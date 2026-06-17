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    AMD yeni nesil Threadripper işlemcilerini doğruladı: Zen 6 ve PCIe 6.0 geliyor

    AMD, Zen 6 mimarisine sahip yeni nesil Ryzen Threadripper işlemcilerini doğruladı. Mustang Peak kod adlı seri, yeni platformun yanı sıra önemli yeniliklerle gelecek.

    AMD yeni nesil Threadripper işlemcilerini doğruladı Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil Ryzen Threadripper işlemci ailesini resmen doğruladı. "Mustang Peak" kod adını taşıyan yeni seri, 2 nm üretim sürecine dayanan Zen 6 mimarisiyle gelecek ve mevcut TR5 platformunun yerini alacak yeni TR6 platformunu kullanacak.

    Şirketin doğruladığı bilgiler, özellikle profesyonel iş istasyonları ve yüksek performanslı masaüstü sistemler için önemli yeniliklere işaret ediyor. Yeni nesil Threadripper ailesi bağlantı teknolojileri ve platform özellikleri bakımından da kapsamlı bir güncelleme sunacak.

    TR6 platformu başlıyor

    Mevcut Ryzen Threadripper 9000 serisi, "Shimada Peak" kod adıyla anılıyor ve 3 nm üretim teknolojisine sahip Zen 5 mimarisini temel alıyor. Bu işlemciler en üst seviyede 96 çekirdek ve 192 iş parçacığı sunarken AMD'nin Threadripper 7000 serisiyle tanıttığı TR5 platformu üzerinde çalışıyor.

    Yeni nesilde ise AMD, Threadripper ailesini TR6 platformuna taşıyacak. Bu değişimle birlikte yeni bir işlemci soketi ve daha gelişmiş I/O yetenekleri bekleniyor. Bellek tarafında DDR5 standardı korunacak olsa da daha fazla bellek kanalı ve daha yüksek kapasite desteğinin sunulabileceği belirtiliyor.

    TR6 platformunun öne çıkan yeniliklerinden biri PCIe 6.0 desteği olacak. Bu sayede gelecekteki yüksek hızlı SSD'ler ve genişleme kartları için çok daha yüksek bant genişliği sunulacak. Özellikle veri yoğun profesyonel iş yüklerinde çalışan kullanıcılar için PCIe 6.0 desteği, iş istasyonu performansında önemli bir sıçrama anlamına gelebilir.

    AMD yeni nesil Threadripper işlemcilerini doğruladı Tam Boyutta Gör
    Mustang Peak ailesinin temelini oluşturacak Zen 6 mimarisi, AMD'nin 2 nm üretim teknolojisine geçişini temsil ediyor. Yeni mimariyle birlikte çekirdek başına performansın artırılması, daha büyük önbellek kapasitesi ve daha yüksek çekirdek yoğunluğu hedefleniyor.

    Sektördeki beklentilere göre Zen 6 tasarımında 12 çekirdekli CCD yapıları kullanılabilecek. AMD henüz nihai çekirdek yapılandırmalarını açıklamış değil ancak yeni neslin mevcut Threadripper 9000 ailesine kıyasla önemli performans artışları getirmesi bekleniyor.

    AMD'nin Zen 6 mimarisini kullanan ilk ürünleri bu yıl piyasaya çıkacak olan EPYC Venice sunucu işlemcileri olacak. Şirket, bu ürünlerin üretimini artırmaya başlamış durumda. Zen 6 tabanlı EPYC ailesinde 96 çekirdekli Zen 6 ve 256 çekirdekli Zen 6C seçeneklerinin sunulması planlanıyor. Threadripper ve EPYC ürünleri benzer yonga tasarımlarını paylaştığından yeni nesil Threadripper modellerinin de bu mimariden doğrudan faydalanması bekleniyor.

    Mevcut nesilde Threadripper işlemcileri 96 çekirdekle sınırlı kalırken, EPYC tarafında Zen 5C mimarisi sayesinde 192 çekirdeğe kadar çıkan modeller bulunuyor. AMD'nin Threadripper serisinde ise daha yüksek performans sunan standart Zen 6 çekirdeklerini tercih etmeye devam etmesi öngörülüyor.

    Çıkış tarihi ne zaman?

    AMD henüz resmi bir lansman tarihi paylaşmış değil. Ancak mevcut bilgiler, Mustang Peak kod adlı Ryzen Threadripper TR6 ailesinin 2027 yılının ortalarında veya ikinci yarısında tanıtılabileceğine işaret ediyor.

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