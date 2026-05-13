AMD yeni Ryzen PRO 9000 işlemcileri duyurdu: Ryzen 9 PRO 9965X3D geliyor

Tam Boyutta Gör AMD, masaüstü iş istasyonlarına yönelik Ryzen PRO 9000 serisini altı yeni Zen 5 işlemciyle genişletti. Yeni ailede ilk kez 3D V-Cache teknolojisine sahip PRO modeller de yer alırken, seri artık 170W TDP seviyesine kadar çıkıyor.

AMD Ryzen PRO 9000 serisi güncellendi

AMD'nin duyurduğu yeni modeller arasında Ryzen 9 PRO 9965X3D, Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 9 PRO 9955, Ryzen 7 PRO 9755X3D, Ryzen 7 PRO 9755 ve Ryzen 5 PRO 9655 bulunuyor. Şirket daha önce yalnızca 65W TDP'ye sahip Ryzen PRO 9945, 9745 ve 9645 modellerini piyasaya sürmüştü. Serinin en güçlü modeli ise Ryzen 9 PRO 9965X3D olacak.

İşlemci, 16 Zen 5 çekirdeği, 32 iş parçacığı, 5.5GHz'e kadar artırılmış frekans ve 128MB L3 önbellekle geliyor. Ayrıca AMD bu modelde 3D V-Cache teknolojisini kullanıyor. TDP değeri ise 170W seviyesinde. Ryzen 9 PRO 9965 modeli de yine 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor ancak 3D V-Cache yerine standart 64MB L3 önbellek kullanıyor. Ryzen 9 PRO 9955 tarafında ise 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve 120W TDP değeri ile geliyor.

Son olarak AMD, Ryzen 7 PRO 9755X3D modeliyle birlikte 3D V-Cache teknolojisini 8 çekirdekli PRO segmentine de taşıdı. Bu işlemci 96MB L3 önbellek ve 120W TDP ile geliyor. AMD'ye göre yeni işlemciler; kompakt masaüstü sistemlerden tam boy iş istasyonlarına kadar geniş bir kullanım alanını hedefliyor. Şirket Ryzen PRO 9000 ailesinin kurumsal sistemler için geliştirilmiş güvenlik ve yönetim özelliklerini desteklediğini duyurdu.

Ryzen 9 PRO 9965X3D

16 çekirdek / 32 iş parçacığı

5.5GHz boost frekansı

128MB L3 önbellek

170W TDP

3D V-Cache desteği

Ryzen 9 PRO 9965

16 çekirdek / 32 iş parçacığı

64MB L3 önbellek

170W TDP

Ryzen 9 PRO 9955

12 çekirdek / 24 iş parçacığı

64MB L3 önbellek

120W TDP

Ryzen 7 PRO 9755X3D

8 çekirdek / 16 iş parçacığı

96MB L3 önbellek

120W TDP

3D V-Cache desteği

Ryzen 7 PRO 9755

32MB L3 önbellek

120W TDP

Ryzen 5 PRO 9655

32MB L3 önbellek

120W TDP

