AMD yüksek frekanslı 3 EPYC işlemcisi duyurdu: Performansı gibi fiyatı da yüksek

AMD Zen 2 mimarili Ryzen işlemcileriyle Intel’e soğuk terler döktürdüğü gibi sunucu piyasasında da Intel’i rekabete zorladı. 64 çekirdek 128 izlekli EPYC işlemcisinin performansı ve fiyatıyla başarılı sonuçlar elde eden AMD çok çekirdeğe o kadar ihtiyaç duyulmayan ancak yüksek tek çekirdek başarımının gerektiği alanlar için 3 yeni yonga geliştirdi.

Tek çekirdek performansı yüksek sunucu işlemcileri

EPYC 7F32,7F52 ve 7F72 teknik özellikleri itibariyle öncelikle düşük çekirdek sayısına karşılık yüksek önbellek miktarıyla dikkat çekiyor. Tabi fiyatını da es geçmemek gerek. Modeller 8/16, 16/32 ve 24/48 izlekli olarak sıralanırken, 500 MHz frekans artışına giden AMD 16 çekirdek 32 izlekli yongada muadil EPYC çözümüne kıyasla önbelleği 128 MB’tan 256 MB’a çıkarmış. Bu gelişme 7F72’de 128 MB’ın üstüne 64 MB’lık artışla 192 MB’a yükselme şeklinde.

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Tabi hem frekans artışı hem de devasa önbelleklerin bir bedeli olarak 8/16 izlekli çözümde 25 watt, 16/32 modelde 90 watt ve 23/48 konfigürasyonuna sahip yongada ise 60 watt’lık TDP artışı yaşanmış. AMD’ye göre TDP artışının -inandırıcı olmasa da- soğutma konusunda belirgin bir dezavantajı olmayacak.

AMD fiyatları arttırmasına rağmen halen Intel'den düşük fiyat belirlemiş

Ayrıca bir diğer dezavantaj da fiyat başlığında. Yongaları kendi kardeşleriyle kıyaslayacak olursak 24 çekirdekli model 667$ ve 16 çekirdekli çözüm 1600$’lık yüksek etiket değerine sahip. İlginçtir işlemciler halen Intel kanadındaki rakiplerinden daha uygun fiyata sahipler.

Ayrıca Bkz. "3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir"

Dahası AMD’nin çözümlerinde 8 kanallı bellek kontrolcüsü üzerinden 4 TB DDR4 3200 MHz RAM desteğinin yanı sıra 128 PCIe 4.0 kanalı, Intel’in 2 TB’a kadar DDR4-2933 MHz RAM ve 48 adet PCIe 3.0 standartında çalışan kanalına göre oldukça ziyadesiyle üstün konumda. Son olarak kırmızı ekibin işlemcilerini temel alan sunucu sistemleri için Dell, IBM, HPE, Lenovo, Microsoft, Nutanix, Supermicro, ve VMware hazırlıklarını sürdüyor.

https://wccftech.com/amd-epyc-7fx2-server-cpus-highest-per-core-performance-x86-server-segment/

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