teşekkürler, gerisini onlardüşünsünler bize hizmet vermek durumundalar hertürlü.
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natmaca 10 yıl
@X2 nedense yorumun bi an cok hosuma gitti koptum burada yaw D:S:DA:DSA
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