    AMD Zen 6 EPYC “Venice” işlemcilerinde performans ve verimlilikte yüzde 70 artış

    AMD, Zen 6 tabanlı EPYC Venice işlemcileriyle performans ve verimlilikte yüzde 70’in üzerinde artış sunacak. Venice ailesinde çekirdek ve iş parçacığı yoğunluğu da önemli ölçüde artacak.

    AMD Zen 6 EPYC Venice ile performansta yüzde 70 artış Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil Zen 6 mimarili işlemcileri ile hem performans hem de enerji verimliliğinde çarpıcı gelişmeler vaat ediyor. Şirket, bu hafta düzenlenen Finansal Analist Günü’nde güncellenmiş yol haritalarını ve yüksek performanslı CPU ve GPU ailelerine dair yeni detayları paylaştı. Sunum sırasında öne çıkan başlıklardan biri de Zen 6 tabanlı EPYC Venice işlemcileri oldu.

    EPYC Venice iddialı geliyor

    AMD’nin paylaştığı bilgilere göre EPYC Venice işlemcileri performans ve verimlilikte yüzde 70’in üzerinde artış sağlayacak. Sunumda belirtilen rakamlar, Zen 6 mimarisinin sunucu segmentindeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Ayrıca, EPYC Venice işlemcileri iş parçacığı yoğunluğunda da yüzde 30’un üzerinde artış sunacak.

    Zen 6 tabanlı EPYC Venice serisi, maksimum 256 çekirdek ve 512 iş parçacığı kapasitesiyle gelecek. Bu, mevcut Zen 5 tabanlı Turin serisine kıyasla yüzde 33,3’lük bir artış anlamına geliyor. Turin serisi en fazla 192 çekirdek ve 384 iş parçacığı sunabiliyor. Yeni işlemciler, TSMC’nin 2nm üretim teknolojisi ile üretilecek. Aynı teknoloji, masaüstü tarafında Olympic Ridge ve dizüstü bilgisayarlarda Medusa/Gator kod adlı Zen 6 işlemciler için de geçerli olacak.

    AMD Zen 6 EPYC Venice ile performansta yüzde 70 artış Tam Boyutta Gör
    Performans ve verimlilikteki yüzde 70’in üzerindeki artış, yalnızca çekirdek sayısındaki yükselişten kaynaklanmıyor. Bu gelişme, IPC saat hızı ve diğer mimari iyileştirmeler ile destekleniyor. TSMC’nin 2nm süreci, FinFET teknolojisinden Nanosheet (GAA) transistörlerine geçişi içeriyor ve bu sayede aynı güçte yüzde 10-15 daha yüksek performans, aynı performansta yüzde 25-30 daha düşük güç tüketimi ve transistör yoğunluğunda yüzde 15’e varan artış sağlanıyor. Bu arada AMD, performans ölçümlerini yaparken yapay zeka performansını dikkate almıyor.

    Zen 6 ile birlikte AMD, EPYC ve Ryzen işlemci serilerinde daha yüksek çekirdek sayıları ve verimlilik sunmayı hedefliyor. Şirketin planları arasında CCD çekirdek düzenlemesini 12’ye çıkarmak ve böylece yüksek segment Ryzen modellerinde 24 çekirdeğe kadar işlemci tasarlamak bulunuyor.

