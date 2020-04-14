Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD yüksek frekanslı 3 EPYC işlemcisi duyurdu: Performansı gibi fiyatı da yüksek

    Zen 2 mimarili EPYC işlemcileriyle sunucu pazarında da güzel sonuçlar alan AMD tek çekirdek performansının öne çıktığı alanlar için özel EPYC çözümlerini satışa sundu.
    54 dk.
    324
    36
    3
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD yüksek frekanslı 3 EPYC işlemcisi duyurdu: Performansı gibi fiyatı da yüksek
    Tam Boyutta Gör

    AMD Zen 2 mimarili Ryzen işlemcileriyle Intel’e soğuk terler döktürdüğü gibi sunucu piyasasında da Intel’i rekabete zorladı. 64 çekirdek 128 izlekli EPYC işlemcisinin performansı ve fiyatıyla başarılı sonuçlar elde eden AMD çok çekirdeğe o kadar ihtiyaç duyulmayan ancak yüksek tek çekirdek başarımının gerektiği alanlar için 3 yeni yonga geliştirdi.

    Tek çekirdek performansı yüksek sunucu işlemcileri

    EPYC 7F32,7F52 ve 7F72 teknik özellikleri itibariyle öncelikle düşük çekirdek sayısına karşılık yüksek önbellek miktarıyla dikkat çekiyor. Tabi fiyatını da es geçmemek gerek. Modeller 8/16, 16/32 ve 24/48 izlekli olarak sıralanırken, 500 MHz frekans artışına giden AMD 16 çekirdek 32 izlekli yongada muadil EPYC çözümüne kıyasla önbelleği 128 MB’tan 256 MB’a çıkarmış. Bu gelişme 7F72’de 128 MB’ın üstüne 64 MB’lık artışla 192 MB’a yükselme şeklinde.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor

    AMD yüksek frekanslı 3 EPYC işlemcisi duyurdu: Performansı gibi fiyatı da yüksek

    Tabi hem frekans artışı hem de devasa önbelleklerin bir bedeli olarak 8/16 izlekli çözümde 25 watt, 16/32 modelde 90 watt ve 23/48 konfigürasyonuna sahip yongada ise 60 watt’lık TDP artışı yaşanmış. AMD’ye göre TDP artışının -inandırıcı olmasa da- soğutma konusunda belirgin bir dezavantajı olmayacak.

    AMD yüksek frekanslı 3 EPYC işlemcisi duyurdu: Performansı gibi fiyatı da yüksek

    AMD fiyatları arttırmasına rağmen halen Intel'den düşük fiyat belirlemiş

    Ayrıca bir diğer dezavantaj da fiyat başlığında. Yongaları kendi kardeşleriyle kıyaslayacak olursak 24 çekirdekli model 667$ ve 16 çekirdekli çözüm 1600$’lık yüksek etiket değerine sahip. İlginçtir işlemciler halen Intel kanadındaki rakiplerinden daha uygun fiyata sahipler.

    AMD yüksek frekanslı 3 EPYC işlemcisi duyurdu: Performansı gibi fiyatı da yüksek

    Ayrıca Bkz. "3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir"

    Dahası AMD’nin çözümlerinde 8 kanallı bellek kontrolcüsü üzerinden 4 TB DDR4 3200 MHz RAM desteğinin yanı sıra 128 PCIe 4.0 kanalı, Intel’in 2 TB’a kadar DDR4-2933 MHz RAM ve 48 adet PCIe 3.0 standartında çalışan kanalına göre oldukça ziyadesiyle üstün konumda. Son olarak kırmızı ekibin işlemcilerini temel alan sunucu sistemleri için Dell, IBM, HPE, Lenovo, Microsoft, Nutanix, Supermicro, ve VMware hazırlıklarını sürdüyor.



    https://wccftech.com/amd-epyc-7fx2-server-cpus-highest-per-core-performance-x86-server-segment/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde
    14 dk.
    YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu
    4 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 21 dk. yeni yorumcu
    Evet arkadaşlar 1600 dolar için hangi organınızı satıcaksınız 😢
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (ismail bey) 16 dk. NaciAydinlar
    sunucu sahibi degilsen/olmayacaksan sikinti yapmaya gerek yok.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    symbiat (symbiat karalama) 43 dk.
    baslik atarken cokmu dusunuyorsunuz yoksa hic mi dusunuoyorsunuz diye ben dusunuyorum su an....
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN AMD yüksek frekanslı 3 EPYC işlemcisi duyurdu: Performansı gibi fiyatı da yüksek Sonraki Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor 1 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 107 kişi hayatını kaybetti 1 sa. Raspberry Pi solunum cihazlarının kalbine girdi 2 sa. Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi 2 sa. Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor 2 sa. Dune filminden ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı 2 sa. Realme Buds Air kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu 3 sa. OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. In Win yine ezber bozacak bir kasa tasarımı hazırladı 3 sa. Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler 3 sa. Google Camera Go uygulamasına HDR modu ekleniyor 4 sa. YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu 4 sa. TSMC CoWoS paketleme yöntemine talep artışı yaşıyor 4 sa. Yerli teknoloji çalışmaları yürütmek için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu 5 sa. PUBG Mobile'a 'Cold Front Survival' modu geliyor! 5 sa. Huawei sunucu sınıfı ekran kartları üretebilir 6 sa. 48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranıyla ünlenen Byton M-Byte'ın üretiminde önemli adım 6 sa. Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı 6 sa. Telefonla içerik üretme rehberi 50TL'den 5000TL'e kadar öneriler 7 sa. iPhone 12 serisi tasarım olarak iPad gibi olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    esmere beyaz yakışır mı ya
    DH Forum
    Babamın sinirlenme sebebi Fox
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim