AMD Zen 6 EPYC “Venice” işlemcilerinde performans ve verimlilikte yüzde 70 artış

EPYC Venice iddialı geliyor
AMD’nin paylaştığı bilgilere göre EPYC Venice işlemcileri performans ve verimlilikte yüzde 70’in üzerinde artış sağlayacak. Sunumda belirtilen rakamlar, Zen 6 mimarisinin sunucu segmentindeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Ayrıca, EPYC Venice işlemcileri iş parçacığı yoğunluğunda da yüzde 30’un üzerinde artış sunacak.
Zen 6 tabanlı EPYC Venice serisi, maksimum 256 çekirdek ve 512 iş parçacığı kapasitesiyle gelecek. Bu, mevcut Zen 5 tabanlı Turin serisine kıyasla yüzde 33,3’lük bir artış anlamına geliyor. Turin serisi en fazla 192 çekirdek ve 384 iş parçacığı sunabiliyor. Yeni işlemciler, TSMC’nin 2nm üretim teknolojisi ile üretilecek. Aynı teknoloji, masaüstü tarafında Olympic Ridge ve dizüstü bilgisayarlarda Medusa/Gator kod adlı Zen 6 işlemciler için de geçerli olacak.
Zen 6 ile birlikte AMD, EPYC ve Ryzen işlemci serilerinde daha yüksek çekirdek sayıları ve verimlilik sunmayı hedefliyor. Şirketin planları arasında CCD çekirdek düzenlemesini 12'ye çıkarmak ve böylece yüksek segment Ryzen modellerinde 24 çekirdeğe kadar işlemci tasarlamak bulunuyor.