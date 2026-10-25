AMD Zen 6 büyük performans artışı sunabilir: Geekbench sonuçları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni nesil Zen 6 mimarisi, Geekbench testlerinde Zen 5’e kıyasla dikkat çekici sonuçlara imza attı. Henüz Ryzen masaüstü işlemcilerini temsil etmeyen sunucu işlemcisi üzerinden elde edilen veriler, Zen 6’nın saat döngüsü başına performansta yüzde 25’e varan artış sunabileceğine işaret ediyor.

AMD Zen 6, Zen 5'ten önemli ölçüde daha hızlı olabilir

AMD’nin yeni nesil Zen 6 mimarisine dayanan EPYC 9006 “Venice” işlemcileri, Geekbench veri tabanında görünmeye başladı. Serinin amiral gemisi olan EPYC 9996, tek çekirdek testinde 2.847, çok çekirdek testinde ise 68.427 puan aldı. 256 çekirdek ve 512 iş parçacığı sunan işlemci, özellikle saat hızı dikkate alındığında dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör İşlemci, test sırasında 4,12 GHz frekansında çalıştı. Karşılaştırma için Zen 5 mimarisini kullanan 16 çekirdekli EPYC 4545P, 5,5 GHz’e ulaşan saat hızına rağmen tek çekirdek testinde 3.064 puan elde etti. Zen 6 tabanlı modelin daha düşük frekansta bu seviyeye yaklaşması, yeni mimarinin saat döngüsü başına performansında önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Aynı saat hızında yüzde 25'e varan performans artışı

Zen 6’nın potansiyelini değerlendirmek için yapılan karşılaştırmalar, mimari gelişimin yalnızca sunucu işlemcileriyle sınırlı olmayabileceğini ortaya koyuyor. Bir kullanıcının Ryzen 7 9700X işlemcisini 4,1 GHz sabit frekansta çalıştırarak gerçekleştirdiği testlerde de benzer sonuçlar elde edildi.

İşlemci Saat hızı Tek çekirdek puanı EPYC 4545P (Zen 5) 5,47 GHz 3.064 EPYC 9996 (Zen 6C) 4,12 GHz 2.847 Ryzen 7 9700X (Zen 5) 4,1 GHz 2.444

Sonuçlar, Zen 6 tabanlı EPYC 9996’nın Ryzen 7 9700X’e kıyasla tek çekirdek performansında yaklaşık yüzde 16,5 daha yüksek puan aldığını gösteriyor. Saat hızları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda ise Zen 6C’nin saat döngüsü başına performans avantajı yüzde 24-25 seviyelerine ulaşabiliyor.

Bununla birlikte, bu verilerin doğrudan masaüstü Ryzen işlemcilerinin nihai performansını göstermediğini belirtmek gerekiyor. Sunucu ve masaüstü platformları arasındaki bellek yapılandırmaları, güç sınırları ve işlemci tasarımları sonuçları etkileyebilir.

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Zen 6C ile standart Zen 6 arasında fark olacak

Testlerde kullanılan EPYC 9996, standart Zen 6 yerine daha yoğun ve enerji verimliliği odaklı tasarlanan Zen 6C çekirdeklerini temel alıyor. Her iki mimari aynı komut setini desteklese de çekirdek tasarımları ve hedefledikleri kullanım alanları farklılaşıyor.

AMD’nin masaüstü tarafında hazırladığı Olympic Ridge kod adlı Ryzen işlemcilerinde standart Zen 6 çekirdeklerinin kullanılması bekleniyor. Daha yüksek saat hızları ve masaüstü platformlarına yönelik bellek optimizasyonları, yeni nesil işlemcilerin performansını daha da artırabilir.

AMD’nin önceki yol haritasına ilişkin bilgiler, Zen 6 tabanlı Ryzen modellerinde çekirdek sayısının da artırılabileceğine işaret ediyor. Ayrıca daha büyük 3D V-Cache önbellek seçenekleri ve mimari iyileştirmeler, özellikle oyun performansında önemli kazanımlar sağlayabilir.

Zen 6 mimarisini kullanan yeni Ryzen işlemcilerin, mevcut AM5 platformuyla uyumlu olması bekleniyor. Bu durum, uyumlu bir anakarta sahip kullanıcıların sistemlerini tamamen değiştirmeden yeni nesil işlemcilere geçebilmesinin önünü açabilir. Ancak nihai uyumluluk, işlemci modellerine ve anakart üreticilerinin BIOS desteğine bağlı olacak.

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AMD Zen 6 büyük performans artışı sunabilir

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