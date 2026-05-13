AMD yeni Ryzen PRO 9000 işlemcileri duyurdu: Ryzen 9 PRO 9965X3D geliyor

AMD Ryzen PRO 9000 serisi güncellendi
AMD'nin duyurduğu yeni modeller arasında Ryzen 9 PRO 9965X3D, Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 9 PRO 9955, Ryzen 7 PRO 9755X3D, Ryzen 7 PRO 9755 ve Ryzen 5 PRO 9655 bulunuyor. Şirket daha önce yalnızca 65W TDP'ye sahip Ryzen PRO 9945, 9745 ve 9645 modellerini piyasaya sürmüştü. Serinin en güçlü modeli ise Ryzen 9 PRO 9965X3D olacak.
İşlemci, 16 Zen 5 çekirdeği, 32 iş parçacığı, 5.5GHz'e kadar artırılmış frekans ve 128MB L3 önbellekle geliyor. Ayrıca AMD bu modelde 3D V-Cache teknolojisini kullanıyor. TDP değeri ise 170W seviyesinde. Ryzen 9 PRO 9965 modeli de yine 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor ancak 3D V-Cache yerine standart 64MB L3 önbellek kullanıyor. Ryzen 9 PRO 9955 tarafında ise 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve 120W TDP değeri ile geliyor.
Son olarak AMD, Ryzen 7 PRO 9755X3D modeliyle birlikte 3D V-Cache teknolojisini 8 çekirdekli PRO segmentine de taşıdı. Bu işlemci 96MB L3 önbellek ve 120W TDP ile geliyor. AMD'ye göre yeni işlemciler; kompakt masaüstü sistemlerden tam boy iş istasyonlarına kadar geniş bir kullanım alanını hedefliyor. Şirket Ryzen PRO 9000 ailesinin kurumsal sistemler için geliştirilmiş güvenlik ve yönetim özelliklerini desteklediğini duyurdu.
Ryzen 9 PRO 9965X3D
- 16 çekirdek / 32 iş parçacığı
- 5.5GHz boost frekansı
- 128MB L3 önbellek
- 170W TDP
- 3D V-Cache desteği
Ryzen 9 PRO 9965
- 16 çekirdek / 32 iş parçacığı
- 64MB L3 önbellek
- 170W TDP
Ryzen 9 PRO 9955
- 12 çekirdek / 24 iş parçacığı
- 64MB L3 önbellek
- 120W TDP
Ryzen 7 PRO 9755X3D
- 8 çekirdek / 16 iş parçacığı
- 96MB L3 önbellek
- 120W TDP
- 3D V-Cache desteği
Ryzen 7 PRO 9755
- 32MB L3 önbellek
- 120W TDP
- Ryzen 5 PRO 9655
- 32MB L3 önbellek
- 120W TDP
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.