Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD yeni Ryzen PRO 9000 işlemcileri duyurdu: Ryzen 9 PRO 9965X3D geliyor

    AMD, Ryzen PRO 9000 serisini altı yeni Zen 5 işlemciyle genişletti. Yeni modeller arasında 16 çekirdekli Ryzen 9 PRO 9965X3D de yer alıyor. İşte yeni modeller ve özellikleri...

    AMD yeni Ryzen PRO 9000 işlemcileri duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, masaüstü iş istasyonlarına yönelik Ryzen PRO 9000 serisini altı yeni Zen 5 işlemciyle genişletti. Yeni ailede ilk kez 3D V-Cache teknolojisine sahip PRO modeller de yer alırken, seri artık 170W TDP seviyesine kadar çıkıyor. 

    AMD Ryzen PRO 9000 serisi güncellendi

    AMD'nin duyurduğu yeni modeller arasında Ryzen 9 PRO 9965X3D, Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 9 PRO 9955, Ryzen 7 PRO 9755X3D, Ryzen 7 PRO 9755 ve Ryzen 5 PRO 9655 bulunuyor. Şirket daha önce yalnızca 65W TDP'ye sahip Ryzen PRO 9945, 9745 ve 9645 modellerini piyasaya sürmüştü. Serinin en güçlü modeli ise Ryzen 9 PRO 9965X3D olacak.

    İşlemci, 16 Zen 5 çekirdeği, 32 iş parçacığı, 5.5GHz'e kadar artırılmış frekans ve 128MB L3 önbellekle geliyor. Ayrıca AMD bu modelde 3D V-Cache teknolojisini kullanıyor. TDP değeri ise 170W seviyesinde. Ryzen 9 PRO 9965 modeli de yine 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor ancak 3D V-Cache yerine standart 64MB L3 önbellek kullanıyor. Ryzen 9 PRO 9955 tarafında ise 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve 120W TDP değeri ile geliyor.

    Son olarak AMD, Ryzen 7 PRO 9755X3D modeliyle birlikte 3D V-Cache teknolojisini 8 çekirdekli PRO segmentine de taşıdı. Bu işlemci 96MB L3 önbellek ve 120W TDP ile geliyor. AMD'ye göre yeni işlemciler; kompakt masaüstü sistemlerden tam boy iş istasyonlarına kadar geniş bir kullanım alanını hedefliyor. Şirket Ryzen PRO 9000 ailesinin kurumsal sistemler için geliştirilmiş güvenlik ve yönetim özelliklerini desteklediğini duyurdu.

    Ryzen 9 PRO 9965X3D

    • 16 çekirdek / 32 iş parçacığı
    • 5.5GHz boost frekansı
    • 128MB L3 önbellek
    • 170W TDP
    • 3D V-Cache desteği

    Ryzen 9 PRO 9965

    • 16 çekirdek / 32 iş parçacığı
    • 64MB L3 önbellek
    • 170W TDP

    Ryzen 9 PRO 9955

    • 12 çekirdek / 24 iş parçacığı
    • 64MB L3 önbellek
    • 120W TDP

    Ryzen 7 PRO 9755X3D

    • 8 çekirdek / 16 iş parçacığı
    • 96MB L3 önbellek
    • 120W TDP
    • 3D V-Cache desteği

    Ryzen 7 PRO 9755

    • 32MB L3 önbellek
    • 120W TDP
    • Ryzen 5 PRO 9655
    • 32MB L3 önbellek
    • 120W TDP
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    modeme vpn kurma muhabbet kuşu ishal ve tüyleri kabarık citroen 1.6 vti motor nasıl güvenlik kamerası tavsiye aselsan mr cihazı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum